Megyei foci - Tizennégy(!) gólig jutott a Bakonyszentlászló, Balfon idő előtt ért véget a mérkőzés
Íme az alacsonyabb osztályú bajnokságok hétvégi fordulóinak eredményei és összes góllövője.
Vármegyei II. osztály, Győri csoport
Vámosszabadi–Nyúl 4–1 (2–0). Gsz.: Horváth B., Tóth A., Horváth R., Tóth M., ill. Knirsch.
Pannonhalma-Horn–Téti Sokoró 2–2 (0–1). Gsz.: Kállai, Tölgyesi-Gál, ill. Molnár G., Limpakter.
DAC-UP–Felpéc 1–1 (0–0). Gsz.: Markotics, ill. Villányi.
Bőny–Győrújfalu II 1–0 (1–0). Gsz.: Kálóczi.
Üstökös FC Bácsa II–Győrszentiván 1–3 (0–1). Gsz.: Vas, ill. Hajdu (2), Kiss B.
Kajárpéc-Herold Trans–Robo-Tech-Börcs 6–0 (1–0). Gsz.: Gerencsér (2), Schauer, Kristóf B., Kristóf D., Bugovics.
Tápi Sasok–Győrasszonyfa 0–4 (0–2). Gsz.: Sáhó (3), Kiss P.
A bajnokság állása:
|1.
|Tét
|13
|10
|1
|2
|34 - 10
|31
|2.
|Győrasszonyfa
|13
|9
|4
|0
|23 - 6
|31
|3.
|Bőny
|12
|7
|3
|2
|30 - 18
|24
|4.
|Pannonhalma
|13
|7
|3
|3
|27 - 16
|24
|5.
|Kajárpéc
|12
|6
|5
|1
|31 - 10
|23
|6.
|Győrújfalu II
|13
|6
|4
|3
|29 - 15
|22
|7.
|Győrszentiván
|12
|5
|4
|3
|36 - 26
|19
|8.
|Börcs*
|12
|5
|4
|3
|27 - 21
|15
|9.
|Vámosszabadi*
|13
|4
|3
|6
|22 - 29
|14
|10.
|Táp
|13
|3
|1
|9
|16 - 47
|10
|11.
|DAC-UP
|12
|2
|4
|6
|20 - 30
|10
|12.
|Nyúl
|12
|2
|2
|8
|25 - 35
|8
|13.
|Bácsa II
|13
|1
|1
|11
|11 - 39
|4
|14.
|Felpéc
|13
|1
|1
|11
|13 - 42
|4
*A Börcstől 4, a Vámosszabaditól 1 pont levonva.
Vármegyei II. osztály, Mosonmagyaróvári csoport
Duvenbeck-Hegyeshalom–Lébény 0–3 (0–0). Gsz.: Detrik (2), Réger.
MITE–Kimle 10–0 (4–0). Gsz.: Darázs (3), Tiba (2), Smeringa (2), Kocsis, Kovács K., Kovács Z.
Hincsics Color-Ásványráró–Kunsziget 2–2 (1–1). Gsz.: Szombathelyi (2), ill. Folkmayer, Szalai.
Máriakálnok–Foldana-Hédervár 3–3 (1–1). Gsz.: Borsodi, Benkovich, Szigeti, ill. Preiner, Dániel, Angyal.
Dunakiliti–Elektromoson-Levél 7–1 (4–1). Gsz.: Svarda (2), Wurm (2), Bedő P. (2), Horváth A., ill. Dankó.
Mosonszentmiklós–Lipót Pékség 1–0 (0–0). Gsz.: Varga I.
Jánossomorja–Rajka 4–3 (1–1). Gsz.: Tóth K. (2), Mikhely, Dudás, ill. Ádám (2), Bonco.
A bajnokság állása:
|1.
|Lébény
|13
|9
|4
|0
|46 - 10
|31
|2.
|Máriakálnok
|12
|9
|2
|1
|54 - 18
|29
|3.
|Dunakiliti
|12
|8
|4
|0
|43 - 11
|28
|4.
|Jánossomorja
|13
|8
|1
|4
|23 - 23
|25
|5.
|MITE
|13
|6
|3
|4
|30 - 17
|21
|6.
|Hédervár
|13
|6
|2
|5
|35 - 22
|20
|7.
|Hegyeshalom
|12
|5
|3
|4
|23 - 15
|18
|8.
|M.-szentmiklós
|13
|5
|1
|7
|33 - 20
|16
|9.
|Lipót
|12
|5
|1
|6
|21 - 22
|16
|10.
|Ásványráró
|12
|3
|2
|7
|17 - 43
|11
|11.
|Kunsziget
|12
|2
|3
|7
|16 - 27
|9
|12.
|Rajka
|12
|2
|2
|8
|18 - 52
|8
|13.
|Levél
|12
|2
|1
|9
|18 - 44
|7
|14.
|Kimle
|13
|2
|1
|10
|12 - 65
|7
Vármegyei II. osztály, Soproni csoport
MET-NA-Veszkény–Répcementi 2–2 (1–1). Gsz.: Csillag, Sepely, ill. Szücs (2).
SVSE-GYSEV–Rábatamási 2–4 (2–1). Gsz.: Balog, Pfeiffer, ill. Horváth M. (2), Hanzel, Csigó.
Rábaszentandrás–SFAC 1900 5–1 (2–1). Gsz.: Kajtár K. (3), Eőry, Farkas, ill. Kovács D.
Nagycenk–Lövő 4–2 (2–2). Gsz.: Füzi (2), Varga B. (2), ill. Kovács M., Balogh M.
Farád–Szany 3–1 (2–0). Gsz.: Németh Béla, Koltai, Németh Balázs, ill. Németh B.
Beled–Petőháza 1–1 (0–0). Gsz.: Kiss Á., ill. Boross.
A bajnokság állása:
|1.
|R.-szentandrás
|13
|8
|2
|3
|27 - 16
|26
|2.
|Beled
|13
|7
|4
|2
|29 - 18
|25
|3.
|Rábatamási
|13
|7
|3
|3
|25 - 16
|24
|4.
|Szany
|13
|6
|2
|5
|20 - 21
|20
|5.
|Répcementi
|12
|5
|5
|2
|32 - 18
|20
|6.
|Petőháza
|13
|4
|7
|2
|22 - 17
|19
|7.
|Veszkény
|13
|5
|2
|6
|24 - 26
|17
|8.
|Lövő
|13
|5
|1
|7
|28 - 28
|16
|9.
|Nagycenk
|13
|4
|4
|5
|30 - 35
|16
|10.
|Farád
|13
|4
|1
|8
|22 - 28
|13
|11.
|SFAC
|13
|4
|1
|8
|18 - 29
|13
|12.
|SVSE
|12
|1
|2
|9
|10 - 35
|5
Vármegyei III. osztály, Győri A csoport
Csikvánd–Tényő 2–2 (1–2). Gsz.: Ihász D., Poós, ill. Győri, Litomiczky.
Bakonyszentlászló–Veszprémvarsány 14–2 (6–0). Gsz.: Puzsoma Z (5), Proceller (3), Ujfalusi, Varga J., Nyári D., Pribil, Féli, Wittmann, ill. Körmendi (2).
Gyömöre–Töltéstava 4–5 (1–4). Gsz.: Dömötör (2), Gerencsér, László, ill. Kalányos (2), Czigány, Iskum D., Kelemen.
Pér–Sokorópátka 3–1 (0–0). Gsz.: Boros P. (2), Kiss Z., ill. Szabó M.
A bajnokság állása:
|1.
|B.-szentlászló
|12
|11
|1
|0
|59 - 10
|34
|2.
|Sokorópátka
|13
|8
|0
|5
|33 - 21
|24
|3.
|Csikvánd
|13
|6
|5
|2
|37 - 19
|23
|4.
|Tényő
|13
|7
|1
|5
|50 - 33
|22
|5.
|Pér
|13
|6
|1
|6
|42 - 34
|19
|6.
|Töltéstava
|13
|4
|1
|8
|29 - 58
|13
|7.
|Gyömöre
|12
|2
|1
|9
|14 - 30
|7
|8.
|V.-varsány
|13
|1
|2
|10
|25 - 84
|5
Vármegyei III. osztály, Győri B csoport
Kóny–Bágyogszovát 1–11 (0–8). Gsz.: Bári, ill. Szabó Zs. (6), Terdik (2), Kovács R., Király, Bieder.
Börcs II–Rábaszentmihály 0–10 (0–4). Gsz.: Bedő Roland (4), Makala (2), Bedő Richárd, Szeles, Kovács L., Göncz.
Nagyszentjános–Győrság 2–3 (2–0). Gsz.: Virág, Molnár Sz., ill. Skuba (2), Péntek.
Enese–Abda II-Dom King 2–0 (1–0). Gsz.: Papp Sz., Papp A.
Rábapatona–DAC 1912 2–4 (1–3). Gsz.: Meicz, László, ill. Markovics (2), Lengyel, Sebestyén.
Pázmándfalu–Győrújbarát II 0–6 (0–2). Gsz.: Kiss Zs. (2), Horváth A., Sulyok, Kránitz, Dániel.
Győrsövényház–Bajcs 5–0 (4–0). Gsz.: Juhász E. (2), Domoszlai, Stróbli, Lakatos.
A bajnokság állása:
|1.
|Enese
|12
|12
|0
|0
|46 - 5
|36
|2.
|DAC 1912
|11
|11
|0
|0
|131 - 10
|33
|3.
|Bágyogszovát
|12
|11
|0
|1
|95 - 14
|33
|4.
|Rábapatona
|12
|8
|0
|4
|47 - 20
|24
|5.
|R.-szentmihály
|13
|7
|1
|5
|42 - 27
|22
|6.
|Győrsövényház*
|12
|7
|1
|4
|51 - 35
|21
|7.
|Kóny
|12
|6
|1
|5
|32 - 29
|19
|8.
|Győrújbarát II
|11
|4
|2
|5
|34 - 50
|14
|9.
|Bajcs
|12
|4
|0
|8
|19 - 46
|12
|10.
|Abda II*
|12
|6
|1
|5
|35 - 29
|10
|11.
|Pázmándfalu
|12
|3
|1
|8
|13 - 58
|10
|12.
|Győr Sharks
|11
|3
|1
|7
|17 - 70
|10
|13.
|Győrság
|12
|2
|0
|10
|10 - 49
|6
|14.
|Börcs II
|12
|1
|0
|11
|8 - 86
|3
|15.
|Nagyszentjános
|12
|0
|0
|12
|16 - 68
|0
*Az Abda II-től 9, a Győrsövényháztól 1 pont levonva.
Vármegyei III. osztály, Mosonmagyaróvári csoport
Halászi–Bódi Trans-Mosonszolnok 1–3 (0–2). Gsz.: Gyürü, ill. Tóth D., Kovalovszki, Varga Sz.
Bezenye–Öttevény 3–9 (1–4). Gsz.: Hon, Hirtl, Belovic, ill. Sallai (3), Nagy L. (2), Tóth G. (2), Hécz (2).
Hotel Lajta Park–Dunaszentpál 1–1 (1–0). Gsz.: Kocsis, ill. Szabó D.
Mosonszentmiklós II–Lajtaszig-Darnózseli 2–1 (2–1). Gsz.: Finta B. (2), ill. Nagy P.
Győrzámoly–Solar CT-Mecsér 1–1 (0–0). Gsz.: Vadász, ill. Veszelyi.
Püski–Dunasziget 0–0.
Győrladamér–MITE II 5–1 (2–1). Gsz.: Farkas (2), Pozsonyi, Horváth Cs., Závecz, ill. Szakáll.
Dunaszeg–Károlyháza 1–1 (0–0). Gsz.: Schofhauser A., ill. Cseh.
A bajnokság állása:
|1.
|Dunaszentpál
|13
|10
|1
|2
|45 - 11
|31
|2.
|Dunaszeg
|13
|10
|1
|2
|53 - 21
|31
|3.
|Dunasziget
|13
|9
|2
|2
|32 - 22
|29
|4.
|Mecsér*
|13
|10
|1
|2
|44 - 18
|27
|5.
|Püski
|13
|8
|1
|4
|50 - 25
|25
|6.
|Hotel Lajta P.
|13
|7
|2
|4
|53 - 28
|23
|7.
|Győrzámoly
|13
|7
|2
|4
|46 - 35
|23
|8.
|Halászi
|13
|7
|1
|5
|44 - 31
|22
|9.
|Károlyháza
|11
|4
|4
|3
|31 - 27
|16
|10.
|M.-szolnok
|13
|5
|0
|8
|21 - 37
|15
|11.
|M.-miklós II
|13
|4
|2
|7
|26 - 38
|14
|12.
|Győrladamér
|12
|3
|1
|8
|21 - 47
|10
|13.
|Öttevény
|13
|3
|1
|9
|25 - 68
|10
|14.
|Darnó-Zseli
|12
|2
|2
|8
|22 - 29
|8
|15.
|MITE II*
|13
|1
|1
|11
|18 - 55
|3
|16.
|Bezenye
|13
|0
|2
|11
|12 - 51
|2
*A Mecsértől 4, a MITE II-től 1 pont levonva.
Vármegyei III. osztály, Soproni A csoport
Ágfalva–Jobaháza 2–4 (0–3). Gsz.: Várallyai, Böröndi, ill. Farkas, Varga L., Bognár B., Bognár R.
Csapod–Osli 0–3 (0–1). Gsz.: Böcskei G. (2), Horváth A.
Kisfalud–Mihályi 1–3 (1–3). Gsz.: Pákay, ill. Srágli (2), Ács.
Markotabödöge–Fertőrákos 5–4 (1–2). Gsz.: Csonka (2), Völcsey, Szabó L., Tollár, ill. Denucz, Hoksza, Wachtler, Vörös.
Egyed–Vág 2–5 (1–2). Gsz.: Zsirai B., Ács, ill. Balázs K. (4), Balázs A.
A bajnokság állása:
|1.
|Osli
|12
|11
|0
|1
|44 - 16
|33
|2.
|Csapod
|12
|8
|2
|2
|33 - 20
|26
|3.
|M.-bödöge
|11
|8
|0
|3
|33 - 19
|24
|4.
|Jobaháza
|12
|7
|2
|3
|31 - 13
|23
|5.
|Vág
|11
|7
|1
|3
|40 - 17
|22
|6.
|Fertőrákos
|11
|6
|1
|4
|33 - 28
|19
|7.
|Mihályi
|11
|3
|2
|6
|19 - 22
|11
|8.
|Egyed
|12
|3
|1
|8
|22 - 43
|10
|9.
|Egyházasfalu
|11
|2
|2
|7
|24 - 40
|8
|10.
|Ágfalva
|11
|2
|1
|8
|20 - 40
|7
|11.
|Kisfalud
|12
|0
|0
|12
|7 - 48
|0
Vármegyei III. osztály, Soproni B csoport
FIT Fertőpart-Hegykő–Fertőd 9–1 (6–0). Gsz.: Kóczán (4), Hipságh (2), Menyhárt, Zsirai, Járóka (öngól), ill. Járóka.
Újkér–Himod 2–6 (0–2). Gsz.: Csuka (2), ill. Wellner (3), Tóth B. (2), Zahorján.
Rábakecöl–Pusztacsalád 4–1 (2–1). Gsz.: Major (2), Nagy G., Kőhalmi, ill. Gazdag.
Nagylózs–Harka 8–2 (3–0). Gsz.: Tóth B. (2), Németh P. (2), Varga M., Németh Cs., Holzhofer, Guzomics, ill. Horváth P. (2).
Tercia-Fertőendréd–Fertőszentmiklós II 7–1 (4–0). Gsz.: Dunajski (3), Soós (3), Tóth B., ill. Locsmándi.
Répcevis–Babót 5–0 (2–0). Gsz.: Farkas (2), Lukács (2), Csiernyik.
A Balf–Sopronhorpács mérkőzés 3–1-es állásnál súlyos sérülés miatt félbeszakadt.
A bajnokság állása:
|1.
|Hegykő
|11
|11
|0
|0
|63 - 15
|33
|2.
|Fertőendréd
|11
|9
|0
|2
|49 - 22
|27
|3.
|Himod
|10
|8
|0
|2
|43 - 20
|24
|4.
|Balf
|9
|7
|0
|2
|28 - 15
|21
|5.
|S.-horpács
|11
|6
|1
|4
|38 - 28
|19
|6.
|Répcevis
|11
|6
|1
|4
|37 - 28
|19
|7.
|Babót
|12
|5
|2
|5
|24 - 33
|17
|8.
|Nagylózs
|12
|5
|1
|6
|31 - 24
|16
|9.
|Rábakecöl
|11
|5
|1
|5
|25 - 20
|16
|10.
|Újkér
|10
|4
|2
|4
|28 - 36
|14
|11.
|F.-miklós II
|12
|4
|1
|7
|26 - 38
|13
|12.
|Pusztacsalád
|12
|2
|1
|9
|20 - 48
|7
|13.
|Fertőd
|10
|2
|0
|8
|17 - 44
|6
|14.
|Zsira
|11
|1
|2
|8
|12 - 41
|5
|15.
|Harka
|11
|1
|0
|10
|23 - 52
|3
Tudósítók: Herm László, Éliás Ferenc, Bősze Gyula, Funtek János, Tóth Zoltán, Szalai András.