november 1., szombat

Marianna névnap

20°
+20
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

1 órája

Tóth Gabival indult az MKC Dunaújvárosba – videó

Címkék#Mosonmagyaróvári KC#Dragan Adzic#MKC#DKKA

A szombati játéknap a hazai élvonalban sem marad izgalmak nélkül. A Mosonmagyaróvári KC 17 órakor a DKKA otthonában lép pályára.

Kisalföld.hu

Dragan Adzic együttese Dunaújvárosba utazott november 1-jén. A Motherson Mosonmagyaróvári KC fontos két pontért utazott a Kohász Kézilabda Akadémiához.

Mosonmagyaróvári KC
A Mosonmagyaróvári KC a DKKA otthonában lép pályára. 
Fotó: mkcse.hu

Az előző fordulóban kiélezett mérkőzésen, az Esztergom együttesével szemben maradt alul az MKC. A fájó vereség mellett egy újabb sérüléssel is meg kellett küzdenie a Lajta-partiaknak: Tóth Gabriellát le kellett kísérni a pályáról. A játékos egy támadás erejéig visszatért a játéktérre, ám azonnal jelezte, hogy valami nincs rendben.

A klub tájékoztatása szerint az irányítónak túlterhelésből fakadó izomgörcse volt, de ezen a hétvégén már bevethető lesz. Nem úgy, mint Háfra Noémi és Bevelyn Eghianruwa - mindketten térdproblémákkal küzdenek és egyelőre kérdéses a játékuk.

A Mosonmagyaróvári KC győzni megy

A K&H női kézilabda liga 7. fordulójában az egy döntetlennel és öt vereséggel a tabella 12. helyén álló dunaújvárosi csapat lesz Dragan Adzic tanítványainak ellenfele. A vereségeket rendre szoros mérkőzéseken szenvedték el, ez jól mutatja, hogy harcos együttessel néznek farkasszemet az óváriak. 

Folytatni kell a sorozatot

A szombati ellenfelek az előző idényben kétszer találkoztak egymással, mindkét találkozó az MKC javára dőlt el. A 2-3 gólos győzelmek alapján újfent szoros találkozóval kell számolni.

Készülnek a játékosok

Vannak videóelemzéseink, ezen a héten ugyan olyan periodizációt csinálunk, mint amit szoktunk. A technikai és taktikai felkészülésben van némi különbség, hiszen Dunaújvárosba készülünk

- osztotta meg Stranigg Zsófia. 

A mérkőzést megelőző interjúban a Molnár Dorottyával válaszoltak a szurkolói kérdésekre:

A DKKA - Mosonmagyaróvári KC összecsapás november 1-jén 18 órakor kezdődik. A mérkőzést az M4 Sport Kézi YouTube-csatornán élőben közvetítik.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu