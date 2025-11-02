november 2., vasárnap

Achilles névnap

17°
+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megyei foci

1 órája

Őszi első a Gyirmót II, rangadót nyert a Mezőörs - rengeteg fotóval

Címkék#megyei foci#Labdarúgó vármegyei I. osztály#bajnokság

Vasárnap három talákozót játszottak a vármegyei I. osztály 14. fordulójában. Eldőlt, hogy a Gyirmót II őszi elsőként telel majd a tabella élén.

Gyirmót FC Győr II–Csorna 5–1 (2–1)
Gyirmót, 150 néző,  V.: Csirke.
Gyirmót: Szabó Á. – Tóth D. (Lengyel B.), Lányi B., Dobozi, Rozs (Kovács B.), Lázár P., Marlen, Árpási K. (Szecsődi B.), Neskov O. (Neskov M.), Miknyóczki (Árpási B), Priskin. Edző: Koltai Tamás.
Csorna: Kantó – Németh O., Tóth K., Gönye, Ladjánszki (Németh B.), Kovács P., Horváth V., Nagy K., Tóth A. (Szabó B.), Peisser (Hermann), Márton A. (Horváth N.). Edző: Torma Tamás.
Gsz.: Miknyóczki (13., 33.), Marlen (57.), Priskin (74.), Neskov M. (76.), ill. Kovács P. (43.).
13. p: A bal oldalon felzárkózó Marlen remekül centerezett a középen érkező Miknyóczki elé, aki az átvételt követően 11 méterről ballal a kapu bal oldalába lőtt (1–0).
33. p: Remek Miknyóczki-Priskin bal oldali kényszerítő után utóbbi lövését Kantó lábbal védte, a kipattanó azonban ismét Miknyóczki elé került, aki 14 méterről jobbal a kapu bal oldalába helyezett (2–0).
43. p: Ladjánszki jobb oldali szöglete után Kovács Péter nyolc méterről a jobb felső sarokba fejelt (2–1).
57. p: Bal oldali vendégakció végén a kipattanó labda Marlen elé krült, aki 6 méterről, ballal a kapu közepébe lőtt (3–1).
74. p: Miknyóczki bal oldali szöglete után Lázár pörgetett bele a labdába, amely így a hosszúsaroknál érkező Priskin 2 méterről továbbított a kapu bal oldalába (4–1).
76. p: Priskin jobb oldali asszisztja után a rövidsaroknál érkező Neskov M. 6 méterről a kapu bal oldalába lőtt (5–1).
Hazai rohamokkal indult a mérkőzés, s ezek egyikénél szűk negyedóra elteltével egy remek baloldalról indított akció végén Miknyóczki juttatta előnyhöz csapatát. A játékrész derekán egy remek összjáték után duplázta meg a gólok számát a Gyirmót II. Az utolsó pillanatokban a vendégek is megvillantak, amikor Ladjánszki szöglete után Kovács P. fejessel szépített. A szünetet követően Marlen jobb oldali egyéni villanása utáni lövése jelentett veszélyt, de a labda a kapu fölé szállt. Nem így újabb tíz perccel később, amikor ismét Marlen eszmélt egy kipattanó labda után és növelte a hazai előnyt. Az idő múlásával fokozatosan nőtt a két csapat közti különbség játékban, ami Priskin és Neskov M. révén újabb gólokban is megmutatkozott. Végig a gyirmóti fiatalok akarata érvényesült, akik helyzetekben és gólokban gazdag találkozón megérdemelten győzték le a csak fellángolásokra képes Csorna együttesét.
Koltai Tamás: – Győzelmünk teljesen megérdemelt, szép gólokat szereztünk. Gratulálok csapatunk minden tagjának az őszi teljesítményért és elsőségért.
Torma Tamás: – Ellenfelünk dinamikájával és játékával nem tudtunk mit kezdeni, így megérdemelt a hazaiak sikere.
Lapincs Attila

Ménfőcsanak–Wiesbauer-Gönyű 3–0 (0–0)
Ménfőcsanak, 150 néző. V.: Péter G.
Ménfőcsanak: Tréger – Széles, Béres, Korsós, Puskás (Csanaki), Németh M., Buruzs (Keringer), Fekete Sz., Kiriák, Tóth P. (Kovács P.), Varga M. (Bartal). Edző: Nemes Ferenc.
Gönyű: Boros – Kovács K., Balog Z., Prácser (Gál M.), Tarcsa, Végh P., Siska, Varga P. (Abrichter), Kurdi (Gere), Bodó, Varga Zs. Edző: Balog Zoltán és Harcz István.
Gsz.: Puskás (68.), Fekete Sz. (74.), Buruzs (80.).
Halottak napi megemlékezéssel,  szinte nyárias időben kezdték a mérőzést a csapatok, de az első félidőben a kapuk nem igazán kerültek veszélybe.
Szünet után a Gönyű villant először, de a Csanak sem akart lemaradni, viszont mindkét oldalon kimaradtak a ziccerek.  A 68. percben lesipuskás módon Puskás szerezte meg a vezetést, az előnyt aztán Fekete látványos góllal növelte, míg végül Buruzs közeli lövése állította be a végeredményt.
Közepes iramú és színvonalú mérkőzésen a Ménfőcsanak a második féidei határozottságával felülmúlta ellenfelét és megérdemelten szerezte meg a győzelmet.
Jók: Béres, Puskás, Németh M., Fekete Sz., ill. Boros, Tarcsa, Végh.
Nemes Ferenc: – Nehezen indítottuk a mérkőzést, s ugyancsak nehezen alakítottuk ki a helyzeteinket. Szünet után váltottunk elkezdtünk játszani és futballozni, aminek a vége megérdemelt hazai győzelem lett.
Balog Zoltán: – A mérkőzésen kiütközött több játékos edzéslátogatásának hiánya, néhányuknak el kell gondolkodni a jövőn, illetve magukba kell szállniuk. Gratulálok a Ménfőcsanak győzelméhez.
Kocsis-Katona Imre

Mezőörs–Üstökös FC Bácsa 4–2 (2–0)
Mezőörs, 150 néző. V.: Fuhrmann J.
Mezőörs: Germán – Böröczky, Kerékgyártó D., Pankotai, Tóth L., Végh T., Vörös Torma (Szántó), Kerékgyártó Á. (Proceller), Nagy K. (Böcskey), Nagy P. (Vári), Deákovits (Wágenhoffer). Edző: Germán Ferenc.
Bácsa: Klement (Kántor) – Pasztendorf, Szabó Z., Rigó (Dobai), Kalmár, Serfőző, Horváth N., Horváth Á., Szabó K. (Horváth B.), Bauer M. (Gelencsér), Ferenczi (Bauer G.). Edző: Korsós György.
Gsz.: Kerékgyártó D. (3.), Vörös Torma (12., 64.),  Vári (79.)., ill. Ferenczi (56.), Dobai (88.).
A 13. forduló egyik legnagyobb érdeklődéssel várt mérkőzése volt a Bácsa mezőörsi vendégszereplése. A bajnokság rendkívül kiélezett, így minden egyes megszerzett pontnak komoly jelentősége van az őszi hajrához közeledve. A Mezőörs legutóbb a Fertőszentmiklós otthonából tudta magabiztosan elhozni a három pontot, illetve a csapat a MOL Magyar kupában is tisztességgel helyt állt a Vasassal szemben. A Bácsának legutóbb az egy ponttal kellett megelégednie a Győújbaráttal szemben, de kijelenthető hogy a bajnokság egyik meglepetéscsapata amely magabiztos játékot mutatva nem érdemtelenül állt a forduló előtt a tabella 4. helyén. 
Remekül felkészített pálya fogadta a vendégeket, illetve a már megszokott mezőörsi szurkolás gondoskodott a jó hangulatról.
1. p: Rögtön a vendégek veszélyeztettek, egy mélységi labda után veszélyes helyzetben kellett Tóth L.-neak belelépnie a lövésbe, majd rögtön ezután Deákovits iramodott meg a szélen, majd remekül fogott pozíciót a visszafutó védővel szemben, aki buktatta. Az egyértelműnek tűnő tizenegyesnél azonban néma maradt a játékvezető sípja.
3. p: Ismét Deákovits labdájának "volt szeme", remekül hozta helyzetbe Kerékgyártó Dávidot, aki először ziccert hibázott de a kipattanót higgadtan a rövid alsóba gurította. 1-0.
12. p: Nagy Patrik adott kulcspasszt Kerékgyártó Ádámnak, akit hátulról akasztottak meg, a megérdemelt tizenegyest Vörös Torma értékesítette. 2-0.
23. p: A Bácsa hálóőre egy rossz mozdulat után megsérült, így kényszerű cserét kellett végrehajtani a vendégeknek.
38. p: Deakovits adott be jobbról,labdája Vörös Tormát találta meg aki az átvétel után rúgott mellé.
45. p: Gyönyörű összjáték a hazai csapattól, a gól viszont elmaradt, Deákovits hibázott.
46. p: A vendégek vezettek szép támadást a jobb oldalon, majd az akció végén Bauer bal lábas lövése ment mellé centikkel.
56. p: Serfőző kapott nagyszerű labdát, majd készített le Ferenczinek, aki 8 m-ről a kapu közepébe passzolt. 2-1.
62. p: Vörös Torma sodort el egy labdát a tizenhatosnál majd fordulatból húzta kapura, lövése a hosszú kapufát csattant.
64. p: Deakovits jobb oldali beadásánál ismét Vörös Torma volt a főszerepben,most már nem tévedett közelről védhetetlenül fejelt a léc alá. 3-1.
72. p: Kalmár kanyarított be a bal oldalról, középen Ferenczi fejelt a hálóba, de a játékvezető les miatt érvénytelenítette a vendégtalálatot.
79. p: A vendégek adtak el egy labdát hátul, amire Vári csapott le majd okosan gurította el a labdát a kapus mellett. 4-1.
88. p: Dobait indították be területbe, aki a hazai kapus fölött emelte át a labdát. 4-2.
Az első félidőben hamar le akarta rendezni a mérkőzést a hazai csapat, amely sorra alakította ki a helyzeteket, s ezekből kétgólos előnyre tett szert. A Bácsa rendezett védekezésből indult ki és a kontrákra fókuszált, de az adódó egy-két lehetőség a kapu előtti pontatlanság miatt nem hozott eredményt a vendégek számára, így az első játékrész kétgólos hazai előnnyel zárult. A folytatásban a hazai csapat fölénye, illetve a kialakított helyzetek gólok számában is megmutatkozott, de két hazai megingást a vendégek is kitudtak használni, így kozmetikázva a végeredményen.
Jók: Pankotai, Kerékgyártó D., Kerékgyártó Á, Vörös Torma, ill. Szabó Z., Ferenczi K.
Germán Ferenc: – Úgy kezdtük a mérkőzést ahogy elterveztük, a korai két találat magabiztosságot adott a játékosoknak, és szép gólokat rúgva a második félidőben bebiztosítottuk a győzelmünket, egy szimpatikusan játszó ellenféllel szemben.
Korsós György: – Hatalmas egyéni hibákkal ajándékoztuk meg az ellenfelet a kapott gólok előtt,  a helyzetkihasználásunk is pocsék volt.
Bohner Roland

Mezőrs-Bácsa, vármegyei I.osztályú labdarúgó-mérkőzés

Fotók: Krizsán Csaba

A bajnokság állása:

1.Gyirmót II13130051 - 839
2.Mezőörs12110164 - 1233
3.Győrújbarát1292140 - 1029
4.Bácsa1383237 - 1527
5.Kapuvár1281333 - 1225
6.Koroncó1362524 - 2320
7.Abda1361627 - 3019
8.Csorna1343622 - 3015
9.Ménfőcsanak1342722 - 3414
10.M.-óvár II1231817 - 3610
11.Győrújfalu1230917 - 499
12.Vitnyéd1222815 - 398
13.Gönyű13111112 - 374
14.F.-szentmiklós1310126 - 523

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu