Az Audi ETO kiválósága kihagyja a korábbi csapata elleni BL-rangadót

A mérkőzés előtti napon még magabiztos nyilatkozatot közöltek Szemerey Zsófitól, majd az EHF szombaton közzétett jegyzőkönyvéből kiderült: a győri hálóőr nem szerepel az Audi ETO meccskeretében.

Szemerey Zsófi ezúttal nincs az Audi ETO keretében.

Fotó: MW Archív

A helyére a 2006-os születésű Lukács Boglárkát nevezte Per Johansson, így a fiatal játékos lesz Hatadou Sako poszttársa.

Az Audi ETO fiatal játékosa védett

Szemerey az előző, magyar bajnoki mérkőzésen sem játszott: a mérkőzésen Lukács Boglárka főszerepet kapott, Hatadou Sako pedig egy hétméteres erejéig állt a győri kapuba.