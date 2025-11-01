Sorozatban ötödször nyert az SKC - képekkel

Gasper Potocnik: – Ahogy vártuk, nagyon kemény meccs volt. A Kecskemét egy jó csapat jó edzővel, tapasztalt játékosokkal, tudják, hogyan kell játszani, hogyan kell lelassítani a játékot. Nagyon nehéz ritmust találni ellenük. Megpróbáltuk, de nem sikerült a legjobban, mégis valahogy mi irányítottuk az egész meccset. Összetartottunk, küzdöttünk. A mérkőzés utolsó részében egy kicsit csökkent a koncentrációnk és idegesek lettünk, mert sok dobást kihagytunk. Támadásban és védekezésben is rossz döntéseket hoztunk, de szerencsére ez csak egy rövid periódus volt. Még ha nem is ez volt a legjobb esténk, győztünk, ez pedig bizonyíték arra, hogy jó csapat vagyunk, mert a jó csapatok akkor is nyernek, ha rossz napjuk van. Közösen a szurkolóinkkal, akiknek köszönettel tartozunk, mert elég energiát adtak, hogy megszerezzük az újabb győzelmet, és pillanatnyilag ez a legfontosabb. Gratulálok az egész csapatnak, de mostantól a következő ellenfélre fókuszálunk.