A legjobb nyolc közé jutásért játszik az ETO University

A szerdai mérkőzésen a Magyar Kupában a legjobb nyolc közé jutás a cél a Magyar Kupában az ETO University ellenfele. A csapat a Balatonfüred otthonában harcolhatja ki a továbbjutást.

Az ETO University Balatonfüreden játssza a Magyar Kupa-meccset.

Fotó: MW Archív

„A válogatott szünetet igyekeztünk a lehető legjobban kihasználni, szépen dolgoztak a fiúk, most pedig már újra teljes a keret. A Magyar Kupa ugyanolyan fontos, mint a bajnokság. Szeretnénk minél tovább jutni, akár a legjobb négy közé. Ehhez az első lépést a Balatonfüred legyőzésével kell megtennünk idegenben. Többször találkoztunk már velük, és mindig nagyon jó mérkőzést játszottunk egymás ellen, most is ezt várom. A fürediek kicsit nehezebb időszakon mennek keresztül, több hiányzójuk is volt, ugyanakkor semmiképpen sem szabad lebecsülni őket.”

- nyilatkozta Kilvinger Bálint a találkozó előtt.

Az ETO University idei teljesítménye jobb

Az ETO University jól kezdte az idényt, három mérkőzésen hibátlanul teljesített, majd hullámvölgybe került. Úgy tűnik, a Gyöngyös elleni remek játékkal jött ki a gödörből.

A sereghajtó Balaton-parti egylet a K&H férfi kézilabda liga 2025/2026-os idényében hét forduló alatt csupán egy mérkőzésen tudott nyerni. A felek legutóbb májusban játszottak döntetlent a bajnokságban, előtte pedig az ETO győzte le a balatonfüredieket idegenben, tíz góllal.

Uros Vilovski szerint stabil csapatjátékra lesz szükség: