Őszi első a Gyirmót II, rangadót nyert a Mezőörs - rengeteg fotóval
Vasárnap három talákozót játszottak a vármegyei I. osztály 14. fordulójában. Eldőlt, hogy a Gyirmót II őszi elsőként telel majd a tabella élén.
Gyirmót FC Győr II–Csorna 5–1 (2–1)
Gyirmót, 150 néző, V.: Csirke.
Gyirmót: Szabó Á. – Tóth D. (Lengyel B.), Lányi B., Dobozi, Rozs (Kovács B.), Lázár P., Marlen, Árpási K. (Szecsődi B.), Neskov O. (Neskov M.), Miknyóczki (Árpási B), Priskin. Edző: Koltai Tamás.
Csorna: Kantó – Németh O., Tóth K., Gönye, Ladjánszki (Németh B.), Kovács P., Horváth V., Nagy K., Tóth A. (Szabó B.), Peisser (Hermann), Márton A. (Horváth N.). Edző: Torma Tamás.
Gsz.: Miknyóczki (13., 33.), Marlen (57.), Priskin (74.), Neskov M. (76.), ill. Kovács P. (43.).
13. p: A bal oldalon felzárkózó Marlen remekül centerezett a középen érkező Miknyóczki elé, aki az átvételt követően 11 méterről ballal a kapu bal oldalába lőtt (1–0).
33. p: Remek Miknyóczki-Priskin bal oldali kényszerítő után utóbbi lövését Kantó lábbal védte, a kipattanó azonban ismét Miknyóczki elé került, aki 14 méterről jobbal a kapu bal oldalába helyezett (2–0).
43. p: Ladjánszki jobb oldali szöglete után Kovács Péter nyolc méterről a jobb felső sarokba fejelt (2–1).
57. p: Bal oldali vendégakció végén a kipattanó labda Marlen elé krült, aki 6 méterről, ballal a kapu közepébe lőtt (3–1).
74. p: Miknyóczki bal oldali szöglete után Lázár pörgetett bele a labdába, amely így a hosszúsaroknál érkező Priskin 2 méterről továbbított a kapu bal oldalába (4–1).
76. p: Priskin jobb oldali asszisztja után a rövidsaroknál érkező Neskov M. 6 méterről a kapu bal oldalába lőtt (5–1).
Hazai rohamokkal indult a mérkőzés, s ezek egyikénél szűk negyedóra elteltével egy remek baloldalról indított akció végén Miknyóczki juttatta előnyhöz csapatát. A játékrész derekán egy remek összjáték után duplázta meg a gólok számát a Gyirmót II. Az utolsó pillanatokban a vendégek is megvillantak, amikor Ladjánszki szöglete után Kovács P. fejessel szépített. A szünetet követően Marlen jobb oldali egyéni villanása utáni lövése jelentett veszélyt, de a labda a kapu fölé szállt. Nem így újabb tíz perccel később, amikor ismét Marlen eszmélt egy kipattanó labda után és növelte a hazai előnyt. Az idő múlásával fokozatosan nőtt a két csapat közti különbség játékban, ami Priskin és Neskov M. révén újabb gólokban is megmutatkozott. Végig a gyirmóti fiatalok akarata érvényesült, akik helyzetekben és gólokban gazdag találkozón megérdemelten győzték le a csak fellángolásokra képes Csorna együttesét.
Koltai Tamás: – Győzelmünk teljesen megérdemelt, szép gólokat szereztünk. Gratulálok csapatunk minden tagjának az őszi teljesítményért és elsőségért.
Torma Tamás: – Ellenfelünk dinamikájával és játékával nem tudtunk mit kezdeni, így megérdemelt a hazaiak sikere.
Lapincs Attila
Ménfőcsanak–Wiesbauer-Gönyű 3–0 (0–0)
Ménfőcsanak, 150 néző. V.: Péter G.
Ménfőcsanak: Tréger – Széles, Béres, Korsós, Puskás (Csanaki), Németh M., Buruzs (Keringer), Fekete Sz., Kiriák, Tóth P. (Kovács P.), Varga M. (Bartal). Edző: Nemes Ferenc.
Gönyű: Boros – Kovács K., Balog Z., Prácser (Gál M.), Tarcsa, Végh P., Siska, Varga P. (Abrichter), Kurdi (Gere), Bodó, Varga Zs. Edző: Balog Zoltán és Harcz István.
Gsz.: Puskás (68.), Fekete Sz. (74.), Buruzs (80.).
Halottak napi megemlékezéssel, szinte nyárias időben kezdték a mérőzést a csapatok, de az első félidőben a kapuk nem igazán kerültek veszélybe.
Szünet után a Gönyű villant először, de a Csanak sem akart lemaradni, viszont mindkét oldalon kimaradtak a ziccerek. A 68. percben lesipuskás módon Puskás szerezte meg a vezetést, az előnyt aztán Fekete látványos góllal növelte, míg végül Buruzs közeli lövése állította be a végeredményt.
Közepes iramú és színvonalú mérkőzésen a Ménfőcsanak a második féidei határozottságával felülmúlta ellenfelét és megérdemelten szerezte meg a győzelmet.
Jók: Béres, Puskás, Németh M., Fekete Sz., ill. Boros, Tarcsa, Végh.
Nemes Ferenc: – Nehezen indítottuk a mérkőzést, s ugyancsak nehezen alakítottuk ki a helyzeteinket. Szünet után váltottunk elkezdtünk játszani és futballozni, aminek a vége megérdemelt hazai győzelem lett.
Balog Zoltán: – A mérkőzésen kiütközött több játékos edzéslátogatásának hiánya, néhányuknak el kell gondolkodni a jövőn, illetve magukba kell szállniuk. Gratulálok a Ménfőcsanak győzelméhez.
Kocsis-Katona Imre
Mezőörs–Üstökös FC Bácsa 4–2 (2–0)
Mezőörs, 150 néző. V.: Fuhrmann J.
Mezőörs: Germán – Böröczky, Kerékgyártó D., Pankotai, Tóth L., Végh T., Vörös Torma (Szántó), Kerékgyártó Á. (Proceller), Nagy K. (Böcskey), Nagy P. (Vári), Deákovits (Wágenhoffer). Edző: Germán Ferenc.
Bácsa: Klement (Kántor) – Pasztendorf, Szabó Z., Rigó (Dobai), Kalmár, Serfőző, Horváth N., Horváth Á., Szabó K. (Horváth B.), Bauer M. (Gelencsér), Ferenczi (Bauer G.). Edző: Korsós György.
Gsz.: Kerékgyártó D. (3.), Vörös Torma (12., 64.), Vári (79.)., ill. Ferenczi (56.), Dobai (88.).
A 13. forduló egyik legnagyobb érdeklődéssel várt mérkőzése volt a Bácsa mezőörsi vendégszereplése. A bajnokság rendkívül kiélezett, így minden egyes megszerzett pontnak komoly jelentősége van az őszi hajrához közeledve. A Mezőörs legutóbb a Fertőszentmiklós otthonából tudta magabiztosan elhozni a három pontot, illetve a csapat a MOL Magyar kupában is tisztességgel helyt állt a Vasassal szemben. A Bácsának legutóbb az egy ponttal kellett megelégednie a Győújbaráttal szemben, de kijelenthető hogy a bajnokság egyik meglepetéscsapata amely magabiztos játékot mutatva nem érdemtelenül állt a forduló előtt a tabella 4. helyén.
Remekül felkészített pálya fogadta a vendégeket, illetve a már megszokott mezőörsi szurkolás gondoskodott a jó hangulatról.
1. p: Rögtön a vendégek veszélyeztettek, egy mélységi labda után veszélyes helyzetben kellett Tóth L.-neak belelépnie a lövésbe, majd rögtön ezután Deákovits iramodott meg a szélen, majd remekül fogott pozíciót a visszafutó védővel szemben, aki buktatta. Az egyértelműnek tűnő tizenegyesnél azonban néma maradt a játékvezető sípja.
3. p: Ismét Deákovits labdájának "volt szeme", remekül hozta helyzetbe Kerékgyártó Dávidot, aki először ziccert hibázott de a kipattanót higgadtan a rövid alsóba gurította. 1-0.
12. p: Nagy Patrik adott kulcspasszt Kerékgyártó Ádámnak, akit hátulról akasztottak meg, a megérdemelt tizenegyest Vörös Torma értékesítette. 2-0.
23. p: A Bácsa hálóőre egy rossz mozdulat után megsérült, így kényszerű cserét kellett végrehajtani a vendégeknek.
38. p: Deakovits adott be jobbról,labdája Vörös Tormát találta meg aki az átvétel után rúgott mellé.
45. p: Gyönyörű összjáték a hazai csapattól, a gól viszont elmaradt, Deákovits hibázott.
46. p: A vendégek vezettek szép támadást a jobb oldalon, majd az akció végén Bauer bal lábas lövése ment mellé centikkel.
56. p: Serfőző kapott nagyszerű labdát, majd készített le Ferenczinek, aki 8 m-ről a kapu közepébe passzolt. 2-1.
62. p: Vörös Torma sodort el egy labdát a tizenhatosnál majd fordulatból húzta kapura, lövése a hosszú kapufát csattant.
64. p: Deakovits jobb oldali beadásánál ismét Vörös Torma volt a főszerepben,most már nem tévedett közelről védhetetlenül fejelt a léc alá. 3-1.
72. p: Kalmár kanyarított be a bal oldalról, középen Ferenczi fejelt a hálóba, de a játékvezető les miatt érvénytelenítette a vendégtalálatot.
79. p: A vendégek adtak el egy labdát hátul, amire Vári csapott le majd okosan gurította el a labdát a kapus mellett. 4-1.
88. p: Dobait indították be területbe, aki a hazai kapus fölött emelte át a labdát. 4-2.
Az első félidőben hamar le akarta rendezni a mérkőzést a hazai csapat, amely sorra alakította ki a helyzeteket, s ezekből kétgólos előnyre tett szert. A Bácsa rendezett védekezésből indult ki és a kontrákra fókuszált, de az adódó egy-két lehetőség a kapu előtti pontatlanság miatt nem hozott eredményt a vendégek számára, így az első játékrész kétgólos hazai előnnyel zárult. A folytatásban a hazai csapat fölénye, illetve a kialakított helyzetek gólok számában is megmutatkozott, de két hazai megingást a vendégek is kitudtak használni, így kozmetikázva a végeredményen.
Jók: Pankotai, Kerékgyártó D., Kerékgyártó Á, Vörös Torma, ill. Szabó Z., Ferenczi K.
Germán Ferenc: – Úgy kezdtük a mérkőzést ahogy elterveztük, a korai két találat magabiztosságot adott a játékosoknak, és szép gólokat rúgva a második félidőben bebiztosítottuk a győzelmünket, egy szimpatikusan játszó ellenféllel szemben.
Korsós György: – Hatalmas egyéni hibákkal ajándékoztuk meg az ellenfelet a kapott gólok előtt, a helyzetkihasználásunk is pocsék volt.
Bohner Roland
Mezőrs-Bácsa, vármegyei I.osztályú labdarúgó-mérkőzésFotók: Krizsán Csaba
A bajnokság állása:
|1.
|Gyirmót II
|13
|13
|0
|0
|51 - 8
|39
|2.
|Mezőörs
|12
|11
|0
|1
|64 - 12
|33
|3.
|Győrújbarát
|12
|9
|2
|1
|40 - 10
|29
|4.
|Bácsa
|13
|8
|3
|2
|37 - 15
|27
|5.
|Kapuvár
|12
|8
|1
|3
|33 - 12
|25
|6.
|Koroncó
|13
|6
|2
|5
|24 - 23
|20
|7.
|Abda
|13
|6
|1
|6
|27 - 30
|19
|8.
|Csorna
|13
|4
|3
|6
|22 - 30
|15
|9.
|Ménfőcsanak
|13
|4
|2
|7
|22 - 34
|14
|10.
|M.-óvár II
|12
|3
|1
|8
|17 - 36
|10
|11.
|Győrújfalu
|12
|3
|0
|9
|17 - 49
|9
|12.
|Vitnyéd
|12
|2
|2
|8
|15 - 39
|8
|13.
|Gönyű
|13
|1
|1
|11
|12 - 37
|4
|14.
|F.-szentmiklós
|13
|1
|0
|12
|6 - 52
|3
