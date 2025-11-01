november 1., szombat

Labdarúgás

1 órája

Amikor tarolt az ETO - A Pilis elleni 9-0-nál akadtak jóval nagyobb kiütéses győzelmek

Címkék#Rába ETO#Győri Vasas#Győri ETO

Átnéztük a győri zöld-fehér klub kupatörténelmét, ez a kilences milyen helyet foglal el benne. Bőven nincs az első tízben.

Az ETO a FC a MOL Magyar Kupában szerdán hazai pályán 9-0-ra győzte le a Pilisi LC-t. 

ETO
Az ETO játékosai kilenc gólnak örülhettek. Fotó: etofc

Az ETO 21 alkalommal ért el kilenc vagy annál több gólt. Az alacsonyabb osztályú ellenfelek ellen gyakorta megesett a kétszámjegyű eredmény is.

A gólrekordot az 1993/94-es idényben játszott Gérce-Vásárosmiske-Rába ETO 0-15 mérkőzés tartja, nem sokkal marad el mögötte egy 1978/79-es Rába ETO-Soproni Postás meccs a győriek 14-0-ás sikerével.

A kilenc vagy annál több győri gólt hozó találkozók listája:

1954/55: Celldömölki Lokomotív-Győri Vasas 2:9, Győri Vasas-Ercsi Kinizsi 9:0

1965: Sárvári Medosz-Győri ETO 1:11

1966: Sárosd-Győri ETO 0:10

1967: Csepregi Medosz-Győri ETO 2:11

1972/73: Hajdúböszörményi Bocskai-Rába ETO 1-10

1977/78: Rába ETO-Körmendi Dózsa MTE 11-0

1978/79: Rába ETO-Soproni Postás 14-0

1983/84: Győr-Ménfőcsanak-Rába ETO 1-9

1984/85: Rábatótfalu-Rába ETO 0-10

1985/86: Pecöl-Rába ETO 0-10

1988/99: Gyirmót-Győri ETO 1-14

1993/94: Gérce-Vásárosmiske-Rába ETO 0-15

1994/95: Töltéstava- ETO FC Győr 0-9, ETO FC Győr-Töltéstava 11-0

1996/97: Kajárpéc-Győri ETO 0-10, Sümegi VSE-Győri ETO 0-9

1997/98: Nagyberki-Győri ETO 0-12

1998/99: Tihany-Győri ETO 1-11

2011/12: Jánossomorja–Győri ETO 2-9

2012/13: Babót–Győri ETO 0-12

2025/26: ETO FC-Pilisi LC 9-0

 

