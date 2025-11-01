Kiélezett mérkőzésen szerzett egy pontot az MKC

A Motherson Mosonmagyaróvári KC idegenben folytatta menetelését a K&H női kézilabda liga 7. fordulójában, ezúttal a DKKA ellen lépett pályára Dunaújvárosban.

Egy pontot hozott Dunaújvárosból a Mosonmagyaróvári KC

Fotó: mkcse.hu

A klub beszámolója szerint a találkozó Barbara Arenhart védésével kezdődött, amit rögtön utána Pipy Wolfs gólja kövezett. A kapus nem csak a felállt fal ellen bizonyult hatékonynak, hanem egy hétméterest is hárított, amit egy gyors Kukely Anna gól követett. Ekkor kicsit megtorpant a játék, beállt a gól csend, hiszen egyik együttes se tudott betalálni – a 12. percben 2-3 volt az állás. A gólcsendet a hazaiak vezetőedzője törte meg időkéréssel. Ezt követően hosszú dunaújvárosi támadás következett, aminek a végén egy 7 métereshez jutottak. Arenhart ezt is bravúrosan védte, de a kipattanóból végül kiegyenlítettek a 14. percre (3–3). Egy ziccer után a hazaiak átvették a vezetést. A játék tempóját az ellenfél diktálta, a DKKA két góllal is elment. Falusi–Udvardi ezután ismét remekelt és egy kiválóan értékesített büntetővel egy gólra zárkózott az MKC. Az első játékrész végül egy hazai, időn túli büntetővel zárult, így háromgólos hátránnyal ment a Lajta-parti együttes a pihenőre.

A második félidő Tóth Eszter góljával kezdődött, de játék képe az első játékrészhez hasonlóan alakult: nem találtak a megoldást a támadásokra, és továbbra is 2–3 gólos hazai előny állandósult. A 6. percben egy jól szervezett támadás végén a frissen pályára lépett Kazai Anita talált be. Ekkor erőre kaptak az óváriak, és egy jó védekezés után Falusi–Udvardi megszerezte harmadik gólját, amivel egyetlen találatra zárkóztak (13–12). Barbara Arenhart ezután kétszer is bravúrosan védett – utóbbi esetben egy gyors lerohanás ziccert hárított. A pontatlan befejezések és kapufák miatt azonban továbbra sem tudtak közelebb kerülni a hazaiakhoz. Mindkét együttesnél tanácstalanság jellemezte a támadójátékot, a mérkőzés elsősorban a kapusokról szólt.

A félidő felére ismét háromgólos különbség alakult ki (15–12), de ezután Kazai kétszer is betalált egymás után. Kétgólos vezetésnél a 20. percben időt kért a DKKA. Az időkérés Dragan Adzic tanítványainak kedvezett: egy jó blokk után Kukely harmadik góljával 16–15-re zárkóztak. A játék ezen szakaszában feljavult a támadójátékuk, és a hátrányuk 1–2 gól között mozgott az utolsó percekben.