Labdarúgás

2 órája

Eredményes hétvége az NB III-ban - remekül szerepel az FC Sopron is

Kisalföld.hu
Eredményes hétvége az NB III-ban - remekül szerepel az FC Sopron is

Szinte tökéletes hétvégét zártak csapataink az NB III, Északnyugati csoport hétvégi fordulójában: győzött a Gyirmót, az ETO Akadémia és az FC Sopron is.

Sopron
A Gyirmót már őszi első, jól szerepel az FC Sopron is.

A Gyirmót FC Győr újabb menetrendszerű sikerét azért érdemes külön is megemlíteni, mert a kék-sárga csapat a  Balatonfüred 5–0-ás legyőzésével folytatta hibátlan sorozatát, ami így már tizennégy meccset számlál és egyben az őszi elsőséget jelenti számára. Hasonlóan sikeres a klub második együttese is, a megyei első osztályban ugyancsak hibátlan mérleggel végzett az élen a mostani idényben.
Az ETO Akadémia a múlt héten Balatonfüreden győzött, ezúttal pedig a Komáromot győzte le hazai pályán. A zöld-fehéreknél a cserék vittek lendületet a játékba, és főként általuk sikerült megszerezni a három pontot.
A fiatal játékoskerettel rajtoló FC Sopron a vártnál sokkal jobban szerepel, és jelenleg az ötödik helyet foglalja el a bajnoki táblázaton. Vasárnap 4–0-ra kiütötte a Dorogot a Buzánszky-stadionban, ezzel két döntetlent követően tudott  ismét nyerni.

Finta Zoltán, az FC Sopron vezetőedzője: 

– Nagyon jól játszottunk, jól használtuk ki a helyzeteinket, bár néhány ziccert így is elpuskáztunk. Igaz, az ellenfélnek is voltak lehetőségei. A harmadik idegenbeli győzelmünket arattuk. Hazai pályán veretlenek vagyunk, a sikerek mellett két döntetlent értünk el. Kiegyensúlyozott a szereplésünk, három 4–0-ás vereség lóg ki sajnos a sorból, amelyeket a Gyirmót, a Mosonmagyaróvár és a Puskás Akadémia II ellen szenvedtünk el.
Hogy mi a jó szereplésünk titka? Sokat dolgozunk, jó a kapcsolat a játékosokkal, a játékosok között. Mindenki beleteszi a benne lévő tudást. A nyáron nagy változások történtek a keretünkben, amit zömében fiatalok alkotnak, kellett egy kis idő, mire összerázódott a társaság. Most úgy látom, jó az irány, jó a játék és jók az eredmények is. Bízom a hasonló folytatásban!
A következő hétvégén az FC Sopron az ETO Akadémiát, a Mosonmagyaróvár pedig a Zsámbékot fogadja. A listavezető Gyirmót Komáromba látogat.

A bajnokság állása
    1.    Gyirmót    14    14    0    0    50    -    10    42
    2.    Puskás A. II    14    10    0    4    31    -    12    30
    3.    Dorog    14    9    1    4    22    -    18    28
    4.    Tatabánya    14    8    0    6    22    -    18    24
    5.    FC Sopron    14    7    3    4    22    -    21    24
    6.    M.-óvár    14    7    2    5    22    -    15    23
    7.    Komárom    14    6    3    5    24    -    20    21
    8.    ETO Akadémia    14    6    1    7    26    -    28    19
    9.    Veszprém    14    5    3    6    14    -    16    18
    10.    Budaörs    14    5    3    6    19    -    26    18
    11.    Bicske    14    4    5    5    19    -    20    17
    12.    Haladás    14    3    3    8    17    -    22    12
    13.    Pápa    14    3    2    9    26    -    33    11
    14.    Zsámbék    14    3    2    9    19    -    42    11
    15.    Balatonfüred    14    2    5    7    10    -    27    11
    16.    Újpest II    14    1    5    8    16    -    31    8

