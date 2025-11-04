november 4., kedd

Teke

1 órája

Elmaradt mérkőzést pótoltak

NB I. Nyugat

Rába ETO Győr SE – Sárvári Kinizsi 5-3 (3410-3370)

Remekül kezdte a mérkőzést az ETO, Cseh Máté 600 közeli fája jó alapot adott a folytatásra, mivel a másik pályán is megvolt a pontszerzés Koller Dániel részéről. A középső sorban aztán szorossá vált a találkozó, mert mindkét egyéni pontot a vendégek szerezték meg, némileg csökkentve a fahátrányukat is. A záró sorban ismét remek összecsapások szemtanúi lehettek a nézők, mindkét oldalon 1-1 pont, de végül Tóth Dániel 587 fás eredményével eldöntötte a két pont sorsát.

Psz: Cseh M. 595, Tóth D. 587, Koller D. 564

Ifjúsági mérkőzés:

Rába ETO Győr SE – Sárvári Kinizsi 0-4 (938-1013)

Egyéni eredmények: Sárai M. 478, Szabó Gy. 460

Magyar Kupa selejtező

Hat csapat részvételével rendeztek 4 fős Magyar kupa előselejtezőt, ahol a Mosonszentmiklós gárdája 2195 fával a harmadik helyen végzett. A sorsolást követően a kupa első fordulójában a Szentgotthárd második csapatával küzdhet meg a tovább jutásért a Mosonszentmiklós csapata.

Egyéni eredmények: Szalánczi P. 583, Hősi R. 567, Papp L. 553, Modrovits I. 492

