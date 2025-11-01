Az ETO javítana a Paks ellen - Mit gondol Schön Szabolcs?

Az ETO a legutóbbi bajnoki fordulóban kétgólos vezetésről fájó vereséget szenvedett Kisvárdán, hét közben aztán a MOL Magyar Kupában a Pilis elleni 9-0-ás sikerrel hangolt a hétvégi rangadóra. Kisvárdán részben a védekezésbeli hibák okozták az ETO vesztét, ha ezen sikerül javítani, akkor hazai pályán begyűjtheti a három pontot.

Schön Szabolcs: Szeretnénk százszázalékot nyújtani az ETO-Paks meccsen. Fotó: www.sportshot.de

Schön Szabolcs, az ETO játékosa a klub közösségi oldalán nyilatkozott: "Úgy gondolom, hogy nagyon nehéz mérkőzésre számíthatunk, de tanultunk a múlt hibáiból, és mindenképp szeretnénk százszázalékot nyújtani."

Az ETO FC idén február óta pályaválasztóként csak a Ferencvárostól szenvedett vereséget.

A paksiak Győrben 2014-ben nyertek legutóbb. Ősszel a jelenlegi forduló előtt listavazetők voltak, de már nem veretlenek, mert a legutóbi fordulóban 2-1-re kikaptak Diósgyőrben.

ETO FC-Paks

Fizz Liga, Győr, ETO Park, szombat, 15.30. V.: Derdák.

A 12. fordulóban:

Kisvárda-Nyíregyháza 0-0.

Kiállítva: Temesvári (14.).

A forduló további párosítása, ma: Kazincbarcika SC-Puskás Akadémia, 13.15, Ferencváros-MTK 20.00. Vasárnap: DVTK-Újpest FC 15.30, DVSC-Zalaegerszegi TE FC 18.00.

A bajnokság állása

1. Kisvárda 11 6 2 3 12 - 15 20

2. Paks 11 5 5 1 26 - 17 20

3. DVSC 11 5 4 2 18 - 14 19

4. MTK 11 5 2 4 24 - 18 17

5. Ferencváros 10 4 4 2 20 - 11 16

6. ETO FC 10 4 4 2 21 - 14 16

7. Puskás A. 11 4 3 4 14 - 16 15

8. DVTK 11 2 5 4 15 - 21 11

9. Kazincbarcika 10 3 1 6 10 - 19 10

10. ZTE 11 2 4 5 18 - 20 10

11. Újpest 11 2 4 5 15 - 18 10

12. Nyíregyháza 12 2 4 6 14 - 24 10