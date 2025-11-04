ETO - az edző játszott jobbszélsőt a csapatában az NB I-ben

A második világháborút követően 1945 tavaszán-nyarán budapesti csapatok részvételével rendezték az első NB I-es idényt, majd "Az MLSZ elrendelte a vidék bekapcsolását a Nemzeti Bajnokságba. Az első terv szerint Nyugatot a Haladás, az ETO és a Tatabánya által vívott osztályozó győztese képviselte volna az első osztályban. Az ETO-nak mégsem kellett játszani, úgy is bekerült az NB I Nyugati csoportjába, ahol 14 csapat kapott helyet." (Népsport, 1945. augusztus 28.).

A Hungáriát 1938-ban ez az ETO győzte le.

Hét év után lett újra élvonalbeli csapata Győrnek. Érdekesség, hogy az ETO - addigi egyetlen első osztályú évében, 1937/38-ban - a Hungária ellen fejezte be NB I-es szereplését, majd 1945 őszén az MTK ellen kezdte. Az újjáalakult győri csapat edzője Lóránt József testnevelő tanár volt, aki a korábbi években - a második vonalban - két idényben már irányította az ETO-t. A téli szünetben a zöld-fehérek a nyolcadik helyen álltak a táblázaton: 13 mérkőzésből 5-5 győzelem és vereség, illetve 3 döntetlen állt a nevük mellett.

A tavaszi folytatás előtt edzőt váltott a vagongyári klub, Farkas Béla, a csapat korábbi játékosa kapta meg a karmesteri pálcát.

Név: Farkas Béla

Született: 1909. 02. 20., Balony

Elhunyt: 1981. 09. 28., Davos

Játékosként: ETO (1928-1932), Újpest (1932/1933), Soroksár (1933, kölcsön), RC Calais (1933/34), AC Amiens (1934/35), III. Kerület FC (1935/36), FTC (1936/37), Szürketaxi FC (1937/38)

Edzőként: Kühne (1944 ősz), ETO (1946 tavasz), MÁV DAC, Mosoni Vasas Farkas Béla fiatalon került Győrbe, az első hivatalos mérkőzését 1929 nyarán játszotta az ETO-ban a csehszlovákiai Komáromi FC elleni nemzetközi mérkőzésen (2:1), még az év nyarán bemutatkozott az alszövetségi bajnokságban is: Soproni AK-Győri ETO (1:2). Utolsó mérkőzését az 1932-es amatőr bajnoki döntő jelentette: a Bohn SC 3:2-re legyőze az ETO-t, Farkas szerezte az egyik győri gólt. A gyors szélsőre itt figyelt fel az Újpest és leszerződtette. Ezt követően a magyar csapatokon kívül két évet Franciaországban is játszott.

Az edzői bemutatkozása jól sikerült nevelő klubjánál, az ETO 1946 február közepén 3:1-es győzelmet aratott a NB I-ben a Szentlőrinci AC otthonában. Márciusban nagy visszhangott váltott ki, hogy Budapesten 5:1-re győzték le az MTK-t. Ezen forduló után a csoportjában ötödik helyen állt a vagongyári együttes, ami azt jelentette, összesítésben benne lehet a legjobb tízben, ami a későbbiekben a rájátszást jelentené a számára.