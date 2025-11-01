43 perce
Az ETO javítana a Paks ellen - Mit gondol Schön Szabolcs?
Boldor gólja az első fordulóban: Paks-ETO 3-3.
Az ETO a legutóbbi bajnoki fordulóban kétgólos vezetésről fájó vereséget szenvedett Kisvárdán, hét közben aztán a MOL Magyar Kupában a Pilis elleni 9-0-ás sikerrel hangolt a hétvégi rangadóra. Kisvárdán részben a védekezésbeli hibák okozták az ETO vesztét, ha ezen sikerül javítani, akkor hazai pályán begyűjtheti a három pontot.
Schön Szabolcs, az ETO játékosa a klub közösségi oldalán nyilatkozott: "Úgy gondolom, hogy nagyon nehéz mérkőzésre számíthatunk, de tanultunk a múlt hibáiból, és mindenképp szeretnénk százszázalékot nyújtani."
Az ETO FC idén február óta pályaválasztóként csak a Ferencvárostól szenvedett vereséget.
A paksiak Győrben 2014-ben nyertek legutóbb. Ősszel a jelenlegi forduló előtt listavazetők voltak, de már nem veretlenek, mert a legutóbi fordulóban 2-1-re kikaptak Diósgyőrben.
ETO FC-Paks
Fizz Liga, Győr, ETO Park, szombat, 15.30. V.: Derdák.
A 12. fordulóban:
Kisvárda-Nyíregyháza 0-0.
Kiállítva: Temesvári (14.).
A forduló további párosítása, ma: Kazincbarcika SC-Puskás Akadémia, 13.15, Ferencváros-MTK 20.00. Vasárnap: DVTK-Újpest FC 15.30, DVSC-Zalaegerszegi TE FC 18.00.
A bajnokság állása
1. Kisvárda 11 6 2 3 12 - 15 20
2. Paks 11 5 5 1 26 - 17 20
3. DVSC 11 5 4 2 18 - 14 19
4. MTK 11 5 2 4 24 - 18 17
5. Ferencváros 10 4 4 2 20 - 11 16
6. ETO FC 10 4 4 2 21 - 14 16
7. Puskás A. 11 4 3 4 14 - 16 15
8. DVTK 11 2 5 4 15 - 21 11
9. Kazincbarcika 10 3 1 6 10 - 19 10
10. ZTE 11 2 4 5 18 - 20 10
11. Újpest 11 2 4 5 15 - 18 10
12. Nyíregyháza 12 2 4 6 14 - 24 10