Janka 16 évesen is megállja a helyét az Audi ETO klasszisai között

Zákányi Janka 16 éves, Ózdon kezdett el kézilabdázni, a junior évei elejét Debrecenben töltötte. A korosztályos válogatottban hamar felfigyeltek a tehetségére, így egyenes út vezetett a Győri Audi ETO KC-hoz, amivel egyik nagy álma vált valóra.

Az Audi ETO játékosa, Zákányi Janka 16 éves, de a profik között is simán megállja a helyét.

Fotó: Krizsán Csaba

„A szüleim is kézilabdáztak, szóval ez nálunk igazi családi hagyomány”

– meséli mosolyogva.

„Ebben nőttem fel, és valahogy mindig tudtam, hogy ezen az úton szeretnék maradni. Persze, gyerekként kipróbáltam több sportágat is, például tornáztam, de a kézilabda az, ami a szívemhez nőtt.”

Egyenes út vezetett az Audi ETO-hoz

A fiatal tehetség számára az első nagy lépést a DVSC Kézilabda Akadémiára való bekerülés jelentette. Hetedik osztályos korában váltott csapatot, családja teljes támogatásával.

Az volt az álmom, hogy egyszer az ETO felnőtt csapatában játsszak, de ez elérhetetlennek tűnt a távolság miatt. Debrecenbe kerültem az akadémiára. A sors végül úgy hozta, hogy lehetőséget kaptam Győrbe igazolni, és tudtam, hogy ezt nem hagyhatom ki. A szüleim nagyon támogattak, velem is költöztek, ami sokat segített az elején.

Zákányi Janka az álomcsapatában játszhat.

Fotó: Krizsán Csaba

A győri lehetőség szinte sorsszerűen érkezett. Kun Attila, az Audi ETO szakmai igazgatója, az serdülő leány kézilabda-válogatott edzőjének ajánlására került a klub látókörébe, és rövid időn belül bebizonyította, hogy helye van az ország legjobb csapatának utánpótlásában. A zöld-fehér mez felhúzása pedig már önmagában is különleges pillanat volt.

Amikor először edzhettem együtt a felnőtt csapattal, nagyon izgultam. Féltem, hogy milyen lesz a tempó, hogyan fogadnak majd, de mindenki elképesztően kedves volt. Nagyon befogadó társaság, mindig biztatnak, segítenek, és ha valamit nem értek, azonnal magyaráznak. Például Fodor Csenge különösen sokat segít, ha fordítani kell máskor pedig a figurákat magyarázza el, ha valamit nem értünk.

A példaképekkel egy klubban

Zákányi Janka számára igazi megtiszteltetés, hogy a világklasszis játékosokkal oszthatja meg az öltözőt.

„Az elején még fel sem fogtam, hogy velük edzhetek. Ott állni például Estelle Nze Minko vagy Győri-Lukács Viktória mellett... hihetetlen érzés. Az ember tényleg tanulhat tőlük minden nap. Látom, hogyan kezelik a sikert és a nehezebb pillanatokat is – ez számomra hatalmas motiváció. A legnagyobb példakép számomra Stine Oftedal – mint ember és mint sportoló is kiemelkedő. A csapattársaim közül Fodor Csengére, a poszttársamra nézek igazán fel, rengeteget tanultam tőle már most. Bruna de Paula és Hatadou Sako hatalmas energiákkal rendelkezik, ha ők ketten nincsenek a kispadon, azt az egész csapat megérzi. Mindenkinek meg van a saját szerepe a csapatban, ezzel egészítjük ki egymást.”