Hibátlanul őszi első a Gyimót

Gyirmót FC Győr – Balatonfüred FC 5-0 (2-0)

Gyirmót, Alcufer Stadion, 650 néző, V.: Linn.

Gyirmót: Papp Zs. – Nagy T. (Szegi 80.), Kiss N., Hajdú, Vincze Á. – Hudák M., Katona – Ivan (Kicsun 70)., Kovács D. (Szabó M. 70), Rácz (Tömösvári 80.) – Nagy K. (Szarka 63) Edző: Weitner Ádám

Balatonfüred: Schrankó – Deme, Csáki, Horváth K., Lórántfy (Remili 59) – Bene (Torma 87.) , Szabó K., Heinczinger, Szabó K – Balogh A. (Szabó B. 46.), Büki (Hideg 81.) Edző: Szabados Tamás

Gsz.: Hudák M. (38.), Nagy T. (45.), Vincze Á. (48.), Rácz (70.), Kiss N (72., 11-esből).

38. perc: Középről megítélt 21 méteres szabadrúgásból Hudák M. ballal a bal alsó sarokba lőtt (1-0).

45. perc: Ivan jobboldali beadása után Schrankó aláfutott a labdának, ami így Nagy T. elé került, ő pedig 3 méterről a kapuba sodorta a játékszert (2-0).

48. perc: Egy kipattanót követően a baloldalról érkező Vincze Á. kettő csellel tisztára játszotta magát, majd 11 méterről jobbal a kapu jobb alsó sarkába lőtt (3-0).

70. perc: A jobb oldalon előretörő Ivan adott mesteri keresztlabdát a ballról érkező Rácz elé, ő pedig az átvételt követően jobbal 14 méterről a bal alsó sarokba helyezett (4-0).

72. perc: Szabó M. buktatásáért megítélt büntetőből Kiss N. jobbal a jobb alsó sarokba lőtt (5-0).

Kiváló teljesítményt mutatott a Gyirmót, az újabb győzelméhez nem férhetett kétség.

Weitner Ádám: - Mindennel elégedett lehettem, hiszen jó volt nézni csapatunk játékát, de a mentalitást és az alázatot emelném ki, ami kiváló volt. Célunk volt, hogy kapott gól nélkül tudjuk győztesen zárni a találkozót, ami szerencsére sikerült is.

Szabados Tamás: - A hazaiak kinőtték ezt az osztályt, ezt most is bizonyították. Minőségbeli különbség volt a csapatok között.