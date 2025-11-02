1 órája
Janka 16 évesen is megállja a helyét az Audi ETO klasszisai között
Zákányi Janka nyolc hónappal ezelőtt húzott először zöld-fehér mezt. Az Audi ETO fiatal szélsője szeptemberben mutatkozhatott be az NB I-es csapatban, azóta minden lehetőséget igyekszik gólokkal meghálálni.
Zákányi Janka 16 éves, Ózdon kezdett el kézilabdázni, a junior évei elejét Debrecenben töltötte. A korosztályos válogatottban hamar felfigyeltek a tehetségére, így egyenes út vezetett a Győri Audi ETO KC-hoz, amivel egyik nagy álma vált valóra.
„A szüleim is kézilabdáztak, szóval ez nálunk igazi családi hagyomány”
– meséli mosolyogva.
„Ebben nőttem fel, és valahogy mindig tudtam, hogy ezen az úton szeretnék maradni. Persze, gyerekként kipróbáltam több sportágat is, például tornáztam, de a kézilabda az, ami a szívemhez nőtt.”
Egyenes út vezetett az Audi ETO-hoz
A fiatal tehetség számára az első nagy lépést a DVSC Kézilabda Akadémiára való bekerülés jelentette. Hetedik osztályos korában váltott csapatot, családja teljes támogatásával.
Az volt az álmom, hogy egyszer az ETO felnőtt csapatában játsszak, de ez elérhetetlennek tűnt a távolság miatt. Debrecenbe kerültem az akadémiára. A sors végül úgy hozta, hogy lehetőséget kaptam Győrbe igazolni, és tudtam, hogy ezt nem hagyhatom ki. A szüleim nagyon támogattak, velem is költöztek, ami sokat segített az elején.
A győri lehetőség szinte sorsszerűen érkezett. Kun Attila, az Audi ETO szakmai igazgatója, az serdülő leány kézilabda-válogatott edzőjének ajánlására került a klub látókörébe, és rövid időn belül bebizonyította, hogy helye van az ország legjobb csapatának utánpótlásában. A zöld-fehér mez felhúzása pedig már önmagában is különleges pillanat volt.
Amikor először edzhettem együtt a felnőtt csapattal, nagyon izgultam. Féltem, hogy milyen lesz a tempó, hogyan fogadnak majd, de mindenki elképesztően kedves volt. Nagyon befogadó társaság, mindig biztatnak, segítenek, és ha valamit nem értek, azonnal magyaráznak. Például Fodor Csenge különösen sokat segít, ha fordítani kell máskor pedig a figurákat magyarázza el, ha valamit nem értünk.
A példaképekkel egy klubban
Zákányi Janka számára igazi megtiszteltetés, hogy a világklasszis játékosokkal oszthatja meg az öltözőt.
„Az elején még fel sem fogtam, hogy velük edzhetek. Ott állni például Estelle Nze Minko vagy Győri-Lukács Viktória mellett... hihetetlen érzés. Az ember tényleg tanulhat tőlük minden nap. Látom, hogyan kezelik a sikert és a nehezebb pillanatokat is – ez számomra hatalmas motiváció. A legnagyobb példakép számomra Stine Oftedal – mint ember és mint sportoló is kiemelkedő. A csapattársaim közül Fodor Csengére, a poszttársamra nézek igazán fel, rengeteget tanultam tőle már most. Bruna de Paula és Hatadou Sako hatalmas energiákkal rendelkezik, ha ők ketten nincsenek a kispadon, azt az egész csapat megérzi. Mindenkinek meg van a saját szerepe a csapatban, ezzel egészítjük ki egymást.”
A fiatal szélső szeptemberben debütált az NB I-ben, a Mosonmagyaróvár elleni mérkőzésen pedig megszerezte első gólját.
„Nagyon sok érzés és gondolat végigfutott rajtam: fel kell menni és oda kell tenni magam. De mindig az jut eszembe, hogy most jött el az én időm. Először még nem is fogtam fel, hogy ez tényleg megtörtént. Csak akkor tudatosult bennem, amikor a kispadon mindenki lepacsizott velem, és láttam a kijelzőn a nevemet. Az egy olyan pillanat volt, amit soha nem felejtek el.”
Tudatos karriertervezés
A 16 éves játékos még gimnáziumba jár, a tanulást is komolyan veszi, tanárai is támogatják sportkarrierjét.
„Szerencsére rugalmasak, megértik, ha a válogatott vagy a klub miatt hiányzom. Így tudom tartani az egyensúlyt a sport és a tanulás között.”
Zákányi már most érett gondolkodással tekint a pályafutására:
Nyilván sok mindenről lemondtam a kézilabda miatt, de mostanra érzem, hogy ez megtérül. Az, hogy NB I-ben játszhatok, hatalmas visszaigazolás, hogy megérte a rengeteg munka.
A fiatal tehetség szerénysége és kitartása a csapattársak és az edzői számára is példaértékű.
„Érzem, hogy megbíznak bennem. Nem tesznek különbséget a fiatalok és a rutinos játékosok között. Persze, a tempó még szokatlan, de egyre jobban felvesszük a ritmust. Tudom, hogy idővel teljes értékű tagja leszek a csapatnak.”
Ha a jövőről kérdezzük, határozott, mégis mosolyogva felel:
„Amíg csak tudok, kézilabdázni szeretnék. Később talán edzőként vagy más formában, de biztos, hogy a sport közelében maradok.”
Zákányi Janka még csak 16 éves, de már most megmutatta, milyen fegyelmezettség, alázat és szenvedély kell ahhoz, hogy valaki eljusson a legmagasabb szintre. A győri öltözőben szerényen ül a sztárok között, de amikor pályára lép, minden mozdulatából sugárzik a bátorság és az öröm, ami csak a legtehetségesebbek sajátja. Minden nap hálás, amiért az Audi ETO kötelékébe tartozik és tisztában van azzal, mennyit kell még tanulnia, de igyekszik minden pillanatot megélni. Minden edzés és gól közelebb viszi ahhoz, hogy az álmait valóra váltsa.