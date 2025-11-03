Sorozatban ötödször nyertek

NB I

A Győri Elektromos VSK I. sorozatban ötödször győzött az NB I, Nyugati csoportjában. Szoros mérkőzéseken sikerült begyűjteni mindhárom bajnoki pontot a hazai Pénzügyőr SE 1 csapata otthonában, 8:6 arányban.

Győztek: Lung D. 3, Hőgye D. 3, Stanitz G. 1, illetve a Lung D.- Jánosi B. páros

NB II

Győri Elektromos II-Esztergom ASE 17-1

Esélyeshez méltóan, könnyedén győzött a hazai csapat a tartalékosan felálló Esztergom ellen.

Győztesek: Surok O. 4, Vágó P. 4, Hanicz S. 4, Csizmazia B. 3 és a Hanicz-Surok, Vágó-Csizmazia párosok.

NB III

Az 5. fordulóban csak megnehezíteni sikerült a Celldömölk cdolgát. Molnár meglepően jól játszott, Hujber is hozta a formáját.

Győri Elektromos VSK III -Celldömölki VSE Vulkán Fürdő III 7:11

Győri győztesek: Molnár 3, Hujber 2, Demeter 1 és a Demeter - Molnár páros