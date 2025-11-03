november 3., hétfő

Győző névnap

12°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

2 órája

Visszatértek a válogatottaktól az ETO University játékosai, teljes Kilvinger Bálint kerete

Címkék#Krakovszki Zsolt#Kilvinger Bálint#ETO University#Eklemovics Márkó

Ausztria ellen játszott felkészülési mérkőzést a magyar férfi kézilabda-válogatott. Az ETO University két játékosa is tagja volt Chema Rodríguez keretének.

Kisalföld.hu

Kilvinger Bálint újra teljes kerettel készülhet a a szerdai, Balatonfüred elleni találkozóra. Az ETO Univeristy Handball Team a múlt héten négy játékost és egy stábtagot is nélkülözött a válogatottak programja miatt.

ETO University
A felnőtt válogatott keretével az ETO University két játékosa utazott.
Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Az Osztrák Kézilabda Szövetség fennállásának 100. évfordulója alkalmából Ausztria a magyar válogatott csapata ellen játszott felkészülési mérkőzést. A 31-27-re megnyert mérkőzésen Hári Levente nem tudott bemutatkozni, Krakovszki Zsolt viszont egy góllal segítette a nemzeti együttest. 

A montenegrói válogatottal pályára lépő Milos Bozovic a belgák elleni első mérkőzésen négy, a másodikon pedig három gólt lőtt. 

A junior válogatottal Eklemovics Márkó és Lattenstein Dániel erőnléti edző utazott el, Eklemovics hét góljával a magyar válogatott legeredményesebb játékosa lett.

Szerdán a Magyar Kupa-sorozatban lép pályára Kilvinger Báling csapata, szombaton pedig a magyar bajnokságban, Tatabányán küzd meg újabb két pontért. 

A MOL Tatabánya KC - ETO University HT mérkőzést az M4 Sport közvetítése miatt később, 20.30-kor játsszák.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu