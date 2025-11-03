Vicces
56 perce
Edzés sötétben? Halloweenkor ez is megtörténhet
Rendhagyó edzést tartottak a hétvégén Győrben. Halloween alkalmából a Győri VSE pólósai sötétben, minimális fény mellett tréningeztek.
"Halloween – kicsit másképp. Játékosaink ezúttal sötétben játszottak, csak a neonfényű labdák és pályajelzések világították be az uszodát. Félelmetesen jó hangulat, rengeteg nevetés és látványos pillanatok!" – írta posztjában a győri GYVSE Vízilabda.
