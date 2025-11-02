november 2., vasárnap

A másod- és harmadosztály hétvégi eredményei

1 órája

Megyei foci - Tizennégy(!) gólig jutott a Bakonyszentlászló, Balfon idő előtt ért véget a mérkőzés

Címkék#megyei foci#amatőr labdarúgás#labdarúgás

Íme az alacsonyabb osztályú bajnokságok hétvégi fordulóinak eredményei és összes góllövője.

Vármegyei II. osztály, Győri csoport

Vámosszabadi–Nyúl 4–1 (2–0). Gsz.: Horváth B., Tóth A., Horváth R., Tóth M., ill. Knirsch. 
Pannonhalma-Horn–Téti Sokoró 2–2 (0–1). Gsz.: Kállai, Tölgyesi-Gál, ill. Molnár G., Limpakter. 
DAC-UP–Felpéc 1–1 (0–0). Gsz.: Markotics, ill. Villányi. 
Bőny–Győrújfalu II 1–0 (1–0). Gsz.: Kálóczi. 
Üstökös FC Bácsa II–Győrszentiván 1–3 (0–1). Gsz.: Vas, ill. Hajdu (2), Kiss B. 
Kajárpéc-Herold Trans–Robo-Tech-Börcs 6–0 (1–0). Gsz.: Gerencsér (2), Schauer, Kristóf B., Kristóf D., Bugovics.
Tápi Sasok–Győrasszonyfa 0–4 (0–2). Gsz.: Sáhó (3), Kiss P. 

A bajnokság állása: 

1.Tét13101234 - 1031
2.Győrasszonyfa1394023 - 631
3.Bőny1273230 - 1824
4.Pannonhalma1373327 - 1624
5.Kajárpéc1265131 - 1023
6.Győrújfalu II1364329 - 1522
7.Győrszentiván1254336 - 2619
8.Börcs*1254327 - 2115
9.Vámosszabadi*1343622 - 2914
10.Táp1331916 - 4710
11.DAC-UP1224620 - 3010
12.Nyúl1222825 - 358
13.Bácsa II13111111 - 394
14.Felpéc13111113 - 424

   *A Börcstől 4, a Vámosszabaditól 1 pont levonva.

Vármegyei II. osztály, Mosonmagyaróvári csoport

Duvenbeck-Hegyeshalom–Lébény 0–3 (0–0). Gsz.: Detrik (2), Réger. 
MITE–Kimle 10–0 (4–0). Gsz.: Darázs (3), Tiba (2), Smeringa (2), Kocsis, Kovács K., Kovács Z. 
Hincsics Color-Ásványráró–Kunsziget 2–2 (1–1). Gsz.: Szombathelyi (2), ill. Folkmayer, Szalai.
Máriakálnok–Foldana-Hédervár 3–3 (1–1). Gsz.: Borsodi, Benkovich, Szigeti, ill. Preiner, Dániel, Angyal. 
Dunakiliti–Elektromoson-Levél 7–1 (4–1). Gsz.: Svarda (2), Wurm (2), Bedő P. (2), Horváth A., ill. Dankó.
Mosonszentmiklós–Lipót Pékség 1–0 (0–0). Gsz.: Varga I.
Jánossomorja–Rajka 4–3 (1–1). Gsz.: Tóth K. (2), Mikhely, Dudás, ill. Ádám (2), Bonco. 

A bajnokság állása:

1.Lébény1394046 - 1031
2.Máriakálnok1292154 - 1829
3.Dunakiliti1284043 - 1128
4.Jánossomorja1381423 - 2325
5.MITE1363430 - 1721
6.Hédervár1362535 - 2220
7.Hegyeshalom1253423 - 1518
8.M.-szentmiklós1351733 - 2016
9.Lipót1251621 - 2216
10.Ásványráró1232717 - 4311
11.Kunsziget1223716 - 279
12.Rajka1222818 - 528
13.Levél1221918 - 447
14.Kimle13211012 - 657

Vármegyei II. osztály, Soproni csoport

MET-NA-Veszkény–Répcementi 2–2 (1–1). Gsz.: Csillag, Sepely, ill. Szücs (2). 
SVSE-GYSEV–Rábatamási 2–4 (2–1). Gsz.: Balog, Pfeiffer, ill. Horváth M. (2), Hanzel, Csigó.
Rábaszentandrás–SFAC 1900 5–1 (2–1). Gsz.: Kajtár K. (3), Eőry, Farkas, ill. Kovács D.
Nagycenk–Lövő 4–2 (2–2). Gsz.: Füzi (2), Varga B. (2), ill. Kovács M., Balogh M.
Farád–Szany 3–1 (2–0). Gsz.: Németh Béla, Koltai, Németh Balázs, ill. Németh B.
Beled–Petőháza 1–1 (0–0). Gsz.: Kiss Á., ill. Boross.

A bajnokság állása: 

1.R.-szentandrás1382327 - 1626
2.Beled1374229 - 1825
3.Rábatamási1373325 - 1624
4.Szany1362520 - 2120
5.Répcementi1255232 - 1820
6.Petőháza1347222 - 1719
7.Veszkény1352624 - 2617
8.Lövő1351728 - 2816
9.Nagycenk1344530 - 3516
10.Farád1341822 - 2813
11.SFAC1341818 - 2913
12.SVSE1212910 - 355

Vármegyei III. osztály, Győri A csoport

Csikvánd–Tényő 2–2 (1–2). Gsz.: Ihász D., Poós, ill. Győri, Litomiczky.
Bakonyszentlászló–Veszprémvarsány 14–2 (6–0). Gsz.: Puzsoma Z (5), Proceller (3), Ujfalusi, Varga J., Nyári D., Pribil, Féli, Wittmann, ill. Körmendi (2).
Gyömöre–Töltéstava 4–5 (1–4). Gsz.: Dömötör (2), Gerencsér, László, ill. Kalányos (2), Czigány, Iskum D., Kelemen.
Pér–Sokorópátka 3–1 (0–0). Gsz.: Boros P. (2), Kiss Z., ill. Szabó M.

A bajnokság állása:

1.B.-szentlászló12111059 - 1034
2.Sokorópátka1380533 - 2124
3.Csikvánd1365237 - 1923
4.Tényő1371550 - 3322
5.Pér1361642 - 3419
6.Töltéstava1341829 - 5813
7.Gyömöre1221914 - 307
8.V.-varsány13121025 - 845

Vármegyei III. osztály, Győri B csoport

Kóny–Bágyogszovát 1–11 (0–8). Gsz.: Bári, ill. Szabó Zs. (6), Terdik (2), Kovács R., Király, Bieder. 
Börcs II–Rábaszentmihály 0–10 (0–4). Gsz.: Bedő Roland (4), Makala (2), Bedő Richárd, Szeles, Kovács L., Göncz. 
Nagyszentjános–Győrság 2–3 (2–0). Gsz.: Virág, Molnár Sz., ill. Skuba (2), Péntek.
Enese–Abda II-Dom King 2–0 (1–0). Gsz.: Papp Sz., Papp A. 
Rábapatona–DAC 1912 2–4 (1–3). Gsz.: Meicz, László, ill. Markovics (2), Lengyel, Sebestyén.
Pázmándfalu–Győrújbarát II 0–6 (0–2). Gsz.: Kiss Zs. (2), Horváth A., Sulyok, Kránitz, Dániel.
Győrsövényház–Bajcs 5–0 (4–0). Gsz.: Juhász E. (2), Domoszlai, Stróbli, Lakatos.

A bajnokság állása:  

1.Enese12120046 - 536
2.DAC 1912111100131 - 1033
3.Bágyogszovát12110195 - 1433
4.Rábapatona1280447 - 2024
5.R.-szentmihály1371542 - 2722
6.Győrsövényház*1271451 - 3521
7.Kóny1261532 - 2919
8.Győrújbarát II1142534 - 5014
9.Bajcs1240819 - 4612
10.Abda II*1261535 - 2910
11.Pázmándfalu1231813 - 5810
12.Győr Sharks1131717 - 7010
13.Győrság12201010 - 496
14.Börcs II1210118 - 863
15.Nagyszentjános12001216 - 680

*Az Abda II-től 9, a Győrsövényháztól 1 pont levonva.

Vármegyei III. osztály, Mosonmagyaróvári csoport

Halászi–Bódi Trans-Mosonszolnok 1–3 (0–2). Gsz.: Gyürü, ill. Tóth D., Kovalovszki, Varga Sz. 
Bezenye–Öttevény 3–9 (1–4). Gsz.: Hon, Hirtl, Belovic, ill. Sallai (3), Nagy L. (2), Tóth G. (2), Hécz (2). 
Hotel Lajta Park–Dunaszentpál 1–1 (1–0). Gsz.: Kocsis, ill. Szabó D. 
Mosonszentmiklós II–Lajtaszig-Darnózseli 2–1 (2–1). Gsz.: Finta B. (2), ill. Nagy P. 
Győrzámoly–Solar CT-Mecsér 1–1 (0–0). Gsz.: Vadász, ill. Veszelyi. 
Püski–Dunasziget 0–0. 
Győrladamér–MITE II 5–1 (2–1). Gsz.: Farkas (2), Pozsonyi, Horváth Cs., Závecz, ill. Szakáll. 
Dunaszeg–Károlyháza 1–1 (0–0). Gsz.: Schofhauser A., ill. Cseh.

A bajnokság állása: 

1.Dunaszentpál13101245 - 1131
2.Dunaszeg13101253 - 2131
3.Dunasziget1392232 - 2229
4.Mecsér*13101244 - 1827
5.Püski1381450 - 2525
6.Hotel Lajta P.1372453 - 2823
7.Győrzámoly1372446 - 3523
8.Halászi1371544 - 3122
9.Károlyháza1144331 - 2716
10.M.-szolnok1350821 - 3715
11.M.-miklós II1342726 - 3814
12.Győrladamér1231821 - 4710
13.Öttevény1331925 - 6810
14.Darnó-Zseli1222822 - 298
15.MITE II*13111118 - 553
16.Bezenye13021112 - 512

  *A Mecsértől 4, a MITE II-től 1 pont levonva.

Vármegyei III. osztály, Soproni A csoport

Ágfalva–Jobaháza 2–4 (0–3). Gsz.: Várallyai, Böröndi, ill. Farkas, Varga L., Bognár B., Bognár R. 
Csapod–Osli 0–3 (0–1). Gsz.: Böcskei G. (2), Horváth A.
Kisfalud–Mihályi 1–3 (1–3). Gsz.: Pákay, ill. Srágli (2), Ács. 
Markotabödöge–Fertőrákos 5–4 (1–2). Gsz.: Csonka (2), Völcsey, Szabó L., Tollár, ill. Denucz, Hoksza, Wachtler, Vörös.
Egyed–Vág 2–5 (1–2). Gsz.: Zsirai B., Ács, ill. Balázs K. (4), Balázs A.

A bajnokság állása:

1.Osli12110144 - 1633
2.Csapod1282233 - 2026
3.M.-bödöge1180333 - 1924
4.Jobaháza1272331 - 1323
5.Vág1171340 - 1722
6.Fertőrákos1161433 - 2819
7.Mihályi1132619 - 2211
8.Egyed1231822 - 4310
9.Egyházasfalu1122724 - 408
10.Ágfalva1121820 - 407
11.Kisfalud1200127 - 480

Vármegyei III. osztály, Soproni B csoport

FIT Fertőpart-Hegykő–Fertőd 9–1 (6–0). Gsz.: Kóczán (4), Hipságh (2), Menyhárt, Zsirai, Járóka (öngól), ill. Járóka. 
Újkér–Himod 2–6 (0–2). Gsz.: Csuka (2), ill. Wellner (3), Tóth B. (2), Zahorján. 
Rábakecöl–Pusztacsalád 4–1 (2–1). Gsz.: Major (2), Nagy G., Kőhalmi, ill. Gazdag. 
Nagylózs–Harka 8–2 (3–0). Gsz.: Tóth B. (2), Németh P. (2), Varga M., Németh Cs., Holzhofer, Guzomics, ill. Horváth P. (2). 
Tercia-Fertőendréd–Fertőszentmiklós II 7–1 (4–0). Gsz.: Dunajski (3), Soós (3), Tóth B., ill. Locsmándi. 
Répcevis–Babót 5–0 (2–0). Gsz.: Farkas (2), Lukács (2), Csiernyik. 
A Balf–Sopronhorpács mérkőzés 3–1-es állásnál súlyos sérülés miatt félbeszakadt.

A bajnokság állása:

1.Hegykő11110063 - 1533
2.Fertőendréd1190249 - 2227
3.Himod1080243 - 2024
4.Balf970228 - 1521
5.S.-horpács1161438 - 2819
6.Répcevis1161437 - 2819
7.Babót1252524 - 3317
8.Nagylózs1251631 - 2416
9.Rábakecöl1151525 - 2016
10.Újkér1042428 - 3614
11.F.-miklós II1241726 - 3813
12.Pusztacsalád1221920 - 487
13.Fertőd1020817 - 446
14.Zsira1112812 - 415
15.Harka11101023 - 523

Tudósítók: Herm László, Éliás Ferenc, Bősze Gyula, Funtek János, Tóth Zoltán, Szalai András.

 

