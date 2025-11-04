Magyar labdarúgó-válogatott: Vitális és két újonc is a keretben

A kedden, Telkiben megrendezett sajtótájékoztatón Marco Rossi kihirdette a világbajnoki selejtező jövő heti mérkőzéseinek keretét. A magyar válogatott csütörtökön Örményország ellen lép pályára, vasárnap pedig Budapesten fogadja az íreket.

Marco Rossi kihirdette a magyar válogatott keretét az örmények és az írek ellen. Fotó: Illyés Tibor

Két újonc a magyar válogatott keretében

A világbajnoki selejtezőre készülő csapatban újonc is van:

Redzic Damir, a védő a DAC 1904 játékosa, magyar utánpótlás-válogatott labdarúgó (Molnár Rajmund helyett)

Bárány Donát, támadó, a DVSC játékosa (Tóth Barna helyett).

Az újoncok jól teljesítettek csapatunknál – míg Bárány esetében a harciasságot emelte ki a szövetségi kapitány, Redzic esetében a technikai tudásra hivatkozott.

A többi poszton nem kívánt változtatni:

A megszokott keret mellett azért maratunk, mert szeptember óta azt látom a válogatottban, hogy megtaláltuk azt a komplex játékot és csapatszellemet, amelyre a jövőben is lehet alapozni

- hangsúlyozta a szövetségi kapitány.

A kapuskérdésben már döntött Rossi

Kapusposzton nincs meglepetés: Dibusz Dénes, Tóth Balázs és Szappanos Péter szerepelnek Rossi keretében. A sérülése miatt kihagyó Dibuszt Tóth Balázs helyettesítette, aki kiválóan helytállt a kapuban. A szövetségi kapitány szerint magas szintűek a játékosok és korábban is előfordult már, hogy a bőség zavarával kellett küzdenie.

Ezúttal azonban nincs sok kérdőjel számomra abban, kit válasszak Örményország ellen

- fogalmazott sejtelmesen.

„Csütörtökön arra kell törekednünk, hogy nyerjünk. Nehéz az Örményekkel, ráadásul náluk játszani. Nehezen legyőzhető ellenfél, ezt az előző mérkőzéseik is bizonyítják. Az örmények csak a Portugálok ellen játszottak szerényebben, de ezt ellenünk nem így lesz. Lehetőségük van második helyen zárni a csoportkört. Világos, hogy soha eddig nem volt meg a lehetőségünk arra, hogy alulbecsüljünk egy ellenfelet, ez különösen igaz Örményország esetében. Ha mi győzünk és a portugálok legyőzik az íreket, matematikailag csoport másodikak leszünk.”

- emelte ki Marco Rossi

Korábban indul a válogatott

A magyar válogatott labdarúgók hétfőn kezdik meg a felkészülést Telkiben. Az időeltolódás miatt a megszokottnál korábban, kedden utaznak Örményországba, ahol november 13-án, csütörtökön 18 órakor lépnek pályára.