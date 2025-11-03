Visszatértek a válogatottaktól az ETO University játékosai, teljes Kilvinger Bálint kerete

Kilvinger Bálint újra teljes kerettel készülhet a a szerdai, Balatonfüred elleni találkozóra. Az ETO Univeristy Handball Team a múlt héten négy játékost és egy stábtagot is nélkülözött a válogatottak programja miatt.

A felnőtt válogatott keretével az ETO University két játékosa utazott.

Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Az Osztrák Kézilabda Szövetség fennállásának 100. évfordulója alkalmából Ausztria a magyar válogatott csapata ellen játszott felkészülési mérkőzést. A 31-27-re megnyert mérkőzésen Hári Levente nem tudott bemutatkozni, Krakovszki Zsolt viszont egy góllal segítette a nemzeti együttest.

A montenegrói válogatottal pályára lépő Milos Bozovic a belgák elleni első mérkőzésen négy, a másodikon pedig három gólt lőtt.

A junior válogatottal Eklemovics Márkó és Lattenstein Dániel erőnléti edző utazott el, Eklemovics hét góljával a magyar válogatott legeredményesebb játékosa lett.

Szerdán a Magyar Kupa-sorozatban lép pályára Kilvinger Báling csapata, szombaton pedig a magyar bajnokságban, Tatabányán küzd meg újabb két pontért.

A MOL Tatabánya KC - ETO University HT mérkőzést az M4 Sport közvetítése miatt később, 20.30-kor játsszák.