Fángliék a bajnoki címekért versenyeznek

Két év után ismét Debrecen ad otthont a rövidpályás országos bajnokságnak, amelyen a válogatottaknak az érmek mellett leginkább az a tét, hogy bekerüljenek az Eb-csapatba – a rövidpályás kontinensviadal pont egy hónap múlva kezdődik Lublinban.

A többiekhez képest némi előnyben lesznek azok, akik végig versenyezték a Világkupa-állomásokat, így Németh Nándor, Márton Richárd, Zombori Gábor és Jászó Ádám, valamint a „hazai pályán” induló Senánszky Petra, illetve a mellúszó-számokban többször is úgy országos csúcsot felállító Fángli Henrietta (Győri ÚSE). Fontos megemlíteni, hogy a nyarat sérülése miatt kihagyó Késely Ajna végre újra teljes értékű edzésmunkát végez, így ő is rajtol, igaz, egyelőre három számban.

Mellettük még egy név szúrhat szemet a sportág kedvelőinek: ismét ott lesz a rajtkövön Verrasztó Dávid. A nagy generáció utolsó mohikánja továbbra sem hagyott fel az edzésekkel.