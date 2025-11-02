november 2., vasárnap

Kézilabda

1 órája

Férfi egészség: egy hónapig pihen az Audi ETO mesterének borotvája

Sikerrel zárult a pink október kampány. Az Audi ETO elkötelezett a társadalmi felelősségvállalás mellett, így a klub férfi edzői és dolgozói vállalták a no shave november kihívást.

Kisalföld.hu

No shave - azaz egy teljes hónapon keresztül nem fognak borotválkozni a Győri Audi ETO KC kötelékébe tartozó férfiak.

Audi ETO
Egy hónapig pihen az Audi ETO-nál a borotva.
Forrás: Pixabay

A nemzetközi kezdeményezés arra ösztönzi a férfiakat, hogy az év tizenegyedik hónapjában ne vágják le arcszőrzetüket, ezzel felhívva a figyelmet a férfi egészség fontosságára. 

Az Audi ETO-nál egy hónapig tabu a borotva

A rák kezelése gyakran az arcszőrzet elvesztésével jár, ezért is választották ezt a fajta figyelemfelhívást eszközként a nemzetközi akcióban. Az amerikai eredetű ötlet, a Movember lényege, hogy a borotválkozásra szánt összeget olyan szervezeteknek ajánlják fel, amelyek a férfi egészséget kutatják. 

Öt perc az egészségre

Magyarország élen jár a daganatos megbetegedéseket illetően. A megelőzés rendkívül fontos, ennek szerves részét képezik a szűrővizsgálatok, amelynek legtöbbje öt percet vesz igénybe. Az arcszőrzet szokatlan növesztése pedig a kihívást vállaló környezetének is feltűnik, amely ha megérti az akció lényegét, jó eséllyel saját magára is odafigyel.

Sikeres pink október

Az Audi ETO az egész októbert a női egészségnek szentelte. A kampány teljes ideje alatt a kézilabdázók rózsaszín pólóban melegítettek be a mérkőzések előtt. A ruhadarabokat elérhetővé tették a nagyközönség számára is, a vásárlásból befolyt összeget teljes egészében a klub az Esély a Gyógyulásra Rákbetegek Győri Egyesületének ajánlotta fel. Az ETO több mint háromszázezer forintot gyűjtött össze októberben, az összeget már átadták a szervezetnek.

Az Audi ETO a pink október kampány után a férfi egészségre hívja fel a figyelmet - a klub edzői és dolgozói szakállt növesztenek.
Fotó: Krizsán Csaba

A Győri Audi ETO KC-nál a sport messze túlmutat a pályán - nemcsak az adománygyűjtésről szólt a kampány, hanem fontos üzenetet is hordozott. Ugyan úgy, mint a novemberi akció.

 

