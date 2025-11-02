Őszi első a Gyirmót II, rangadót nyert a Mezőörs - rengeteg fotóval

Mezőörs–Üstökös FC Bácsa 4–2 (2–0)

Mezőörs, 150 néző. V.: Fuhrmann J.

Mezőörs: Germán – Böröczky, Kerékgyártó D., Pankotai, Tóth L., Végh T., Vörös Torma (Szántó), Kerékgyártó Á. (Proceller), Nagy K. (Böcskey), Nagy P. (Vári), Deákovits (Wágenhoffer). Edző: Germán Ferenc.

Bácsa: Klement (Kántor) – Pasztendorf, Szabó Z., Rigó (Dobai), Kalmár, Serfőző, Horváth N., Horváth Á., Szabó K. (Horváth B.), Bauer M. (Gelencsér), Ferenczi (Bauer G.). Edző: Korsós György.

Gsz.: Kerékgyártó D. (3.), Vörös Torma (12., 64.), Vári (79.)., ill. Ferenczi (56.), Dobai (88.).

A 13. forduló egyik legnagyobb érdeklődéssel várt mérkőzése volt a Bácsa mezőörsi vendégszereplése. A bajnokság rendkívül kiélezett, így minden egyes megszerzett pontnak komoly jelentősége van az őszi hajrához közeledve. A Mezőörs legutóbb a Fertőszentmiklós otthonából tudta magabiztosan elhozni a három pontot, illetve a csapat a MOL Magyar kupában is tisztességgel helyt állt a Vasassal szemben. A Bácsának legutóbb az egy ponttal kellett megelégednie a Győújbaráttal szemben, de kijelenthető hogy a bajnokság egyik meglepetéscsapata amely magabiztos játékot mutatva nem érdemtelenül állt a forduló előtt a tabella 4. helyén.

Remekül felkészített pálya fogadta a vendégeket, illetve a már megszokott mezőörsi szurkolás gondoskodott a jó hangulatról.

1. p: Rögtön a vendégek veszélyeztettek, egy mélységi labda után veszélyes helyzetben kellett Tóth L.-neak belelépnie a lövésbe, majd rögtön ezután Deákovits iramodott meg a szélen, majd remekül fogott pozíciót a visszafutó védővel szemben, aki buktatta. Az egyértelműnek tűnő tizenegyesnél azonban néma maradt a játékvezető sípja.

3. p: Ismét Deákovits labdájának "volt szeme", remekül hozta helyzetbe Kerékgyártó Dávidot, aki először ziccert hibázott de a kipattanót higgadtan a rövid alsóba gurította. 1-0.

12. p: Nagy Patrik adott kulcspasszt Kerékgyártó Ádámnak, akit hátulról akasztottak meg, a megérdemelt tizenegyest Vörös Torma értékesítette. 2-0.

23. p: A Bácsa hálóőre egy rossz mozdulat után megsérült, így kényszerű cserét kellett végrehajtani a vendégeknek.

38. p: Deakovits adott be jobbról,labdája Vörös Tormát találta meg aki az átvétel után rúgott mellé.

45. p: Gyönyörű összjáték a hazai csapattól, a gól viszont elmaradt, Deákovits hibázott.

46. p: A vendégek vezettek szép támadást a jobb oldalon, majd az akció végén Bauer bal lábas lövése ment mellé centikkel.

56. p: Serfőző kapott nagyszerű labdát, majd készített le Ferenczinek, aki 8 m-ről a kapu közepébe passzolt. 2-1.

62. p: Vörös Torma sodort el egy labdát a tizenhatosnál majd fordulatból húzta kapura, lövése a hosszú kapufát csattant.

64. p: Deakovits jobb oldali beadásánál ismét Vörös Torma volt a főszerepben,most már nem tévedett közelről védhetetlenül fejelt a léc alá. 3-1.

72. p: Kalmár kanyarított be a bal oldalról, középen Ferenczi fejelt a hálóba, de a játékvezető les miatt érvénytelenítette a vendégtalálatot.

79. p: A vendégek adtak el egy labdát hátul, amire Vári csapott le majd okosan gurította el a labdát a kapus mellett. 4-1.

88. p: Dobait indították be területbe, aki a hazai kapus fölött emelte át a labdát. 4-2.

Az első félidőben hamar le akarta rendezni a mérkőzést a hazai csapat, amely sorra alakította ki a helyzeteket, s ezekből kétgólos előnyre tett szert. A Bácsa rendezett védekezésből indult ki és a kontrákra fókuszált, de az adódó egy-két lehetőség a kapu előtti pontatlanság miatt nem hozott eredményt a vendégek számára, így az első játékrész kétgólos hazai előnnyel zárult. A folytatásban a hazai csapat fölénye, illetve a kialakított helyzetek gólok számában is megmutatkozott, de két hazai megingást a vendégek is kitudtak használni, így kozmetikázva a végeredményen.

Jók: Pankotai, Kerékgyártó D., Kerékgyártó Á, Vörös Torma, ill. Szabó Z., Ferenczi K.

Germán Ferenc: – Úgy kezdtük a mérkőzést ahogy elterveztük, a korai két találat magabiztosságot adott a játékosoknak, és szép gólokat rúgva a második félidőben bebiztosítottuk a győzelmünket, egy szimpatikusan játszó ellenféllel szemben.

Korsós György: – Hatalmas egyéni hibákkal ajándékoztuk meg az ellenfelet a kapott gólok előtt, a helyzetkihasználásunk is pocsék volt.

Bohner Roland