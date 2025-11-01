november 1., szombat

Marianna névnap

18°
+20
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

ETO - Hiába az emberelőny, nem sikerült legyűrni a Paksot

Címkék#Bánáti#Piscsur#Vitális#Csinger

Emberelőnyben nagyobb erőket mozgósított az ETO a hajrában a Paks ellen, ám ez most csak egy pontot ért.

Papp Győző
ETO - Hiába az emberelőny, nem sikerült legyűrni a Paksot

Fotó: Dömötör Csaba

Izgalmas hajrában az emberelőnyben játszó ETO megszerezhette volna a győztes gólt, ám nem sikerült, gól nélküli döntetlen született.

ETO
Alexander Abrahamsson ezúttal biztos pont volt az ETO védelmében. Fotó: Dömötör Csaba

Percről percre

25. perc: Balról balról, az alapvonal közeléből adott középre, ahol a berobban Stefulj és Bánáti érkezett, ketten egymást is zavarták az ötösön belül, amikor Stefuljról a kapu fölé vágódott a labda.

29. perc: Hahn lekészítése után Horváth lőtt 18 méterről, a labdáját Petrás jobbra vetőve ütötte ki.

43. perc: Anton remek indítása után Bánáti ment el a jobb oldalon, majd a kapu közeléből visszajátszott Bumba elé, aki szorongatott helyzetből, 13 méterről a kapu fölé bombázott.

67. perc:  Lenzsér buktatta Schönt 20 méterre a paksi kaputól, Derdák a VAR-ozás után úgy ítélte meg, hogy a szabálytalanság nyilvánvaló gólhelyzetben történt, ezért kiállította a vendégek győri származűsú védőjét.

72. perc: Vitális kiugratása után Stefulj lőtt 9 méterről a kivetődő Kovácsikba.

88. perc: Vitális keresztlabdájára Huszár érkezett a bal oldalon és 5 méterről laposan a bal kapufa mellé helyezett.

90. perc: Vitális jobb oldali beadása után Piscsur 11 méterről a kapu fölé fejelt.

90+1. perc: Huszár emelte be a labdát balról, Njie 5 méterről a jobb kapufára fejelt.

90+2. perc: Huszár lekészítése után Vitális 16 méterről laposan középre lőtt, Kovácsik fogta a labdát.

90+5. perc: Njie jobbról beemelte a labdát, Piscsur 6 méterről a lécre fejelt.

Összefoglaló

Az első tizenöt perc nem hozott említésre méltó eseményt. Később is nagy küzdelmet, jobbára mezőnyjátékot láthattak a nézők, több pontatlansággal, átadási hibával. A Paks letámadást alkalmazott, ez nem ízlett az ETO-nak, megnehezítette a labdakihozatalt is a zöld-fehérek számára. Ennek ellenére a jelentős labdabirtoklási fölényben lévő hazaiak előtt adódott valamivel több lehetőség, de ezekből nem sikerült a hálóba találni.

A második félidő hasonló módon folytatódott, mint az első, nagyobb változást Lenzsér kiállítása hozott a játék képében. Emberelőnyben nagyobb erőket mozgósított az ETO a hajrában. A hazaiak két fejes után is kapufát értek el, de a kapuba nem tudtak betalálni. A hatalmas labdabirtoklási fölényt nem sikerült gólra váltani.

Jegyzőkönyv

ETO FC-Paksi FC 0-0

Győr, ETO Park, 5099 néző. V.: Derdák.

ETO: Petrás - Tóth R., Abrahamsson, Csinger, Stefulj - Anton, Vitális - Bánáti (Njie, 78.), Bumba (Piscsur, 89.), Schön (Huszár, 78.) - Benbouali. Vezetőedző: Borbély Balázs.

Paks: Kovácsik - Lenzsér, Kinyik, Vécsei - Windecker, Gyurkits (Szekszárdi, 83.), Papp, Horváth (Pethő, 83.), Zeke (Balogh, 94.) - Hahn (Tóth B., 74.). Vezetőedző: Bognár György.

Kiállítva: Lenzsér (67.).

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu