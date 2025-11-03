november 3., hétfő

Győző névnap

12°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Úszás

54 perce

Fángliék a bajnoki címekért versenyeznek

Címkék#Szerencsejáték Zrt Rövidpályás Országos Bajnokság#eb csapat#Debrecen

Az amerikai egyetemeken tanuló klasszisok kivételével a teljes magyar élvonal ott lesz a rajtnál a Szerencsejáték Zrt. Rövidpályás Országos Bajnokságon Debrecenben, szerdától szombatig. Tét az Eb-csapatba kerülés.

Kisalföld.hu
Fángliék a bajnoki címekért versenyeznek

Két év után ismét Debrecen ad otthont a rövidpályás országos bajnokságnak, amelyen a válogatottaknak az érmek mellett leginkább az a tét, hogy bekerüljenek az Eb-csapatba – a rövidpályás kontinensviadal pont egy hónap múlva kezdődik Lublinban.

A többiekhez képest némi előnyben lesznek azok, akik végig versenyezték a Világkupa-állomásokat, így Németh Nándor, Márton Richárd, Zombori Gábor és Jászó Ádám, valamint a „hazai pályán” induló Senánszky Petra, illetve a mellúszó-számokban többször is úgy országos csúcsot felállító Fángli Henrietta (Győri ÚSE). Fontos megemlíteni, hogy a nyarat sérülése miatt kihagyó Késely Ajna végre újra teljes értékű edzésmunkát végez, így ő is rajtol, igaz, egyelőre három számban.

Mellettük még egy név szúrhat szemet a sportág kedvelőinek: ismét ott lesz a rajtkövön Verrasztó Dávid. A nagy generáció utolsó mohikánja továbbra sem hagyott fel az edzésekkel.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu