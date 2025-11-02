november 2., vasárnap

Labdarúgó NB III, Északnyugati csoport

30 perce

Gólgazdag meccsen ETO-siker

Címkék#Vingler#Njie#ETO#Győr

Kisalföld.hu
Gólgazdag meccsen ETO-siker

Huszár Marcell szerezte az első gólt. Fotó: eto.hu

ETO Akadémia-Komárom 3-2 (1-2)
Győr, ETO Park, 100 néző. V.: Székely.
ETO Akadémia: Kocsis - Vladiou (Black, 61.), Urblík (Kulcsár, 72.), Miangu (Szarka a szünetben), Bíró, Vingler, Njie (Csala, 61.), Zivkovic, Piscsur, Tollár, Huszár (Mascoe, 76.). Edző: Nagy Ádám.
Komárom: Ásványi - Vukaszovics, Farkas (Bagó B., 88.), Bartos (Csöngei, 78.), Szecsődi, Rátonyi (Szénási, 66.), Kószás, Múcska, Nagy Zs., Bán (Kovács A., 78.). Edző: Horváth Csaba.
Gsz.: Huszár (4.), Csala (72.),  Mascoe (82.), ill. Kószás (10.), Rátonyi (17.),
Kiállítva: Vukaszovics (47.).
Gólgazdag mérkőzésen az ETO Akadémia fordítani tudott és győzött. A Komárom a kiállítás miatt szinte a teljes második félidőben emberhátrányban játszott.

 

