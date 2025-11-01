48 perce
Sorozatban ötödször nyert az SKC - képekkel
Legyőzte a Kecskemémet az SKC a férfi kosárlabda NB I szombati játéknapján. A soproni együttes sorozatban ötödször nyert a bajnokságban.
Nagyszeű formában a soproni csapat.
Fotó: Sopron KC
Sopron KC–Duna Aszfalt–DTKH Kecskemét 79–68 (23–20, 17–8, 14–17, 25–23)
Sopron, férfi NB I, 1500 néző. V.: Kapitány, Téczely, Nagy B.
Sopron: THOMPSON 16/6, Meszlényi, Hajdu 5/3, MANGJAFIC 22/12, Struger. Cs.: Nelson 7/3, Flasár, Kovács B. 1, CSENDES 9/9, Kucsera 7, TAKÁCS 12. Edző: Gasper Potocnik.
Kecskemét: SEPPALA 18/12, JARVI 13/9, Dautovics 12/3, Kelenföldi, Schöll 3. Cs.: TOMASEVICS 11/3, Wittmann 6/6, Karahodzic 2, Tóth B. 3/3. Szakmai igazgató: Sztojan Ivkovics.
A soproni nevelésű Schöll kosarával indult a találkozó. Kapkodó, sok pontatlansággal tarkított játékkal teltek az összecsapás első percei. Fej fej mellett, váltott vezetéssel haladtak a csapatok. A negyed derekán Seppala és Csendes triplaváltása után Nelson vezérletével ellépett az SKC. A szakasz hajrájában megélénkült a játék, Tomasevics hármasa után újra triplát „váltott” Csendes és Seppala, 3 pontos hazai vezetéssel zárult a szakasz.
A második etap Manjgafic vagy 9 méteres hármasával indult, majd Csendes a harmadik zajos sikert arató triláját is beemelte. Mangjafic két büntetője és Kucsera ügyes találata után 10 pont fölé nőtt a negyedet 8–1-gyel kezdő soproni gárda előnye. Kucsera és Thompson villanásaival tovább nyílt az olló, 14 pontra nőtt a 12–1-et „repesztő” SKC előnye. A szakasz felénél ellaposodott a játék. Bár Dautovics megtörte a hosszú kecskeméti kosárcsendet, de Hajdu hármassal 15 pontra növelte a hazai előnyt, majd egy labdaszerzés utáni ziccerrel 17-re hizlalta azt. A félidő végén kicsit „túlpörgött” az SKC, rögtön közelített, de így is 12 pontos hazai vezetéssel fordultak a második félidőre a felek.
Sopron KC-KTE, NB I-es kosárlabda-mérkőzésFotók: Sopron KC
Finn légiósai, Seppala és Jarvi 1–1 triplájával hamar megfelezte félidei hátrányát a Kecskemét, az SKC-t Manjgafic egy a sarokból, majd egy 45 fokos szögből beemelt hármassal próbálta átlendíteni a holtponton. Nem tört meg a Kecskemét, de Thompson büntetőivel tartotta 10 pont körüli előnyét az SKC. A vendégeket finn légiósai tartották versenyben. A negyed hajrájában a hazaiak Takács villanásaival tartották 5 és 10 pont közötti előnyüket, 9 pontos vezetésről vágtak neki a záró etapnak. Ennek elején Dautovics büntetőivel és triplájával eredt az SKC nyomába a Kecskemét. Kucsera büntetőivel és Takács újabb kosarával a soproniak tartották 5 és 10 pont közötti előnyüket. Jarvi büntetőivel 5 pontra csökkent a soproni előny, amikor Thompson lépett elő vezérré hazai részről egy duplával és egy hármassal. Seppala és Dautovics révén azonban a szakasz derekán 3 pontra csökkent a hazai előny. Manjgafic szólt hozzá a meccshez hosszú hallgatás után ügyes közeli kosárral. A vontatott végjátékban a kecskemétiek siettették támadásaik befejezését, az SKC pedig jól védekezett, és játékosai 9-ből 7 büntető értkesítettek, így sorozatban ötödik győzelmét szerezte meg a soproni gárda.
A tabella
1. Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 7 6 1 625-545 13 pont
2. NHSZ-Szolnoki Olajbányász 6 6 - 535-446 12
3. Sopron KC 6 5 1 532-480 11
4. Alba Fehérvár 6 4 2 563-529 10
5. Kometa-KVGY Kaposvári KK 7 3 4 640-642 10
6. Endo Plus Service-Honvéd 6 3 3 496-477 9
7. Egis Körmend 6 3 3 547-567 9
8. DEAC 6 3 3 479-522 9
9. Atomerőmű SE 6 2 4 551-549 8
10. MVM-OSE Lions 6 2 4 497-523 8
11. Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 6 2 4 480-531 8
12. SZTE-Szedeák 6 2 4 454-512 8
13. NKA Universitas Pécs 6 1 5 478-507 7
14. Zalakerámia ZTE KK 6 1 5 499-546 7