Kosárlabda

3 órája

Erősen kezdene a Sopron, győzelmre készül az UNI Győr

Címkék#női NB I#Sopron Basket#kosárlabda#Uni Győr

A Sopron Basket szombaton 18 órakor Szekszárdra látogat, míg az UNI Győr ugyanekkor a Vasas vendége lesz a kosárlabda női NB I-ben.

Erősen kezdene a Sopron, győzelmre készül az UNI Győr

Kis csarnokban nagy sikerre készül az UNI Győr.

Fotó: Dr. Németh-Csigai Krisztina

„Ahogy a legutóbbi Euroliga-mérkőzésünk, a hétvégi bajnokink is nagyon kemény meccs lesz, főleg idegenben a szekszárdi szurkolók előtt. Úgy gondolom, erős kezdésre lesz szükségünk, a meccs legelejétől kezdve, a lehető legtöbb energiával kell pályára lépnünk, hogy megmutassuk az ellenfelünknek, hogyan is tudunk játszani”– fogalmazott klubja honlapján a soproniak játékosa, Jovana Jevtovic.

„Mindenképpen győzni szeretnénk, ami azonban nem lesz egyszerű, hiszen idegenben vagyunk, ráadásul kicsi csarnokban, ami minden együttesnek okoz nehézséget, hiszen a térérzékelés ilyenkor kicsit más, ehhez hamar hozzá kell szoknunk. A Szekszárd ellen jó meccset játszottunk, az ottani pozitívumokra és a saját erősségeinkre kell építkezni. Jó hír, hogy Ruff-Nagy Dóra már edzett velünk a héten, így vele kiegészülve, gyakorlatilag teljes kerettel tudunk pályára lépni a Vasas ellen” – mondta honlapjukon a győriek vezetőedzője, Fűzy-Antolovics Adél.

