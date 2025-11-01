november 1., szombat

Kézilabda

1 órája

Az Audi ETO kiválósága kihagyja a korábbi csapata elleni BL-rangadót

Címkék#Szemerey Zsófi#Lukács Boglárka#Audi ETO#EHF

Nincs a Metz HB elleni keretben Szemerey Zsófi. Az Audi ETO szombaton 16 órakor játszik a szintén hibátlan francia együttessel, a csoportelsőség szempontjából fontos találkozón.

Kisalföld.hu

A mérkőzés előtti napon még magabiztos nyilatkozatot közöltek Szemerey Zsófitól, majd az EHF  szombaton közzétett jegyzőkönyvéből kiderült: a győri hálóőr nem szerepel az Audi ETO meccskeretében.

Audi ETO
Szemerey Zsófi ezúttal nincs az Audi ETO keretében.
Fotó: MW Archív

A helyére a 2006-os születésű Lukács Boglárkát nevezte Per Johansson, így a fiatal játékos lesz Hatadou Sako poszttársa. 

Az Audi ETO fiatal játékosa védett

Szemerey az előző, magyar bajnoki mérkőzésen sem játszott: a mérkőzésen Lukács Boglárka főszerepet kapott, Hatadou Sako pedig egy hétméteres erejéig állt a győri kapuba.

Fontos pontok, nagy a tét

A szombati találkozón fontos pontokat szerezhet az Audi ETO: a Bajnokok Ligája A-csoportjában csak a győri csapat és francia ellenfele őrzi veretlenségét, egy győzelemmel Per Johannson együttese sokat tehet a csoportelsőségért. 

A Győri Audi ETO KC - Metz HB összecsapás 16 órakor kezdődik, a találkozót a Sport1 televízió közvetíti. 

 

