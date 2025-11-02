Parádés soproni győzelem

Dorogi FC–FC Sopron 0–4 (0–2)

Dorog, 300 néző. V.: Góbi.

Dorog: Tóth G. – Barczi (Gula, 46.), Szamosi (Erdey B., 46.), Forgó, Nagy-Kolozsvári (56.), Horváth O. (Pusztai, 46.), Koman, Dulló, Tischler (Balla, 56.), Alarishi, Vadnai. Edző: Nikházi Márk.

FC Sopron: Acsádi – Végh (Leczovics, 84.), Somogyi (Kovács B., 84.), Szilágyi, Molnár M. (Baumgartner, 68.), Tóth D., Fendrik, Orosz, Varga O. (Szőke, 74.), Reseterits, Vankó. Edző: Finta Zoltán.

Gsz.: Szamosi (öngól, 11.), Vankó (19.), Varga O. (50., 67.).

Finta Zoltán: – Úgy gondolom, szép győzelmet arattunk. nagyon jól játszottunk és megérdemelten nyertünk. Jól használtuk ki a helyzeteinket, bár néhány ziccert így is elpuskáztunk. Igaz, az ellenfélnek is voltak lehetőségei.

