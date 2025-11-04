november 4., kedd

Kosárlabda, női Euroliga

2 órája

Harminc percig bírták erővel a soproni lányok

Harminc percig bírták erővel a soproni lányok

Sopron Basket - Beretta Famila Schio (olasz)   69-84 (18-22, 20-15, 23-22, 8-25)

Sopron, női Euroliga,   B-csoport, 5. forduló  1100 néző. V.: Zapolski, Jankowski (lengyelek), Hordov (horvát).

Sopron: MÜHL 9, Friskovec 12/6, BÖRÖNDY 10/3, BROOKS 20/6, WALLACK 10/3. Cs.: Jevtovics 4, Papp K. 4, Laczkó. Edző: Gáspár Dávid. 

Schio: VERONA 3, Zandalasini, Conde 6, Steinberga 10, ANDRE 14. Cs.: Zanardi 2, Laksa 5/3, SHEPARD 22, KEYS 12/12, PANZERA 9/6, Sottana 1, Badian, Edző: Victor Lapena. 

Minimális matematikai esélye maradt a továbbjutásra a Sopronnak. Ahhoz, hogy a záró fordulóban maradjon remény, legalább 18 ponttal kellene legyőzni Gáspár Dávid együttesének a Schiót, ám gyorsan elléptek 4-0-ra az olaszok.  Friskovec triplája után Andre közeli kosaraival tartotta előnyét a Schio. A szakasz derekán Böröndy és Papp villanásaival egalizált a Sopron. Steinberga és Zanardi vezérletével egy 9-2-vel ismét elléptek a vendégek. A negyed végén Friskovec újabb hármasával és Brooks ziccerével följött a Sopron. A szakasz Shepard kosarával és 4 pontos olasz vezetéssel zárult. A második etap első felét Wallack  két és Brooks egy triplájával, továbbá Mühl kosaraival 15-6-re nyerve fordított és 5 ponttal megugrott a keményen védekező Sopron. Böröndy és Brooks  révén 8 pontra nőtt a hazai előny, Laksa vetett véget a vendégek hosszú kosárcsendjének, ráadásul triplával. Ez a félidő hajrájában egy fordítást érő 9-0-s Schio-rohamot indított el, közben a soproniak kapkodtak. Papp dudaszóra dobott ziccerével mégis minimális hazai vezetéssel fordultak a felek.
Brooks hármasára Steinberga duplával felelt a második félidő elején. Brooks betörésből is betalált, de Shepardot nem tudták tartani a hazaiak, ám Wallack felelt a kosaraira. Friskovec betörésből két duplát is szerzett, majd a harmadik negyed közepén Mühl egészpályás szóló utáni kosarát és büntetőjét követően 5 pontra nőtt a hazai előny. A negyed hajrájában Panzera demoralizáló hármasa és Verona ziccere után egyenlített, Keys triplájával pedig fordított a Schio. Ahogy a félidő, a harmadik negyed is dudaszós soproni kosárral zárult, ráadásul Böröndy triplát szerzett.
Shepard gyors öt pontjával és Keys triplájával indult a negyedik negyed, és a 8-0-s indító perc után időt kért Gáspár. Nem hozott áttörést, az ezen a szinten szűk rotáció miatt elfogyott az erő, szétesett a koncentráció hazai oldalon, egyoldalúvá vált a játék. A szakasz derekán 18-0-s olasz roham után Friskovec szerezte a szakasz első pontjait, de ennek már nem volt jelentősége. Három negyeden át jól játszott, tartotta a lépést ellenfelével a Sopron, de a záró etapban érvényesült a Schio "fárasztásos" stratégiája, hosszabb kispadja. A soproniak a Galatarasay ellen még játszanak, majd búcsúznak az Euroligától, és az Európa-kupában folytatják. 


 

