Labdarúgó NB III, Északnyugati csoport

35 perce

Súlyos mosonmagyaróvári vereség Tatabányán

Kisalföld.hu
Tatabánya-Credobus Mosonmagyaróvár 3-0 (1-0)
Tatabánya, 300 néző. V.: Ujhelyi.
Tatabánya: Zelizi - Buna, Mártonfi, Biben (Hadobás, 87.), Szegleti, Katona, Preklet, Vass P., Major (Kiprich D., 87.), Gaszner, Sandal (Letenyei, 74.). Edző: Horváth Ferenc.
Mosonmagyaróvár: Kovács B. - Simita, Czingráber, Kövesdi (Tullner, 66.), Vágó, Illés, Gera  (Pap, 72.), Méhes (Menyhárt, 54.), Kitl, Pongrácz, Erdei. Edző: Gyürki Gergely.
Gsz.: Major (34., 58.), Preklet (63.).
Gyürki Gergely: - Jól kezdtük a mérkőzést, fölényben játszottunk, de ez nagy helyzetekben nem mutatkozott meg. Kaptunk egy véleményes tizenegyest, ami megfogta a csapatot. Ennek egy harminc-negyven perces rövidzárlat lett az eredménye, aminek még keresem az okát. Az utolsó húsz percben ismét úgy játszottunk, ahogy máskor is szeretném látni.

 

