Megyei foci - Tizennégy(!) gólig jutott a Bakonyszentlászló, Balfon idő előtt ért véget a mérkőzés

Vármegyei II. osztály, Győri csoport

Vámosszabadi–Nyúl 4–1 (2–0). Gsz.: Horváth B., Tóth A., Horváth R., Tóth M., ill. Knirsch.

Pannonhalma-Horn–Téti Sokoró 2–2 (0–1). Gsz.: Kállai, Tölgyesi-Gál, ill. Molnár G., Limpakter.

DAC-UP–Felpéc 1–1 (0–0). Gsz.: Markotics, ill. Villányi.

Bőny–Győrújfalu II 1–0 (1–0). Gsz.: Kálóczi.

Üstökös FC Bácsa II–Győrszentiván 1–3 (0–1). Gsz.: Vas, ill. Hajdu (2), Kiss B.

Kajárpéc-Herold Trans–Robo-Tech-Börcs 6–0 (1–0). Gsz.: Gerencsér (2), Schauer, Kristóf B., Kristóf D., Bugovics.

Tápi Sasok–Győrasszonyfa 0–4 (0–2). Gsz.: Sáhó (3), Kiss P.

A bajnokság állása:

1. Tét 13 10 1 2 34 - 10 31 2. Győrasszonyfa 13 9 4 0 23 - 6 31 3. Bőny 12 7 3 2 30 - 18 24 4. Pannonhalma 13 7 3 3 27 - 16 24 5. Kajárpéc 12 6 5 1 31 - 10 23 6. Győrújfalu II 13 6 4 3 29 - 15 22 7. Győrszentiván 12 5 4 3 36 - 26 19 8. Börcs* 12 5 4 3 27 - 21 15 9. Vámosszabadi* 13 4 3 6 22 - 29 14 10. Táp 13 3 1 9 16 - 47 10 11. DAC-UP 12 2 4 6 20 - 30 10 12. Nyúl 12 2 2 8 25 - 35 8 13. Bácsa II 13 1 1 11 11 - 39 4 14. Felpéc 13 1 1 11 13 - 42 4

*A Börcstől 4, a Vámosszabaditól 1 pont levonva.

Vármegyei II. osztály, Mosonmagyaróvári csoport

Duvenbeck-Hegyeshalom–Lébény 0–3 (0–0). Gsz.: Detrik (2), Réger.

MITE–Kimle 10–0 (4–0). Gsz.: Darázs (3), Tiba (2), Smeringa (2), Kocsis, Kovács K., Kovács Z.

Hincsics Color-Ásványráró–Kunsziget 2–2 (1–1). Gsz.: Szombathelyi (2), ill. Folkmayer, Szalai.

Máriakálnok–Foldana-Hédervár 3–3 (1–1). Gsz.: Borsodi, Benkovich, Szigeti, ill. Preiner, Dániel, Angyal.

Dunakiliti–Elektromoson-Levél 7–1 (4–1). Gsz.: Svarda (2), Wurm (2), Bedő P. (2), Horváth A., ill. Dankó.

Mosonszentmiklós–Lipót Pékség 1–0 (0–0). Gsz.: Varga I.

Jánossomorja–Rajka 4–3 (1–1). Gsz.: Tóth K. (2), Mikhely, Dudás, ill. Ádám (2), Bonco.

A bajnokság állása:

1. Lébény 13 9 4 0 46 - 10 31 2. Máriakálnok 12 9 2 1 54 - 18 29 3. Dunakiliti 12 8 4 0 43 - 11 28 4. Jánossomorja 13 8 1 4 23 - 23 25 5. MITE 13 6 3 4 30 - 17 21 6. Hédervár 13 6 2 5 35 - 22 20 7. Hegyeshalom 12 5 3 4 23 - 15 18 8. M.-szentmiklós 13 5 1 7 33 - 20 16 9. Lipót 12 5 1 6 21 - 22 16 10. Ásványráró 12 3 2 7 17 - 43 11 11. Kunsziget 12 2 3 7 16 - 27 9 12. Rajka 12 2 2 8 18 - 52 8 13. Levél 12 2 1 9 18 - 44 7 14. Kimle 13 2 1 10 12 - 65 7

Vármegyei II. osztály, Soproni csoport

MET-NA-Veszkény–Répcementi 2–2 (1–1). Gsz.: Csillag, Sepely, ill. Szücs (2).

SVSE-GYSEV–Rábatamási 2–4 (2–1). Gsz.: Balog, Pfeiffer, ill. Horváth M. (2), Hanzel, Csigó.

Rábaszentandrás–SFAC 1900 5–1 (2–1). Gsz.: Kajtár K. (3), Eőry, Farkas, ill. Kovács D.

Nagycenk–Lövő 4–2 (2–2). Gsz.: Füzi (2), Varga B. (2), ill. Kovács M., Balogh M.

Farád–Szany 3–1 (2–0). Gsz.: Németh Béla, Koltai, Németh Balázs, ill. Németh B.

Beled–Petőháza 1–1 (0–0). Gsz.: Kiss Á., ill. Boross.

A bajnokság állása:

1. R.-szentandrás 13 8 2 3 27 - 16 26 2. Beled 13 7 4 2 29 - 18 25 3. Rábatamási 13 7 3 3 25 - 16 24 4. Szany 13 6 2 5 20 - 21 20 5. Répcementi 12 5 5 2 32 - 18 20 6. Petőháza 13 4 7 2 22 - 17 19 7. Veszkény 13 5 2 6 24 - 26 17 8. Lövő 13 5 1 7 28 - 28 16 9. Nagycenk 13 4 4 5 30 - 35 16 10. Farád 13 4 1 8 22 - 28 13 11. SFAC 13 4 1 8 18 - 29 13 12. SVSE 12 1 2 9 10 - 35 5

Vármegyei III. osztály, Győri A csoport

Csikvánd–Tényő 2–2 (1–2). Gsz.: Ihász D., Poós, ill. Győri, Litomiczky.

Bakonyszentlászló–Veszprémvarsány 14–2 (6–0). Gsz.: Puzsoma Z (5), Proceller (3), Ujfalusi, Varga J., Nyári D., Pribil, Féli, Wittmann, ill. Körmendi (2).

Gyömöre–Töltéstava 4–5 (1–4). Gsz.: Dömötör (2), Gerencsér, László, ill. Kalányos (2), Czigány, Iskum D., Kelemen.

Pér–Sokorópátka 3–1 (0–0). Gsz.: Boros P. (2), Kiss Z., ill. Szabó M.