Lendületes játékra készül a Sopron Basket

A novemberi válogatott ablak miatt szokatlan napon, ma lép pályára a Sopron Basket az Euroliga B csoportjában, ahol az 5. fordulóban a Beretta Famila Schio együttesét fogadja (18.00). A Schio a hétvégi olasz bajnoki fordulóban a Campobasso gárdáját múlta felül hat ponttal.

Gáspár Dávid tanácsait hallgatják a Sopron Basket játékosai. Fotó: sopronbasket.com

A kiváló kerettel rendelkező olasz együttes idén is megcélozta az Euroliga mindent eldöntő zaragozai FINAL6 tornáját. Erre minden esélye megvan, de komoly riválisokkal kell számolnia. Egy ideig a Sopron is szorongatta őket az októberi mérkőzésen, de végül a papírformának megfelelően diadalmaskodtak.

A következetes, kemény edzésmunka és a legrangosabb sorozatban való szereplés hatása szemmel látható a soproni csapat játékán, de ahhoz, hogy győzelmet is fel tudjanak mutatni az erősebb játékoskerettel rendelkező ellenfelekkel szemben az Euroligában, szinte tökéletes játékra lenne szükség a védő és a támadó térfélen egyaránt. Meg persze némi szerencse is, ami szintén a játék része.

A soproni klub honlapja szerint az mindenesetre fontos, hogy a csapaton lassan, de biztosan végighaladó vírusos betegség már eltűnt, és Rokob Zora kiesését leszámítva megfelelő létszámban tudnak dolgozni az edzéseken. A megerőltető hetek miatt a fáradtság ugyanakkor érződik a lábakban, de a mai fellépést követően a válogatott kötelezettségek mellett lesz lehetőség pihenésre is.

Gáspár Dávid, a Sopron Basket vezetőedzője:

– Az Euroligában a fejlődés a legfontosabb. Tudtuk, hogy ez egy kemény út, komoly kihívás a csapatnak. És ami örömteli, hogy van egy olyan tendencia a játékunkban, amelyazt mutatja, hogy az elképzelésünk, amit szeretnénk játszani, azt egyre jobban elsajátítják a játékosok. Szerintem ennek köszönhető az, hogy az Euroliga ellenfeleinkkel sokkal hosszabb ideig tudjuk felvenni a ritmust. De a hiányosságok is jelentkeznek, ha nincs minden a legmagasabb szinten, akkor ezt az ellenfeleink megbüntetik, és ebből fakadnak olyan hátrányok, amelyekből már nem tudunk visszajönni.

A mai ellenfél, a Schio tehetséges, jó játékosokból áll.

- A Schiónál komplex, mély keretről beszélünk, amellyel új edzői stáb dolgozik. Látszik, hogy a játékuk egyre jobban összeáll. Azt gondolom, a mostani meccsen az egyéni felelősségnek lesz nagyon nagy szerepe. A tervünk az, hogy azokat a pontokat támadjuk a játékukban, amelyekről azt gondoljuk, hogy számunkra hatékonyak lehetnek. Építkezve az előző meccsből. Hazai pályán egy nagyon lendületes, önbizalommal teli játékot várok mindenkitől. Bízom benne, hogy kicsit jobb ritmusú és felszabadultabb játékot tudunk kedden nyújtani - említette végül Gáspár Dávid a klub holnapján.

