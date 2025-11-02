Súlyos mosonmagyaróvári vereség Tatabányán

Tatabánya-Credobus Mosonmagyaróvár 3-0 (1-0)

Tatabánya, 300 néző. V.: Ujhelyi.

Tatabánya: Zelizi - Buna, Mártonfi, Biben (Hadobás, 87.), Szegleti, Katona, Preklet, Vass P., Major (Kiprich D., 87.), Gaszner, Sandal (Letenyei, 74.). Edző: Horváth Ferenc.

Mosonmagyaróvár: Kovács B. - Simita, Czingráber, Kövesdi (Tullner, 66.), Vágó, Illés, Gera (Pap, 72.), Méhes (Menyhárt, 54.), Kitl, Pongrácz, Erdei. Edző: Gyürki Gergely.

Gsz.: Major (34., 58.), Preklet (63.).

Gyürki Gergely: - Jól kezdtük a mérkőzést, fölényben játszottunk, de ez nagy helyzetekben nem mutatkozott meg. Kaptunk egy véleményes tizenegyest, ami megfogta a csapatot. Ennek egy harminc-negyven perces rövidzárlat lett az eredménye, aminek még keresem az okát. Az utolsó húsz percben ismét úgy játszottunk, ahogy máskor is szeretném látni.