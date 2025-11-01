ETO - Hiába az emberelőny, nem sikerült legyűrni a Paksot

Izgalmas hajrában az emberelőnyben játszó ETO megszerezhette volna a győztes gólt, ám nem sikerült, gól nélküli döntetlen született.

Alexander Abrahamsson ezúttal biztos pont volt az ETO védelmében. Fotó: Dömötör Csaba

Percről percre

25. perc: Balról balról, az alapvonal közeléből adott középre, ahol a berobban Stefulj és Bánáti érkezett, ketten egymást is zavarták az ötösön belül, amikor Stefuljról a kapu fölé vágódott a labda.

29. perc: Hahn lekészítése után Horváth lőtt 18 méterről, a labdáját Petrás jobbra vetőve ütötte ki.

43. perc: Anton remek indítása után Bánáti ment el a jobb oldalon, majd a kapu közeléből visszajátszott Bumba elé, aki szorongatott helyzetből, 13 méterről a kapu fölé bombázott.

67. perc: Lenzsér buktatta Schönt 20 méterre a paksi kaputól, Derdák a VAR-ozás után úgy ítélte meg, hogy a szabálytalanság nyilvánvaló gólhelyzetben történt, ezért kiállította a vendégek győri származűsú védőjét.

72. perc: Vitális kiugratása után Stefulj lőtt 9 méterről a kivetődő Kovácsikba.

88. perc: Vitális keresztlabdájára Huszár érkezett a bal oldalon és 5 méterről laposan a bal kapufa mellé helyezett.

90. perc: Vitális jobb oldali beadása után Piscsur 11 méterről a kapu fölé fejelt.

90+1. perc: Huszár emelte be a labdát balról, Njie 5 méterről a jobb kapufára fejelt.

90+2. perc: Huszár lekészítése után Vitális 16 méterről laposan középre lőtt, Kovácsik fogta a labdát.

90+5. perc: Njie jobbról beemelte a labdát, Piscsur 6 méterről a lécre fejelt.

Összefoglaló

Az első tizenöt perc nem hozott említésre méltó eseményt. Később is nagy küzdelmet, jobbára mezőnyjátékot láthattak a nézők, több pontatlansággal, átadási hibával. A Paks letámadást alkalmazott, ez nem ízlett az ETO-nak, megnehezítette a labdakihozatalt is a zöld-fehérek számára. Ennek ellenére a jelentős labdabirtoklási fölényben lévő hazaiak előtt adódott valamivel több lehetőség, de ezekből nem sikerült a hálóba találni.

A második félidő hasonló módon folytatódott, mint az első, nagyobb változást Lenzsér kiállítása hozott a játék képében. Emberelőnyben nagyobb erőket mozgósított az ETO a hajrában. A hazaiak két fejes után is kapufát értek el, de a kapuba nem tudtak betalálni. A hatalmas labdabirtoklási fölényt nem sikerült gólra váltani.

Jegyzőkönyv

ETO FC-Paksi FC 0-0

Győr, ETO Park, 5099 néző. V.: Derdák.