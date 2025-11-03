november 3., hétfő

Regionális Halloween-verseny Győrben

1 órája

Az UNI Győri Úszó SE újabb sikeres rendezvénye

Címkék#tündér#Magyarország#Szlovákia

Kisalföld.hu
Az UNI Győri Úszó SE újabb sikeres rendezvénye

A hétvégén ismét benépesült a győri Aqua Sportközpont, ahol az UNI Győri Úszó Sportegyesület rendezte meg a Regionális Úszóversenyt. A 50 méteres medencében közel húsz klub több mint félezer rajttal képviseltette magát, nemcsak Magyarországról, hanem Szlovákiából, Svájcból, Romániából, Ausztriából, Máltáról és Csehországból is érkeztek versenyzők.

Az UNI Győri Úszó SE versenyzői, ezúttal is kiemelkedően szerepeltek: 80 arany-, 61 ezüst- és 47 bronzéremmel, összesen 188 medáliát gyűjtöttek.

A verseny különleges hangulatát a Halloween-tematika adta: sok versenyző és edző jelmezben érkezett, így a medencetérben boszorkányok, tündérek, vámpírok, kémek, hősök és rajzfilmszereplők egyaránt feltűntek. A jókedv, a kreativitás és a sport iránti szenvedély tette igazán emlékezetessé a napot.

Az UNI Győri Úszó SE ismét bebizonyította, hogy nemcsak a versenysportban, hanem a közösségépítésben és a fiatal tehetségek fejlesztésében is élen jár.


 

