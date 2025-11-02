Pikáns párharc: a szurkolók már várják az ETO-Vidit

Az ETO FC a kupa negyedik fordulójában gólzáporos találkozón győzte le a Pilisi LK csapatát, míg a székesfehérváriak a Majorosi SE elleni szoros, mindössze egygólos mérkőzésen jutottak tovább. A legjobb 16 közé hét élvonalbeli, hét NB II-es és két NB III-as együttes került.

Az ETO FC ellenfele a Videoton lesz a MOL Magyar Kupa 5. fordulójában.

Fotó: Krizsán Csaba





ETO-Videoton: nem csak a pályán feszült a hangulat

A két klub története hosszú időre nyúlik vissza, rivalizálásuk a 2000-es évek eleje óta a magyar futball egyik legintenzívebb párharca. A legutóbbi találkozó azonban nem a fociról, hanem a mérkőzés utáni szurkolói eseményekről maradt emlékezetes: a kiesés ellen küzdő fehérvári csapat hívei nem csak hangot adtak elégedetlenségüknek – azt az ETO Park vizesblokkja is bánta. A két tábor közötti feszültség már-már hagyományosnak mondható, hiszen ahogy a pályán, úgy a lelátón is rendre heves hangulatúak a küzdelmek.

Az ETO FC nem így tervezte a vizesblokk felújítását. A Vidi-szurkolók gyorsítottak a folyamaton 2025 májusában...

Forrás: Facebook/Öltözőn túl



Újabb találkozás, ezúttal a Magyar Kupában

A MOL Magyar Kupa 5. fordulója párosításainak hírére a közösségi oldalakon azonnal megjelentek a szurkolói reakciók.

Reszkessetek, győri budik!

– írta az egyik hozzászóló, utalva a májusi incidensre, amikor a fehérvári drukkerek az egygólos vereség után több százezer forint kárt maguk után hagyva távoztak a győri stadionból.

Mások inkább sporttörténeti távlatban fogalmaztak:

’22-ben ők voltak NB II-esek és meglepetést okoztak, most fordítva lesz!

Akadtak olyan fehérvári szurkolók is, akik már most lemondó hangot ütöttek meg, látva a győriek idei formáját: többen előrevetítették a kiesést, sőt volt, aki már a Ferencváros–Paks döntő lehetőségét latolgatta.

A legjobb 16 között szerepel az ETO FC.

Forrás: M4 Sport / Facebook

Szigorúbb az MLSZ

A Magyar Labdarúgó Szövetség ugyanakkor ettől az idénytől kezdve jóval szigorúbban lép fel a sportszerűtlenségek és a kirekesztő rigmusok ellen. A renitens szurkolóknak szektorbezárással, sőt zárt kapus büntetésekkel is számolniuk kell, a klubokat pedig pénzbírság és a lelátók lezárása miatti bevételkiesés is sújthatja. A sportszerű buzdítás tehát nemcsak elvárás, hanem mindkét fél érdeke is.