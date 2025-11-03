november 3., hétfő

Tenisz

57 perce

Babosék veresége a vb-nyitányon

Címkék#duó#Luisa Stefani#Babos Tímea

Babos Tímea és Luisa Stefani vereséggel kezdte meg szereplését a Rijádban zajló tenisz WTA-világbajnokság vasárnapi játéknapján.

A háromszoros világbajnok magyar játékos és brazil partnere – akiket a hetedik helyen emeltek ki a szervezők – a Liezel Huber csoportban elsőként a Katerina Siniaková, Taylor Townsend cseh, amerikai duóval csapott össze. A másodikként rangsorolt ellenfél igencsak ismerős volt számukra, mivel idén a Roland Garroson és Wimbledonban is találkoztak, és mindkétszer Siniakováék bizonyultak jobbnak.
Eredmény, páros, Liezel Hu-
ber csoport: Katerina Siniakova, Taylor Townsend (cseh, amerikai, 2.)–Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 7.) 6:2, 3:6, 10–6 – döntő rövidítés.
Babosék a csoportban a címvédő Gabriela Dabrowski, Erin Routliffe kanadai, új-zélandi duóval és a Mirra Andrejeva, Gyiana Snajgyer orosz duóval is megmérkőznek a csoportkörben. Következő találkozójukat kedden vívják Andrejeváék ellen.
A 32 esztendős, négyszeres GS-győztes Babos a negyedik vb-sikerével feljönne az örökrangsor harmadik helyére. 

