Eredményes hétvége az NB III-ban - remekül szerepel az FC Sopron is

Szinte tökéletes hétvégét zártak csapataink az NB III, Északnyugati csoport hétvégi fordulójában: győzött a Gyirmót, az ETO Akadémia és az FC Sopron is.

A Gyirmót már őszi első, jól szerepel az FC Sopron is.

A Gyirmót FC Győr újabb menetrendszerű sikerét azért érdemes külön is megemlíteni, mert a kék-sárga csapat a Balatonfüred 5–0-ás legyőzésével folytatta hibátlan sorozatát, ami így már tizennégy meccset számlál és egyben az őszi elsőséget jelenti számára. Hasonlóan sikeres a klub második együttese is, a megyei első osztályban ugyancsak hibátlan mérleggel végzett az élen a mostani idényben.

Az ETO Akadémia a múlt héten Balatonfüreden győzött, ezúttal pedig a Komáromot győzte le hazai pályán. A zöld-fehéreknél a cserék vittek lendületet a játékba, és főként általuk sikerült megszerezni a három pontot.

A fiatal játékoskerettel rajtoló FC Sopron a vártnál sokkal jobban szerepel, és jelenleg az ötödik helyet foglalja el a bajnoki táblázaton. Vasárnap 4–0-ra kiütötte a Dorogot a Buzánszky-stadionban, ezzel két döntetlent követően tudott ismét nyerni.

Finta Zoltán, az FC Sopron vezetőedzője:

– Nagyon jól játszottunk, jól használtuk ki a helyzeteinket, bár néhány ziccert így is elpuskáztunk. Igaz, az ellenfélnek is voltak lehetőségei. A harmadik idegenbeli győzelmünket arattuk. Hazai pályán veretlenek vagyunk, a sikerek mellett két döntetlent értünk el. Kiegyensúlyozott a szereplésünk, három 4–0-ás vereség lóg ki sajnos a sorból, amelyeket a Gyirmót, a Mosonmagyaróvár és a Puskás Akadémia II ellen szenvedtünk el.

Hogy mi a jó szereplésünk titka? Sokat dolgozunk, jó a kapcsolat a játékosokkal, a játékosok között. Mindenki beleteszi a benne lévő tudást. A nyáron nagy változások történtek a keretünkben, amit zömében fiatalok alkotnak, kellett egy kis idő, mire összerázódott a társaság. Most úgy látom, jó az irány, jó a játék és jók az eredmények is. Bízom a hasonló folytatásban!

A következő hétvégén az FC Sopron az ETO Akadémiát, a Mosonmagyaróvár pedig a Zsámbékot fogadja. A listavezető Gyirmót Komáromba látogat.

A bajnokság állása

1. Gyirmót 14 14 0 0 50 - 10 42

2. Puskás A. II 14 10 0 4 31 - 12 30

3. Dorog 14 9 1 4 22 - 18 28

4. Tatabánya 14 8 0 6 22 - 18 24

5. FC Sopron 14 7 3 4 22 - 21 24

6. M.-óvár 14 7 2 5 22 - 15 23

7. Komárom 14 6 3 5 24 - 20 21

8. ETO Akadémia 14 6 1 7 26 - 28 19

9. Veszprém 14 5 3 6 14 - 16 18

10. Budaörs 14 5 3 6 19 - 26 18

11. Bicske 14 4 5 5 19 - 20 17

12. Haladás 14 3 3 8 17 - 22 12

13. Pápa 14 3 2 9 26 - 33 11

14. Zsámbék 14 3 2 9 19 - 42 11

15. Balatonfüred 14 2 5 7 10 - 27 11

16. Újpest II 14 1 5 8 16 - 31 8