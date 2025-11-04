Az ETO FC "lepipálta" az Audi ETO-t

A hétvégén a televíziós közvetítések miatt szinte egy időben játszották Győrött a női kézilabda Bajnokok Ligája meccsét az Audi Arénában, illetve száz méterrel távolabb az ETO FC-Paks NB I-es labdarúgó rangadót. A két sporteseményre - dicséretes módon - összesen mintegy 10 ezren voltak kíváncsiak.

Az Audi Arénában 4472 volt a hivatalos nézőszám az Audi ETO meccsén.

Ami talán némi meglepő lehet, a labdarúgó-mérkőzésen többen voltak, mint a kézilabdán. Az ETO Parkban 5099, az Audi Arénában 4472 volt a hivatalos nézőszám. Ráadásul a futballmeccs nézőszámát nem több száz vendégszurkoló "tornázta fel" ötezer fölé.

Több mint 5000 szurkoló volt az ETO FC-Paks meccsen. Fotó: Mekli Zoltan R3

Két évvel ezelőtt ilyen eset elképzelhetetlen lett volna.

Ha ez a fajta érdeklődés hosszabb távon is fenntartható lesz,

mindkét ETO

és a zöld-fehér szurkolótábor is elégedett lehet.

