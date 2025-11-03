Sötétben is lássanak, ha futsz – fotók, videó

A friss levegőn végzett testmozgásnak számos előnye van, de a sötétebb, borongós téli időszakban egy dologra különösen figyelni kell: a láthatóságra. A reggelek és délutánok egyaránt sötétebbek, az emberek pedig jellemzően a komorabb, sötét ruhadarabokat részesítik előnyben – ez azonban a futók esetében komoly baleseti kockázatot hordoz.

Fényvisszaverő mellény, lámpa - így jobban látható a futó.

Fotó: Krizsán Csaba

Sok sportfelszerelésen alig vagy egyáltalán nincs fényvisszaverő elem, így a közlekedés többi résztvevője számára nehezen észlelhetők. Pedig a közlekedésben nem elég látni, látszani is kell – és ez a gyalogosokra, futókra éppúgy igaz, mint az autósokra vagy kerékpárosokra.

A futóra nem elég a fényvisszaverő

Egy gyakorlati kísérlet során megvizsgáltuk, mennyire érzékelhető egy futó a különböző felszerelésekkel. Az eredmény megdöbbentő volt: sötét ruházatban a mozgó embert csupán 1–2 méterről lehetett észrevenni, ami gyakorlatilag észlelhetetlenséget jelent egy jármű számára. Amikor a futó fényvisszaverő csíkokat viselt, a láthatóság ugyan javult, de még így is csak 5–6 méterre nőtt a távolság. A biztonságos közlekedéshez ez még mindig kevés.

A fejlámpa nagyobb biztonságot ad

A legnagyobb különbséget akkor tapasztaltuk, amikor a futó teljes kivilágításban volt: fejlámpát, hátul elhelyezett villogót és foszforeszkáló elemekkel ellátott ruhát viselt. Ebben az esetben a futó több mint tíz méterről jól kivehetővé vált, ami már elegendő reakcióidőt biztosít az autósoknak és kerékpárosoknak is. Fontos, hogy a fejlámpa beállítása megfelelő legyen: a fénycsóva ne vakítsa el a szembejövőt, hanem a futó elé, mintegy két-három méterre világítson, ezzel segítve az úthibák észlelését.

A lámpa fénye megvilágítja az utat, de a futót is láthatóvá teszi.

Fotó: Krizsán Csaba

Biztonság - főként nőként

A sötétben nem csak a láthatóságra kell odafigyelni. Az elhagyatottabb helyeken mozgás más veszélyt is rejt, főleg a nők számára. Ajánlott a sportolás előtt elmondani egy hozzátartozónak, vagy barátnak a tervezett útvonalat és a segélyhívásra alkalmas készülékkel (telefon, vagy okosóra) útnak indulni. Az önvédelmi fogások és a különböző jelzőeszközök - mint például a síp - is hasznosak lehetnek.