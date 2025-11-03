november 3., hétfő

Győző névnap

10°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Boldogság

2 órája

Élete nagy pillanatáról számolt be a volt győri kenus

Címkék#győri kenus#Balla Virág#Európa

Júniusban jelentette be a nagy hírt a volt győri kenus. Balla Virág azóta kimondta a boldogító igent élete szerelmének, ráadásul nem akármilyen helyen.

Kisalföld.hu

Még nyáron jelentette be a volt győri kenus, Balla Virág, hogy eljegyezték. A sportoló a közelmúltban Balin mondta ki a boldogító igent. A közösségi oldalán ezt az örömteli pillanatot osztotta meg követőivel.

Balla Virág
Balla Virág exkluzív helyen fogadott örök hűséget férjének.
Fotó: Kisalföld-archívum

A kiváló sportoló 1994. június 26-án született Győrben, itt is kezdte a sportot a Győri VSE-nél. Évekig sikeres párost alkotott Takács Kincsővel, aki szintén idén ment férjhez.

Balla Virág sikert sikerre halmozott győri színekben

A páros Európa-bajnoki aranyakat, világbajnoki ezüstöket szerzett, a tokiói olimpián 5. helyen végeztek. A japán fővárosban rendezett ötkarikás játékokon Balla kenu egyes 200 méteren 9. lett, majd utána a Ferencvároshoz igazolt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu