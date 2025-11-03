november 3., hétfő

Hobbisport

1 órája

Sötétben is lássanak, ha futsz – fotók, videó

Címkék#fejlámpa#futócuccok#futó#jármű#autósok

A téli hónapokban a szabadban sportolók száma alig csökken, hiszen az utóbbi években a hosszan tartó fagyok elmaradtak, a megfelelő öltözet pedig elegendő védelmet nyújt a hideg ellen. A futók így továbbra is megszokott látványt jelentenek a parkokban, járdákon és kerékpárutakon.

Venesz Klaudia

A friss levegőn végzett testmozgásnak számos előnye van, de a sötétebb, borongós téli időszakban egy dologra különösen figyelni kell: a láthatóságra. A reggelek és délutánok egyaránt sötétebbek, az emberek pedig jellemzően a komorabb, sötét ruhadarabokat részesítik előnyben – ez azonban a futók esetében komoly baleseti kockázatot hordoz. 

futó
Fényvisszaverő mellény, lámpa - így jobban látható a futó.
Fotó: Krizsán Csaba

Sok sportfelszerelésen alig vagy egyáltalán nincs fényvisszaverő elem, így a közlekedés többi résztvevője számára nehezen észlelhetők. Pedig a közlekedésben nem elég látni, látszani is kell – és ez a gyalogosokra, futókra éppúgy igaz, mint az autósokra vagy kerékpárosokra.

A futóra nem elég a fényvisszaverő

Egy gyakorlati kísérlet során megvizsgáltuk, mennyire érzékelhető egy futó a különböző felszerelésekkel. Az eredmény megdöbbentő volt: sötét ruházatban a mozgó embert csupán 1–2 méterről lehetett észrevenni, ami gyakorlatilag észlelhetetlenséget jelent egy jármű számára. Amikor a futó fényvisszaverő csíkokat viselt, a láthatóság ugyan javult, de még így is csak 5–6 méterre nőtt a távolság. A biztonságos közlekedéshez ez még mindig kevés.

A fejlámpa nagyobb biztonságot ad

A legnagyobb különbséget akkor tapasztaltuk, amikor a futó teljes kivilágításban volt: fejlámpát, hátul elhelyezett villogót és foszforeszkáló elemekkel ellátott ruhát viselt. Ebben az esetben a futó több mint tíz méterről jól kivehetővé vált, ami már elegendő reakcióidőt biztosít az autósoknak és kerékpárosoknak is. Fontos, hogy a fejlámpa beállítása megfelelő legyen: a fénycsóva ne vakítsa el a szembejövőt, hanem a futó elé, mintegy két-három méterre világítson, ezzel segítve az úthibák észlelését.

A lámpa fénye megvilágítja az utat, de a futót is láthatóvá teszi.
Fotó: Krizsán Csaba

Biztonság - főként nőként

A sötétben nem csak a láthatóságra kell odafigyelni. Az elhagyatottabb helyeken mozgás más veszélyt is rejt, főleg a nők számára. Ajánlott a sportolás előtt elmondani egy hozzátartozónak, vagy barátnak a tervezett útvonalat és a segélyhívásra alkalmas készülékkel (telefon, vagy okosóra) útnak indulni. Az önvédelmi fogások és a különböző jelzőeszközök - mint például a síp - is hasznosak lehetnek.

Közlekedés biztonságosan

A sötétben való futás nemcsak technikai, hanem figyelmi kihívás is. A látásunk korlátozott, a járművek fénye elvakíthat, és megváltozik a távolságérzékelés is. Éppen ezért a futóknak különösen körültekintően kell viselkedniük, főleg a gyalogátkelőhelyeknél. A szabály egyszerű: akkor keljünk át, ha az elsőbbségünket a sofőr ténylegesen meg is adta.

A téli futás egészséges, frissítő és mentálisan is jótékony hatású – de csak akkor, ha biztonságosan végezzük. Egy apró fényvisszaverő pánt vagy fejlámpa nemcsak a teljesítményt, hanem az életet is megmentheti.

Dániel Viktória munkatársunkkal teszteltük a láthatóságot. A videón jól látszik a különbség, érdemes megfontolni az eszközök beszerzését! 

 

