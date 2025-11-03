november 3., hétfő

Vicces

Edzés sötétben? Halloweenkor ez is megtörténhet

Címkék#Győri VSE#GYVSE Vízilabda#halloweenkor#pólós

Rendhagyó edzést tartottak a hétvégén Győrben. Halloween alkalmából a Győri VSE pólósai sötétben, minimális fény mellett tréningeztek.

Kisalföld.hu

"Halloween – kicsit másképp. Játékosaink ezúttal sötétben játszottak, csak a neonfényű labdák és pályajelzések világították be az uszodát. Félelmetesen jó hangulat, rengeteg nevetés és látványos pillanatok!" – írta posztjában a győri GYVSE Vízilabda.

győri edzés Halloweenkor
Halloweenkor sötétben edzettek a győriek.
Fotó: GYVSE

 

