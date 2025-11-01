Borbély Balázs hiányolja az ETO győztes gólját, a zöld-fehér szurkolók is - videó

Az ETO FC-Paks Fizz Liga mérkőzés után tartott sajtótájékoztatón Borbély Balázs

Borbély Balázs, az ETO vezetőedzője. Fotó: Dömötör Csaba

Az ETO FC vezetőedzője elégedetlen

Borbély Balázs elmondta: a mérkőzésen - különösen a hajrában - négy-öt minőségi helyzete volt a csapatnak, de egyikből sem sikerült a kapuba találni. A gólon kívül többé-kevésbé elégedett volt azzal, amit az ETO a pályán mutatott.