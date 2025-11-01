november 1., szombat

Labdarúgás

43 perce

Az ETO javítana a Paks ellen - Mit gondol Schön Szabolcs?

Címkék#Győr#MOL Magyar Kupában#Paks Fizz Liga#ETO

Kisalföld.hu
Az ETO javítana a Paks ellen - Mit gondol Schön Szabolcs?

Boldor gólja az első fordulóban: Paks-ETO 3-3.

Az ETO a legutóbbi bajnoki fordulóban kétgólos vezetésről fájó vereséget szenvedett Kisvárdán, hét közben aztán a MOL Magyar Kupában a Pilis elleni 9-0-ás sikerrel hangolt a hétvégi rangadóra. Kisvárdán részben a védekezésbeli hibák okozták az ETO vesztét, ha ezen sikerül javítani, akkor hazai pályán begyűjtheti a három pontot.

ETO
Schön Szabolcs: Szeretnénk százszázalékot nyújtani az ETO-Paks meccsen. Fotó: www.sportshot.de

Schön Szabolcs, az ETO játékosa a klub közösségi oldalán nyilatkozott: "Úgy gondolom, hogy nagyon nehéz mérkőzésre számíthatunk, de tanultunk a múlt hibáiból, és mindenképp szeretnénk százszázalékot nyújtani."

Az ETO FC idén február óta pályaválasztóként csak a Ferencvárostól szenvedett vereséget. 

A paksiak Győrben 2014-ben nyertek legutóbb. Ősszel a jelenlegi forduló előtt listavazetők voltak, de már nem veretlenek, mert a legutóbi fordulóban 2-1-re kikaptak Diósgyőrben. 

ETO FC-Paks

Fizz Liga, Győr, ETO Park, szombat, 15.30. V.: Derdák.
A 12. fordulóban: 

Kisvárda-Nyíregyháza 0-0. 

Kiállítva: Temesvári (14.).

A forduló további párosítása, ma:  Kazincbarcika SC-Puskás Akadémia, 13.15, Ferencváros-MTK 20.00. Vasárnap: DVTK-Újpest FC 15.30, DVSC-Zalaegerszegi TE FC 18.00.

A bajnokság állása

    1.    Kisvárda           11    6    2    3    12    -    15    20
    2.    Paks                  11    5    5    1    26    -    17    20
    3.    DVSC                11    5    4    2    18    -    14    19
    4.    MTK                  11    5    2    4    24    -    18    17
    5.    Ferencváros    10    4    4    2    20    -    11    16
    6.    ETO FC            10    4    4    2    21    -    14    16
    7.    Puskás A.          11    4    3    4    14    -    16    15
    8.    DVTK                11    2    5    4    15    -    21    11
    9.    Kazincbarcika  10    3    1    6    10    -    19    10
    10.    ZTE                 11    2    4    5    18    -    20    10
    11.    Újpest               11    2    4    5    15    -    18    10
    12.    Nyíregyháza    12    2    4    6    14    -    24    10

 

