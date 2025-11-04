1 órája
ETO - az edző játszott jobbszélsőt a csapatában az NB I-ben
Szenzációs eset fordult elő a győri zöld-fehér klub történetében. Az ETO akkori edzője, Farkas Béla pályára lépett a csapatában az egyik NB I-es mérkőzésen. Ez lehet, hogy példátlan a modernkori magyar labdarúgás históriájában.
Farkas Béla játékosa és edzője is volt az ETO-nak.
A második világháborút követően 1945 tavaszán-nyarán budapesti csapatok részvételével rendezték az első NB I-es idényt, majd "Az MLSZ elrendelte a vidék bekapcsolását a Nemzeti Bajnokságba. Az első terv szerint Nyugatot a Haladás, az ETO és a Tatabánya által vívott osztályozó győztese képviselte volna az első osztályban. Az ETO-nak mégsem kellett játszani, úgy is bekerült az NB I Nyugati csoportjába, ahol 14 csapat kapott helyet." (Népsport, 1945. augusztus 28.).
Hét év után lett újra élvonalbeli csapata Győrnek. Érdekesség, hogy az ETO - addigi egyetlen első osztályú évében, 1937/38-ban - a Hungária ellen fejezte be NB I-es szereplését, majd 1945 őszén az MTK ellen kezdte. Az újjáalakult győri csapat edzője Lóránt József testnevelő tanár volt, aki a korábbi években - a második vonalban - két idényben már irányította az ETO-t. A téli szünetben a zöld-fehérek a nyolcadik helyen álltak a táblázaton: 13 mérkőzésből 5-5 győzelem és vereség, illetve 3 döntetlen állt a nevük mellett.
A tavaszi folytatás előtt edzőt váltott a vagongyári klub, Farkas Béla, a csapat korábbi játékosa kapta meg a karmesteri pálcát.
Név: Farkas Béla
Született: 1909. 02. 20., Balony
Elhunyt: 1981. 09. 28., Davos
Játékosként: ETO (1928-1932), Újpest (1932/1933), Soroksár (1933, kölcsön), RC Calais (1933/34), AC Amiens (1934/35), III. Kerület FC (1935/36), FTC (1936/37), Szürketaxi FC (1937/38)
Edzőként: Kühne (1944 ősz), ETO (1946 tavasz), MÁV DAC, Mosoni Vasas
Farkas Béla fiatalon került Győrbe, az első hivatalos mérkőzését 1929 nyarán játszotta az ETO-ban a csehszlovákiai Komáromi FC elleni nemzetközi mérkőzésen (2:1), még az év nyarán bemutatkozott az alszövetségi bajnokságban is: Soproni AK-Győri ETO (1:2). Utolsó mérkőzését az 1932-es amatőr bajnoki döntő jelentette: a Bohn SC 3:2-re legyőze az ETO-t, Farkas szerezte az egyik győri gólt. A gyors szélsőre itt figyelt fel az Újpest és leszerződtette. Ezt követően a magyar csapatokon kívül két évet Franciaországban is játszott.
Az edzői bemutatkozása jól sikerült nevelő klubjánál, az ETO 1946 február közepén 3:1-es győzelmet aratott a NB I-ben a Szentlőrinci AC otthonában. Márciusban nagy visszhangott váltott ki, hogy Budapesten 5:1-re győzték le az MTK-t. Ezen forduló után a csoportjában ötödik helyen állt a vagongyári együttes, ami azt jelentette, összesítésben benne lehet a legjobb tízben, ami a későbbiekben a rájátszást jelentené a számára.
A 23. fordulót 1946. május 1-jén rendezték, a Vasas ETO a Kőbányai Barátság vendége volt. A fővárosi csapat 4:2-re győzte le az esélyesebb győri együttest, amely ebben az összeállításban lépett pályára a Népsport szerint: Pécsi – Selmeczi, Bányik - Szotyori, Farkas, Gőcze – Farkas, Burghardt, Kiss I, Preiner, Tisza.
Két Farkas egy csapatban? Csak azon az egy meccsen? Talán pályára lépett az edző is? Sok volt a kérdőjel az eset kapcsán. Az országos sajtóban nem kapott publicitást, hogy bármi különlegesség történt volna azon a mérkőzésen.
Az egyik futballtörténettel foglalkozó internetes portál szerint az ETO-nak abban az időben nem volt két Farkas nevű igazolt játékosa. Állításuk szerint rendelkeznek Hertzka Rezső játékvezetői jelentésével, e szerint a Neiger, Burghardt, Kiss I, Preiner, Tisza támadó ötöst szerepeltette a győri csapat. Hitelt érdemlő bizonyíték hiányában ez vált elfogadottá.
A Győri Munkás 1946. május 3-án Tíz emberel utazott a Vasas ETO Kőbányára címmel írt:
"K. Barátság-Vasas ETO 4:2 (3:1), 500 néző. Vezette: Herzka. A győri csapat Nyíregyházki és Neiger sérülése miatt összeállítási gondokkal küzdött. A vezetőség számított Nehéz játékára és így nem gondoskodott tartalékról, hanem csatasorba állította az edzőt, Farkas Bélát, a jobbszélső poszton." Kifogásolták, hogy ilyen sorsdöntő mérkőzésre a csapat reggel 9 órakor indult, csak későn ebédelhetett, ami az erőnlét rovására ment.
"Mindez azonban nem akar mentőkörülmény lenni az elszenvedett vereségért. A csapat Pécsi — Selmeczi, Bányik — - Szotyorl, Farkas I, Gőcze — Farkas II, Burckhardt, Kiss, Preiner, Tisza összeállításban nem felelt meg. Ellenfele minden részében jobb volt, ami abból is látható, hogy már az első percekben megrugta gólját, amit a játék első félidejében háromra növelt. Hiábavaló volt a győri szurkológárda lelkesítése, a PVSK-t legyőző zöld-fehérek csúfosan alulmaradtak és ezzel a vereséggel az osztályozózónába csúsztak le."
Ebből a tudósításból igazolást nyert, hogy
a jobbszélső nem volt más, mint az ETO edzője, Farkas Béla.
Ezt erősítette meg a Dunántúli Szabad Nép írása is: "Az eredmény nem keltett meglepetést a győri szurkolók között. Hiába, a Vasas ETO még nem rendelkezik olyan játékoskerettel, hogy egyszerre három olyan játékost, mint Kovács I, Neiger és Nyíregyházki pótolni tudna. Ezzel a vereséggel a csapat a 8. helyre csúszott vissza, mert úgy a Haladás, mint a PVSK és SZAC is győzelmet aratott. Mindezek ellenére még mindig nyílt az 5. helyért a versengés. Erősen közrejátszott az elszenvedett vereségben az a körülmény is, hogy a csapat részben a kései indulás, részben pedig autódefekt miatt, csak közvetlen mérkőzés előtt érkezett meg fáradtan és izzadtan a pályára. Az első 20 percben 3 gólt rúg a K. Barátság, míg a második félidőben már jobban magához tért a csapat és ezen félidő 1:1 arányban alakult ki. A mult vasárnapi csapattól annyiban volt eltérés, hogy a csatársor jobbszárnyát Farkas Béla edző és Burghardt alkotta." (1946. május 3.)
Farkas Béla akkoriban már elmúlt 37 éves, az ETO színeiben ezt az egy meccset játszotta az NB I-ben. Az, hogy edzőként pályára lépett a saját csapatában, igazi kuriózum. Kevés hasonló példa lehet - ha van egyáltalán - ilyenre a modernkori magyar labdarúgás élvonalában.