Babosék veresége a vb-nyitányon

A háromszoros világbajnok magyar játékos és brazil partnere – akiket a hetedik helyen emeltek ki a szervezők – a Liezel Huber csoportban elsőként a Katerina Siniaková, Taylor Townsend cseh, amerikai duóval csapott össze. A másodikként rangsorolt ellenfél igencsak ismerős volt számukra, mivel idén a Roland Garroson és Wimbledonban is találkoztak, és mindkétszer Siniakováék bizonyultak jobbnak.

Eredmény, páros, Liezel Hu-

ber csoport: Katerina Siniakova, Taylor Townsend (cseh, amerikai, 2.)–Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 7.) 6:2, 3:6, 10–6 – döntő rövidítés.

Babosék a csoportban a címvédő Gabriela Dabrowski, Erin Routliffe kanadai, új-zélandi duóval és a Mirra Andrejeva, Gyiana Snajgyer orosz duóval is megmérkőznek a csoportkörben. Következő találkozójukat kedden vívják Andrejeváék ellen.

A 32 esztendős, négyszeres GS-győztes Babos a negyedik vb-sikerével feljönne az örökrangsor harmadik helyére.