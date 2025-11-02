november 2., vasárnap

Labdarúgó NB III, Északnyugati csoport

1 órája

Hibátlanul őszi első a Gyimót

Címkék#Hudák M#Weitner Ádám#Vincze Á

Kisalföld.hu
Hibátlanul őszi első a Gyimót

Gyirmót FC Győr – Balatonfüred FC 5-0   (2-0)
Gyirmót, Alcufer Stadion, 650 néző,  V.: Linn.
Gyirmót: Papp Zs. – Nagy T. (Szegi 80.), Kiss N., Hajdú, Vincze Á. – Hudák M., Katona – Ivan (Kicsun 70)., Kovács D. (Szabó M. 70), Rácz (Tömösvári 80.) – Nagy K. (Szarka 63) Edző: Weitner Ádám
Balatonfüred: Schrankó – Deme, Csáki, Horváth K., Lórántfy (Remili 59) – Bene (Torma 87.) , Szabó K., Heinczinger, Szabó K – Balogh A. (Szabó B. 46.), Büki (Hideg 81.)  Edző: Szabados Tamás
Gsz.: Hudák M. (38.), Nagy T. (45.), Vincze Á. (48.), Rácz (70.), Kiss N (72., 11-esből).
38. perc: Középről megítélt 21 méteres szabadrúgásból Hudák M. ballal a bal alsó sarokba lőtt (1-0).
45. perc: Ivan jobboldali beadása után Schrankó aláfutott a labdának, ami így Nagy T. elé került, ő pedig 3 méterről a kapuba sodorta a játékszert (2-0).
48. perc: Egy kipattanót követően a baloldalról érkező Vincze Á. kettő csellel tisztára játszotta magát, majd 11 méterről jobbal a kapu jobb alsó sarkába lőtt (3-0).
70. perc: A jobb oldalon előretörő Ivan adott mesteri keresztlabdát a ballról érkező Rácz elé, ő pedig az átvételt követően jobbal 14 méterről a bal alsó sarokba helyezett (4-0).
72. perc: Szabó M. buktatásáért megítélt büntetőből Kiss N. jobbal a jobb alsó sarokba lőtt (5-0).
Kiváló teljesítményt mutatott a Gyirmót, az újabb győzelméhez nem férhetett kétség.
Weitner Ádám: - Mindennel elégedett lehettem, hiszen jó volt nézni csapatunk játékát, de a mentalitást és az alázatot emelném ki, ami kiváló volt. Célunk volt, hogy kapott gól nélkül tudjuk győztesen zárni a találkozót, ami szerencsére sikerült is.
Szabados Tamás: - A hazaiak kinőtték ezt az osztályt, ezt most is bizonyították. Minőségbeli különbség volt a csapatok között.

