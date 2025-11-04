Vitális Milán: Büszke vagyok, hogy a következő válogatott összetartáson ott lehetek

A Telkiben megrendezett sajtótájékoztatón Marco Rossi kihirdette a férfi A-válogatott keretét, amely a jövő héten kétszer lép pályára: csütörtökön Örményország, majd hazai közönség előtt, vasárnap Írország ellen játszik. A szövetségi kapitány újra bizalmat szavazott Vitális Milánnak, az ETO FC labdarúgójának.

Újra címeres mezben Vitális Milán, az ETO FC középpályása. Fotó: Illyés Tibor

A júniusi, Svédország elleni mérkőzésre kapott először meghívót Marco Rossitól Vitális Milán, a bemutatkozásra végül a Magyarország-Portugália mérkőzésen került sor. A játékos a 81. percben lépett pályára Callum Styles cseréjeként.

Vitális az ETO FC 50. játékosa, aki a magyar válogatott mezét viselheti - boldogan és büszkén vállalta a feladatot.

„Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem számítottam a meghívóra. De minden egyes alkalommal úgy állok hozzá, hogy csak akkor kapok meghívót, ha teljesítek a klubban és a csapatban. De természetesen jólesett a lehetőség"

- vallja Vitális Milán. A labdarúgó a kettős terhelés ellenére is szeret a válogatottban játszani, sőt: kifejezetten szereti az eseménydús időszakokat.

Az ETO FC játékosa jól ismeri az újoncokat

A válogatottba ezúttal két újoncot hívott Marco Rossi: Redzic Damir a DAC 1904 játékosa, Bárány Donát pedig a DVSC-nél futballozik.

„Mindkettejüket ismerem. A Debrecenben töltött időszakomból ismerem Bárány Donátot, Damir pedig a csapattársam volt Dunaszerdahelyen"

- mondta el a játékos, aki bízik abban, hogy a kapcsolat a közös munkán is meglátszik majd a válogatottban.

Vitális Milán távol lesz a családtól

Alkalmazkodtunk ehhez, ilyen a futball-élet. Minden nap tartjuk a kapcsolatot és ez soha nem lehet probléma. Megszoktuk ezt még az utánpótlás-időszakból.

Azt, hogy mennyi időt kap a pályán a válogatottban, még nem tudja megmondani.

„Már arra is büszke vagyok, hogy a következő válogatott összetartáson is ott lehetek, remélem, hogy lépésről lépésre haladok, később is újra a keretben lehetek. Meglátjuk, hogy a mester mennyi játékospercet ad nekem"

- zárta Vitális Milán.