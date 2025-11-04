november 4., kedd

Kézilabda

1 órája

Kikaptak az ETO fiataljai, de az edző így is büszke rájuk

Folytatódott az alacsonyabb osztályokban a női kézilabda-bajnokság. A Győri ETO U20 a még hibátlan Eger vendégeként szoros csatában maradt alul.

Kisalföld.hu

Eszterházy SC–Győri ETO U20 29–27 (16–14)

Győri ETO U20
A Győri ETO U20 remekül helyt tudott állni a hibátlan egriek otthonában.
Fotó: utanpotlas.gyorietokc.hu

Eger, NB I/B-s női mérkőzés, 200 néző. V.: Matic, Nádasdi.

ETO U20: Horváth Z. – Balogh L., Somogyi 2, RÉDECSI 6, Tőkés 1, KRISTON 6, Takács M. 2. Cs.: Körmendi (kapus), Flaskár, Granát 2, Mészáros 1, Tagai 2, Szebeni, Dori 2, Szalai-Nagy 2, Léránt 1. Edző: Bohus Beáta.

Büszke tanítványaira a Győri ETO U20 edzője

Bohus Beáta: – Rendkívül szoros mérkőzésen szenvedtünk kétgólos vereséget a tabella második helyezettjének otthonában. Négy meghatározó játékosunk hiányzott, ennek ellenére a csapat nagyot küzdött, és végig partiban voltunk az ellenféllel. A nagyon fiatal együttesünk sokat fejlődött, de még időre van szükségük, hogy teljesen beleszokjanak a felnőtt mezőny ritmusába és fizikai kihívásaiba. Remélem, a hitük megmarad, mert jó úton járunk. Folytatjuk a kemény munkát, és hiszem, hogy ez előbb-utóbb pontokban is megmutatkozik. Ezért a teljesítményért minden játékost dicséret illet, büszke vagyok rájuk. (forrás: gyorietokc.hu)

TFSE–VKCSK 37–20 (22–9)

Budapest, NB II-es női mérkőzés, 50 néző. V.: dr. Mészáros, Pál.

VKCSK: BANKÓ – Giczi 6, Sándor P. 5, Rendi 1, Pusztai 1, Lengyel 2, Pelles. Cs.: Cs.: KÖRMENDI (kapus), Plachy 2, Kondor 3. Edzők: Csomor Tibor, Kiss Lajos.

Kiss Lajos: – Sajnos nem tudtunk értékelhető teljesítményt nyújtani. A hiányzóink száma sem ad felmentést erre a produkcióra. A kézilabda kemény küzdősport, mi ebben most elvéreztünk.

Lipót Pékség–Red Velvet 32–29 (19–9)

Lipót, NB II-es női mérkőzés, 70 néző. V.: Buchesz, Uhrin.

Lipót: BURNÓCZKI R. – Dávida 4, SZALAI ZS. 6, Rozs-Lázár 2, MOLNÁR A. 8, Fehér Á. 9, Burnóczki N. 1. Cs.: Takács (kapus), Molnár N., Fábián, Novits, Szalai V. 1, Farkas N. 1. Edző: Farkas Benedek.

Farkas Benedek: – Az első félidő tökéletes játékot hozott, a másodikban pedig minden, ami ment az elsőben, az nem sikerült. Az első félidei játék miatt azonban így is sikerült megnyerni a mérkőzést.

