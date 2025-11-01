Sorozatban ötödször nyert az SKC - képekkel

Finn légiósai, Seppala és Jarvi 1–1 triplájával hamar megfelezte félidei hátrányát a Kecskemét, az SKC-t Manjgafic egy a sarokból, majd egy 45 fokos szögből beemelt hármassal próbálta átlendíteni a holtponton. Nem tört meg a Kecskemét, de Thompson büntetőivel tartotta 10 pont körüli előnyét az SKC. A vendégeket finn légiósai tartották versenyben. A negyed hajrájában a hazaiak Takács villanásaival tartották 5 és 10 pont közötti előnyüket, 9 pontos vezetésről vágtak neki a záró etapnak. Ennek elején Dautovics büntetőivel és triplájával eredt az SKC nyomába a Kecskemét. Kucsera büntetőivel és Takács újabb kosarával a soproniak tartották 5 és 10 pont közötti előnyüket. Jarvi büntetőivel 5 pontra csökkent a soproni előny, amikor Thompson lépett elő vezérré hazai részről egy duplával és egy hármassal. Seppala és Dautovics révén azonban a szakasz derekán 3 pontra csökkent a hazai előny. Manjgafic szólt hozzá a meccshez hosszú hallgatás után ügyes közeli kosárral. A vontatott végjátékban a kecskemétiek siettették támadásaik befejezését, az SKC pedig jól védekezett, és játékosai 9-ből 7 büntető értkesítettek, így sorozatban ötödik győzelmét szerezte meg a soproni gárda.