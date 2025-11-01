november 1., szombat

Nagyszerű győzelem a rivális otthonában

Fontos győzelmet arattak idegeben a győri lányok.

Fotó: GYVSE

Szeged–UNI-Győr GYVSE 7–13 (2–2, 1–2, 2–5, 2–4)
Szeged, ob I-es női mérkőzés. V.: Sajben, Varga M.
Szeged: Gyöngyösi – Cuk M., Baksa 3, Felkai, Tátrai, Bocskay 1, Mihály 1, Cuk E. 1, Pádár, Bódi, Botka, Németh V. 1, Varga N., Székely. Edző: Kerekes Csaba.
GYVSE: Balogh – Rádli 1, Finta, Iszak, Sunabe 3, Lendvai 3, Csernus 1, Petik 2, Svec, Koltay, Szedlák 1, Burali 2, Mozbauer, Szerb. Edző: Petrovai Márton.

Sokat kellett várni az első gólra, másfél perc volt hátra az első negyedből, amikor megszerezték a győriek vezetést. Ezzel „kinyílt a gólzsák, a maradék 90 másodpercben még három gól esett, igazságos elosztásban (2–2). A második szakaszban a játékrész feléig kellett várni az újabb vendégtalálatra, amivel újra vezetett az UNI Győr, majd az utolsó egy percben mindkét együttes betalált (3–4).
A fordulás után a győriek hamar bevették a Szeged kapuját, és a folytatásban is ők irányították a játékot. El is lépte három góllal, ami a szakasz végére négyre nőtt. Az utolsó nyolc percben aztán végleg eldöntötte a vendégcsapat a meccset, a győriek 12–5-ös vezetéssel mentek bele a végjátékba, a hátralévő időben jól menedzselték az előnyt, ezzel pedig fontos három pontot szereztek az egyik közvetlen rivális ellen, ráadásul idegenben.

Petrovai Márton: – Nagyon büszke vagyok a lányokra, mert óriásit küzdöttek. Az ellenfelünk is keményen kezdte a mérkőzést. Mi viszont felvettük a kesztyűt és nem hagytuk magunkat leütni. A második félidőben rákapcsoltunk még egy sebességet és magabiztosan támadtunk, védekeztünk. Igazi csapatmunka volt. Gratulálok a lányoknak. Holnaptól már az Eger lesz a fókuszban.

 

