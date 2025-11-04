november 4., kedd

Kézilabda

1 órája

A legjobb nyolc közé jutásért játszik az ETO University

Kilvinger Bálint#ETO University#Balatonfüredi KSE

Az Európa-kupában is induló Balatonfüredi KSE lesz Kilvinger Bálint csapatának ellenfele a Magyar Kupában. Az ETO Universityre ezen a héten magyar bajnoki mérkőzés is vár.

Kisalföld.hu

A szerdai mérkőzésen a Magyar Kupában a legjobb nyolc közé jutás a cél a Magyar Kupában az ETO University ellenfele. A csapat a Balatonfüred otthonában harcolhatja ki a továbbjutást. 

ETO University
Az ETO University Balatonfüreden játssza a Magyar Kupa-meccset.
Fotó: MW Archív

„A válogatott szünetet igyekeztünk a lehető legjobban kihasználni, szépen dolgoztak a fiúk, most pedig már újra teljes a keret. A Magyar Kupa ugyanolyan fontos, mint a bajnokság. Szeretnénk minél tovább jutni, akár a legjobb négy közé. Ehhez az első lépést a Balatonfüred legyőzésével kell megtennünk idegenben. Többször találkoztunk már velük, és mindig nagyon jó mérkőzést játszottunk egymás ellen, most is ezt várom. A fürediek kicsit nehezebb időszakon mennek keresztül, több hiányzójuk is volt, ugyanakkor semmiképpen sem szabad lebecsülni őket.” 

- nyilatkozta Kilvinger Bálint a találkozó előtt.

Az ETO University idei teljesítménye jobb

Az ETO University jól kezdte az idényt, három mérkőzésen hibátlanul teljesített, majd hullámvölgybe került. Úgy tűnik, a Gyöngyös elleni remek játékkal jött ki a gödörből. 

A sereghajtó Balaton-parti egylet a K&H férfi kézilabda liga 2025/2026-os idényében hét forduló alatt csupán egy mérkőzésen tudott nyerni. A felek legutóbb májusban játszottak döntetlent a bajnokságban, előtte pedig az ETO győzte le a balatonfüredieket idegenben, tíz góllal. 

Uros Vilovski szerint stabil csapatjátékra lesz szükség:

A Balatonfüred - ETO University Magyar Kupa-mérkőzést november 5-én, szerdán játsszák a balatonfüredi szabadidőközpontban. A találkozó 18 órakor kezdődik. 

 

