Megszorongatták a veretlent

Kozármisleny0–GyKC UNI Győr 91–82 (23–21, 25–14, 25–23, 18–24)

Kozármisleny, NB I B zöld csoport, V.: Radnóti, Farkas P., Fodor S.

Győr: TÓTH-ERDEI 9/3, ZALKA 14/9, Hágen 3, KÁMÁN K. 15/3, Góbi 11/9. Cs.: NAGY T. 9/9, Bakon 9/3, POLÓNYI 12/6, Baliga. Edző: Lógár Bence.

Az első három negyedben kézben tartva a játék irányítását fokozatosan húzott el a korábban éveken át az élvonalban szereplő játékosok egész sorát felvonultató veretlen Kozármisleny. A haziak a záró etap előtt 15 pontos előnyre tettek szert. A győri gárda becsületére váljék, nem tört meg, nem roppant össze, hanem a záró szakaszban nemcsak feljött, de még a vezetést is átvette, de a végjátékban úgy látszott, a győriekből sokat kivett a tetemes hátrány ledolgozása, végül a vendéglátók nagyobb rutinja döntött.

Lógár Bence:– Először is gratulálok a Kozármislenynek a győzelemhez, megérdemelték, adtunk nekik egy félidő előnyt nagyon tompák voltunk az első félidőben nem játszottunk csapatként, nem volt jó a ritmus nem értem hogy mi történt nem volt ez ránk jellemző. A,második félidőben elkezdtünk kosárlabdázni egymást használni probléma nincsen úgy gondolom az első öt fordulóban papíron top három csapat ellen játszottunk mindegyikükkel partiban vagyunk kicsi választott el a győzelemtől folytatjuk a munkát és biztos vagyok benne, hogy lesznek még sikereink.

ZTE NKK–Darazsak Sportakadémia 46–-84 (10–18, 13–22, 11–22, 12–22)

Zalaegerszeg, Női amatőr NB I, piros csoport, V.: Káli, Kovács M.

Darazsak: VÖLGYI 6, Salamon 2, Gerfő 7, JANZSÓ 20, BIGOVICS 22. Cs.: Tatosová 8/3, MARICS 19, Lengyel, Kalincsák. Edző: Szrdjan Radulovics.

Minden negyedet megnyerve őrizték meg veretlenségüket és arattak újabb magabiztos idegenbeli győzelmet a soproniak az időnként "egyemberes" csapat benyomását keltő Zalaegerszeg otthonában.