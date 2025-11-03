november 3., hétfő

Győző névnap

12°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Asztalitenisz

1 órája

Sorozatban ötödször nyertek

Címkék#győri#Celldömölki VSE Vulkán Fürdő III#Lung D

Kisalföld.hu
Sorozatban ötödször nyertek

NB I

A Győri Elektromos VSK I. sorozatban ötödször győzött az NB I, Nyugati csoportjában. Szoros mérkőzéseken sikerült begyűjteni mindhárom bajnoki pontot a hazai Pénzügyőr SE 1 csapata otthonában, 8:6 arányban. 

Győztek: Lung D. 3, Hőgye D. 3, Stanitz G. 1, illetve a Lung D.- Jánosi B. páros

NB II

Győri Elektromos II-Esztergom ASE 17-1

Esélyeshez méltóan, könnyedén győzött a hazai csapat a tartalékosan felálló Esztergom ellen.

Győztesek: Surok O. 4, Vágó P. 4, Hanicz S. 4, Csizmazia B. 3 és a Hanicz-Surok, Vágó-Csizmazia párosok.

NB III

Az 5. fordulóban csak megnehezíteni sikerült a Celldömölk cdolgát. Molnár meglepően jól játszott, Hujber is hozta a formáját. 

Győri Elektromos VSK III -Celldömölki VSE Vulkán Fürdő III  7:11

Győri győztesek: Molnár 3, Hujber 2, Demeter 1 és a Demeter - Molnár páros

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu