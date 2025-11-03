Élete nagy pillanatáról számolt be a volt győri kenus

Még nyáron jelentette be a volt győri kenus, Balla Virág, hogy eljegyezték. A sportoló a közelmúltban Balin mondta ki a boldogító igent. A közösségi oldalán ezt az örömteli pillanatot osztotta meg követőivel.

Balla Virág exkluzív helyen fogadott örök hűséget férjének.

Fotó: Kisalföld-archívum

A kiváló sportoló 1994. június 26-án született Győrben, itt is kezdte a sportot a Győri VSE-nél. Évekig sikeres párost alkotott Takács Kincsővel, aki szintén idén ment férjhez.

Balla Virág sikert sikerre halmozott győri színekben

A páros Európa-bajnoki aranyakat, világbajnoki ezüstöket szerzett, a tokiói olimpián 5. helyen végeztek. A japán fővárosban rendezett ötkarikás játékokon Balla kenu egyes 200 méteren 9. lett, majd utána a Ferencvároshoz igazolt.