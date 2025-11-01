1 órája
Az Audi ETO kiválósága kihagyja a korábbi csapata elleni BL-rangadót
Nincs a Metz HB elleni keretben Szemerey Zsófi. Az Audi ETO szombaton 16 órakor játszik a szintén hibátlan francia együttessel, a csoportelsőség szempontjából fontos találkozón.
A mérkőzés előtti napon még magabiztos nyilatkozatot közöltek Szemerey Zsófitól, majd az EHF szombaton közzétett jegyzőkönyvéből kiderült: a győri hálóőr nem szerepel az Audi ETO meccskeretében.
A helyére a 2006-os születésű Lukács Boglárkát nevezte Per Johansson, így a fiatal játékos lesz Hatadou Sako poszttársa.
Az Audi ETO fiatal játékosa védett
Szemerey az előző, magyar bajnoki mérkőzésen sem játszott: a mérkőzésen Lukács Boglárka főszerepet kapott, Hatadou Sako pedig egy hétméteres erejéig állt a győri kapuba.
Fontos pontok, nagy a tét
A szombati találkozón fontos pontokat szerezhet az Audi ETO: a Bajnokok Ligája A-csoportjában csak a győri csapat és francia ellenfele őrzi veretlenségét, egy győzelemmel Per Johannson együttese sokat tehet a csoportelsőségért.
A Győri Audi ETO KC - Metz HB összecsapás 16 órakor kezdődik, a találkozót a Sport1 televízió közvetíti.