Tóth Gabival indult az MKC Dunaújvárosba – videó

Dragan Adzic együttese Dunaújvárosba utazott november 1-jén. A Motherson Mosonmagyaróvári KC fontos két pontért utazott a Kohász Kézilabda Akadémiához.

A Mosonmagyaróvári KC a DKKA otthonában lép pályára.

Fotó: mkcse.hu

Az előző fordulóban kiélezett mérkőzésen, az Esztergom együttesével szemben maradt alul az MKC. A fájó vereség mellett egy újabb sérüléssel is meg kellett küzdenie a Lajta-partiaknak: Tóth Gabriellát le kellett kísérni a pályáról. A játékos egy támadás erejéig visszatért a játéktérre, ám azonnal jelezte, hogy valami nincs rendben.

A klub tájékoztatása szerint az irányítónak túlterhelésből fakadó izomgörcse volt, de ezen a hétvégén már bevethető lesz. Nem úgy, mint Háfra Noémi és Bevelyn Eghianruwa - mindketten térdproblémákkal küzdenek és egyelőre kérdéses a játékuk.

A Mosonmagyaróvári KC győzni megy

A K&H női kézilabda liga 7. fordulójában az egy döntetlennel és öt vereséggel a tabella 12. helyén álló dunaújvárosi csapat lesz Dragan Adzic tanítványainak ellenfele. A vereségeket rendre szoros mérkőzéseken szenvedték el, ez jól mutatja, hogy harcos együttessel néznek farkasszemet az óváriak.

Folytatni kell a sorozatot

A szombati ellenfelek az előző idényben kétszer találkoztak egymással, mindkét találkozó az MKC javára dőlt el. A 2-3 gólos győzelmek alapján újfent szoros találkozóval kell számolni.

Készülnek a játékosok

Vannak videóelemzéseink, ezen a héten ugyan olyan periodizációt csinálunk, mint amit szoktunk. A technikai és taktikai felkészülésben van némi különbség, hiszen Dunaújvárosba készülünk

- osztotta meg Stranigg Zsófia.

A mérkőzést megelőző interjúban a Molnár Dorottyával válaszoltak a szurkolói kérdésekre:

A DKKA - Mosonmagyaróvári KC összecsapás november 1-jén 18 órakor kezdődik. A mérkőzést az M4 Sport Kézi YouTube-csatornán élőben közvetítik.