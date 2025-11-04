november 4., kedd

Károly névnap

+14
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgó-történeti ritkaság

1 órája

ETO - az edző játszott jobbszélsőt a csapatában az NB I-ben

Címkék#győri#Farkas Béla#Népsport#Preiner#ETO

Szenzációs eset fordult elő a győri zöld-fehér klub történetében. Az ETO akkori edzője, Farkas Béla pályára lépett a csapatában az egyik NB I-es mérkőzésen. Ez lehet, hogy példátlan a modernkori magyar labdarúgás históriájában.

Papp Győző
ETO - az edző játszott jobbszélsőt a csapatában az NB I-ben

Farkas Béla játékosa és edzője is volt az ETO-nak.

A második világháborút követően 1945 tavaszán-nyarán budapesti csapatok részvételével rendezték az első NB I-es idényt, majd "Az MLSZ elrendelte a vidék bekapcsolását a Nemzeti Bajnokságba. Az első terv szerint Nyugatot a Haladás, az ETO és a Tatabánya által vívott osztályozó győztese képviselte volna az első osztályban. Az ETO-nak mégsem kellett játszani, úgy is bekerült az NB I Nyugati csoportjába, ahol 14 csapat kapott helyet." (Népsport, 1945. augusztus 28.).

ETO
A Hungáriát 1938-ban ez az ETO győzte le.

Hét év után lett újra élvonalbeli csapata Győrnek. Érdekesség, hogy az ETO - addigi egyetlen első osztályú évében, 1937/38-ban - a Hungária ellen fejezte be NB I-es szereplését, majd 1945 őszén az MTK ellen kezdte. Az újjáalakult győri csapat edzője Lóránt József testnevelő tanár volt, aki a korábbi években - a második vonalban - két idényben már irányította az ETO-t. A téli szünetben a zöld-fehérek a nyolcadik helyen álltak a táblázaton: 13 mérkőzésből 5-5 győzelem és vereség, illetve 3 döntetlen állt a nevük mellett. 

A tavaszi folytatás előtt edzőt váltott a vagongyári klub, Farkas Béla, a csapat korábbi játékosa kapta meg a karmesteri pálcát. 

Név: Farkas Béla
Született: 1909. 02. 20., Balony
Elhunyt: 1981. 09. 28., Davos
Játékosként: ETO (1928-1932), Újpest (1932/1933), Soroksár (1933, kölcsön),  RC Calais (1933/34), AC Amiens (1934/35), III. Kerület FC (1935/36), FTC (1936/37), Szürketaxi FC (1937/38)
Edzőként: Kühne (1944 ősz), ETO (1946 tavasz), MÁV DAC, Mosoni Vasas

Farkas Béla fiatalon került Győrbe, az első hivatalos mérkőzését 1929 nyarán játszotta az ETO-ban a csehszlovákiai Komáromi FC elleni nemzetközi mérkőzésen (2:1), még az év nyarán bemutatkozott az alszövetségi bajnokságban is: Soproni AK-Győri ETO (1:2). Utolsó mérkőzését az 1932-es amatőr bajnoki döntő jelentette: a Bohn SC 3:2-re legyőze az ETO-t, Farkas szerezte az egyik győri gólt. A gyors szélsőre itt figyelt fel az Újpest és leszerződtette. Ezt követően a magyar csapatokon kívül két évet Franciaországban is játszott.

Az edzői bemutatkozása jól sikerült nevelő klubjánál, az ETO 1946 február közepén 3:1-es győzelmet aratott a NB I-ben a Szentlőrinci AC otthonában. Márciusban nagy visszhangott váltott ki, hogy Budapesten 5:1-re győzték le az MTK-t. Ezen forduló után a csoportjában ötödik helyen állt a vagongyári együttes, ami azt jelentette, összesítésben benne lehet a legjobb tízben, ami a későbbiekben a rájátszást jelentené a számára.

A 23. fordulót 1946. május 1-jén rendezték, a Vasas ETO a Kőbányai Barátság vendége volt. A fővárosi csapat 4:2-re győzte le az esélyesebb győri együttest, amely ebben az összeállításban lépett pályára a Népsport szerint: Pécsi – Selmeczi, Bányik - Szotyori, Farkas, Gőcze – Farkas, Burghardt, Kiss I, Preiner, Tisza. 

ETO
A Népsport tudósításának egy részlete az ETO mérkőzéséről.

Két Farkas egy csapatban? Csak azon az egy meccsen? Talán pályára lépett az edző is? Sok volt a kérdőjel az eset kapcsán. Az országos sajtóban nem kapott publicitást, hogy bármi különlegesség történt volna azon a mérkőzésen.

Az egyik futballtörténettel foglalkozó internetes portál szerint az ETO-nak abban az időben nem volt két Farkas nevű igazolt játékosa. Állításuk szerint rendelkeznek Hertzka Rezső játékvezetői jelentésével, e szerint a Neiger, Burghardt, Kiss I, Preiner, Tisza támadó ötöst szerepeltette a győri csapat. Hitelt érdemlő bizonyíték hiányában ez vált elfogadottá. 

A Győri Munkás 1946. május 3-án Tíz emberel utazott a Vasas ETO Kőbányára címmel írt:

"K. Barátság-Vasas ETO 4:2 (3:1), 500 néző. Vezette: Herzka. A győri csapat Nyíregyházki és Neiger sérülése miatt összeállítási gondokkal küzdött. A vezetőség számított Nehéz játékára és így nem gondoskodott tartalékról, hanem csatasorba állította az edzőt, Farkas Bélát, a jobbszélső poszton." Kifogásolták, hogy ilyen sorsdöntő mérkőzésre a csapat reggel 9 órakor indult, csak későn ebédelhetett, ami az erőnlét rovására ment. 

"Mindez azonban nem akar mentőkörülmény lenni az elszenvedett vereségért. A csapat Pécsi — Selmeczi, Bányik — - Szotyorl, Farkas I, Gőcze — Farkas II, Burckhardt, Kiss, Preiner, Tisza összeállításban nem felelt meg. Ellenfele minden részében jobb volt, ami abból is látható, hogy már az első percekben megrugta gólját, amit a játék első félidejében háromra növelt. Hiábavaló volt a győri szurkológárda lelkesítése, a PVSK-t legyőző zöld-fehérek csúfosan alulmaradtak és ezzel a vereséggel az osztályozózónába csúsztak le."

Győri Munkás, 1946. május 3.

Ebből a tudósításból igazolást nyert, hogy 

a jobbszélső nem volt más, mint az ETO edzője, Farkas Béla. 

Ezt erősítette meg a Dunántúli Szabad Nép írása is: "Az eredmény nem keltett meglepetést a győri szurkolók között. Hiába, a Vasas ETO még nem rendelkezik olyan játékoskerettel, hogy egyszerre három olyan játékost, mint Kovács I, Neiger és Nyíregyházki pótolni tudna. Ezzel a vereséggel a csapat a 8. helyre csúszott vissza, mert úgy a Haladás, mint a PVSK és SZAC is győzelmet aratott. Mindezek ellenére még mindig nyílt az 5. helyért a versengés. Erősen közrejátszott az elszenvedett vereségben az a körülmény is, hogy a csapat részben a kései indulás, részben pedig autódefekt miatt, csak közvetlen mérkőzés előtt érkezett meg fáradtan és izzadtan a pályára. Az első 20 percben 3 gólt rúg a K. Barátság, míg a második félidőben már jobban magához tért a csapat és ezen félidő 1:1 arányban alakult ki. A mult vasárnapi csapattól annyiban volt eltérés, hogy a csatársor jobbszárnyát Farkas Béla edző és Burghardt alkotta." (1946. május 3.)

Farkas Béla akkoriban már elmúlt 37 éves, az ETO színeiben ezt az egy meccset játszotta az NB I-ben. Az, hogy edzőként pályára lépett a saját csapatában, igazi kuriózum. Kevés hasonló példa lehet - ha van egyáltalán - ilyenre a modernkori magyar labdarúgás élvonalában.  

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu