Sport és kultúra

2 órája

Együttműködés: kedvezményt kapnak a sport és kultúra barátai

Hétfőtől lehet jegyet vásárolni a 2026-os kézilabda mérkőzésekre. Az Audi ETO korábban megállapodást kötött a Győri Nemzeti Színházzal, így a bérlettulajdonosok külön kedvezményeket kaphatnak mindkét intézménynél.

Kisalföld.hu

A Győri Audi ETO KC és a Győri Nemzeti Színház együttműködése híd a sport és a kultúra között. A kezdeményezés közelebb hozza egymáshoz a szurkolókat és a színházlátogatókat, ezzel erősíti Győr közösségi életét. 

Audi ETO színház
Az Audi ETO és a Győri Nemzeti Színház kedvezményt ad egymás bérleteseinek.
Forrás: gyorietokc.hu

Ahogyan arról korábban már hírt adtunk, a győri kézilabdaklub és a kulturális intézmény megállapodást kötött egymással. Az ETO és a színház számára is fontos a közösségépítés és a magas színvonalú munka, ezért döntöttek az együttműködés mellett.

Az Audi ETO és a színház is kedvezményeket ad

A program keretében a színházbérlettel rendelkező nézők, 20 százalékos kedvezménnyel vásárolhatnak belépőt 

  • az ETO hazai bajnoki és 
  • Bajnokok Ligája-mérkőzéseire (a negyeddöntő kivételével).

A kedvezményt személyes a jegyvásárláskor lehet érvényesíteni az ETO KC Shopban. Egy színházbérlettel legfeljebb két belépőt lehet vásárolni a II. és III. kategóriás helyekre.

A színház is ad kedvezményt

Az Audi ETO bérletesei számára a „zöldjegy" címkével jelölt előadásokra lehet legfeljebb két jegyet venni tíz százalékos kedvezménnyel. Az előadások listáját a Győri Nemzeti Színház november 4-én teszi közzé, és havonta frissíti.

