Búcsú a legendás kapitánytól

Címkék#Operaház#Dr Mezey György#Mészöly#Verebes#kapitány#foci

Kisalföld.hu
Búcsú a legendás kapitánytól

Utoljára az Operaház pódiumán, a színfalak mögött, a 62. Év sportolója gála előtt találkoztunk. Az MLSZ Életműdíját készült átvenni. Hamiskás mosollyal az arcán átölelt és azt kérdezte: Mi van Veled? Kissé szégyenlősen válaszoltam: Még mindig az óvodás korosztályt menedzselem Győrött. Válasz gyanánt egy nagyot legyintett a kezével, elmarasztalóan jelezve felém: nem lett eleged belőle és összeráncolta a homlokát. Számomra, aki jól ismerte őt, hiszen rádió riporteri és sportvezetői szerepkörben egyaránt számtalan esetben faggathattam, sőt néhányszor a válogatott taktikai értekezletein is részt vehettem, volt abban az operaházi legyintésben egyfajta keserűség, hiszen csaknem a hetvenedik életévében nem éppen rózsás hangulatban búcsúzott az edzői pályától a Videotonnál. 

Később pedig, ahogyan az három hónappal ezelőtt, élete utolsó interjújában, a Kontextus csatornán is elhangzott, csalódottan vette tudomásul, hogy elidegenítették hőn szeretett sportágától. Nem rejtette véka alá, hogy hosszú évek óta érdemben szinte senki nem kérdezte a labdarúgásról. Érzékeny ember lévén könnyes szemekkel zárta élete utolsó interjúját a magyar futball ikonikus alakja, legendája. 

Mezey Gyurival kölcsönösen tiszteltük egymást, bár nem tagadom, voltak vitáink is az évek során. Elsősorban a legfiatalabb focista palánták foglalkoztatását, képzését illetően. Dolgoztunk együtt az MTK-VM és az MLSZ kötelékében, de soha nem másodrangú partnerként kezelt. Megtisztelő volt számomra az is, hogy miután 2001-ben nála szereztem UEFA „B” licences labdarúgó edzői képesítést, a Testnevelési Egyetemen szerzett sportmenedzseri diplomával a zsebemben, felkért a sportvezetés tantárgy oktatására az UEFA-kurzuson. Így egy sor olyan kiváló, edzőnek készülő labdarúgónak tarthattam előadást, mint például Pintér Attila vagy Vincze Ottó. 

Edzőként 36 évesen 1977-ben, az MTK VM kispadján debütált az NB I-ben és fiatal csapatával bronzérmet szerzett. Később több honi klubnál dolgozott, a Honvéddal és a Videotonnal bajnokságot is nyert. Utolsó vele késszült interjúmat a Kisalföldnek a fehérvári bajnokcsapat edzőjeként készíthettem, amikor a Sóstói stadionban estébe nyúló beszélgetés során elém tárta a magyar futball általa legsúlyosabbnak vélt gondjait. Persze az igazi szakmai kihívást mindig is a magyar válogatott jelentette számára, melyet 1983-ban vett át Mészöly Kálmántól, majd Európa legjobb nemzeti együttesei közé vezényelt. Megelőzte a korát a játékosok felkészítésében. Nem véletlenül választották 1985-ben az öreg kontinens legkiválóbb szövetségi kaptányának. Egy évvel később, 1986-ban pedig a világbajnokságra vezette a nemzeti tizenegyet. Sokan hálásak neki ma is a mexikói vb előtti futball-lázért. Mindent tudott a futballról és mindent át is tudott adni a játékosoknak – állították róla a tanítványai. 

Az elmúlt fél évszázad legsikeresebb magyar szövetségi kapitánya békésen aludt el kápolnásnyéki otthonában, 84 évesen magával vitte a sírba a foci iránti szerelmét. Egy nagy korszak utolsó mohikánja – Mészöly és Verebes után - távozott a magyar futball színpadáról… 

Nyugodj békében, Gyuri! Nyugodj békében, Kapitány!

                                                                                                                                                                                                                     Pálfalvi Gábor

(November 5-én, szerdán, a Farkasréti temetőben kísérik utolsó útjára Mezey Györgyöt. A délután fél 3 órakor kezdődő búcsúztatáson csak a szűk család vesz részt. Az esemény nem sajtó nyilvános.)

