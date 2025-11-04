1 órája
Magyar labdarúgó-válogatott: Vitális és két újonc is a keretben
Az ETO FC labdarúgója, Vitális Milán újra a férfi A-válogatott kerettagja. Marco Rossi Telkiben hirdette ki a magyar válogatott keretét az utolsó két vb-selejtezős mérkőzésre.
A kedden, Telkiben megrendezett sajtótájékoztatón Marco Rossi kihirdette a világbajnoki selejtező jövő heti mérkőzéseinek keretét. A magyar válogatott csütörtökön Örményország ellen lép pályára, vasárnap pedig Budapesten fogadja az íreket.
Két újonc a magyar válogatott keretében
A világbajnoki selejtezőre készülő csapatban újonc is van:
- Redzic Damir, a védő a DAC 1904 játékosa, magyar utánpótlás-válogatott labdarúgó (Molnár Rajmund helyett)
- Bárány Donát, támadó, a DVSC játékosa (Tóth Barna helyett).
Az újoncok jól teljesítettek csapatunknál – míg Bárány esetében a harciasságot emelte ki a szövetségi kapitány, Redzic esetében a technikai tudásra hivatkozott.
A többi poszton nem kívánt változtatni:
A megszokott keret mellett azért maratunk, mert szeptember óta azt látom a válogatottban, hogy megtaláltuk azt a komplex játékot és csapatszellemet, amelyre a jövőben is lehet alapozni
- hangsúlyozta a szövetségi kapitány.
A kapuskérdésben már döntött Rossi
Kapusposzton nincs meglepetés: Dibusz Dénes, Tóth Balázs és Szappanos Péter szerepelnek Rossi keretében. A sérülése miatt kihagyó Dibuszt Tóth Balázs helyettesítette, aki kiválóan helytállt a kapuban. A szövetségi kapitány szerint magas szintűek a játékosok és korábban is előfordult már, hogy a bőség zavarával kellett küzdenie.
Ezúttal azonban nincs sok kérdőjel számomra abban, kit válasszak Örményország ellen
- fogalmazott sejtelmesen.
„Csütörtökön arra kell törekednünk, hogy nyerjünk. Nehéz az Örményekkel, ráadásul náluk játszani. Nehezen legyőzhető ellenfél, ezt az előző mérkőzéseik is bizonyítják. Az örmények csak a Portugálok ellen játszottak szerényebben, de ezt ellenünk nem így lesz. Lehetőségük van második helyen zárni a csoportkört. Világos, hogy soha eddig nem volt meg a lehetőségünk arra, hogy alulbecsüljünk egy ellenfelet, ez különösen igaz Örményország esetében. Ha mi győzünk és a portugálok legyőzik az íreket, matematikailag csoport másodikak leszünk.”
- emelte ki Marco Rossi
Korábban indul a válogatott
A magyar válogatott labdarúgók hétfőn kezdik meg a felkészülést Telkiben. Az időeltolódás miatt a megszokottnál korábban, kedden utaznak Örményországba, ahol november 13-án, csütörtökön 18 órakor lépnek pályára.
Rossi szerint a megszokott játékot fogja játszani ellenfelük, ám a hozzáállásukon változtatnak: nyomást fognak gyakorolni a magyar csapatra. A szövetségi kapitány úgy véli, a mélységi védekezést is megzavarják, de erre felkészülnek. Az örmény csapatban több, nemzetközi színvonalon teljesítő labdarúgó is játszik.
Papíron jobbak vagyunk. De a papírformát felülírja a pályán mutatott teljesítmény. Bizonyítanunk kell, és lesznek olyan események is, amelyekre nem tudunk előre felkészülni
- vélekedett. A fegyelmezett játék elvárás, hiszen a playoff-körbe is tovább tudják vinni a kiállításokat és a sárga lapokat, ami kulcsfontosságú lehet.
Csak együtt – ez a szlogen, ennek a felsőbb célnak az érdekében játszunk.
- hangsúlyozta utalva arra, hogy a játékosoknak helyén kell kezelni az egójukat és a pályán kívül kell hagyni az érzelmeket.
A férfi A-válogatott kerete Örményország és Írország ellen
Kapusok: Dibusz Dénes (FTC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)
Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Nego Loic (Le Havre AC – Franciaország), Orbán Willi (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)
Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia), Ötvös Bence (FTC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Styles Callum (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool – Anglia), Tóth Alex (FTC), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Bárány Donát (DVSC), Gruber Zsombor (FTC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Varga Barnabás (FTC), Redzic Damir (DAC 1904)