Férfi egészség: egy hónapig pihen az Audi ETO mesterének borotvája

Forrás: Pixabay

A nemzetközi kezdeményezés arra ösztönzi a férfiakat, hogy az év tizenegyedik hónapjában ne vágják le arcszőrzetüket, ezzel felhívva a figyelmet a férfi egészség fontosságára.

A rák kezelése gyakran az arcszőrzet elvesztésével jár, ezért is választották ezt a fajta figyelemfelhívást eszközként a nemzetközi akcióban. Az amerikai eredetű ötlet, a Movember lényege, hogy a borotválkozásra szánt összeget olyan szervezeteknek ajánlják fel, amelyek a férfi egészséget kutatják.

Öt perc az egészségre

Magyarország élen jár a daganatos megbetegedéseket illetően. A megelőzés rendkívül fontos, ennek szerves részét képezik a szűrővizsgálatok, amelynek legtöbbje öt percet vesz igénybe. Az arcszőrzet szokatlan növesztése pedig a kihívást vállaló környezetének is feltűnik, amely ha megérti az akció lényegét, jó eséllyel saját magára is odafigyel.

Sikeres pink október

Az Audi ETO az egész októbert a női egészségnek szentelte. A kampány teljes ideje alatt a kézilabdázók rózsaszín pólóban melegítettek be a mérkőzések előtt. A ruhadarabokat elérhetővé tették a nagyközönség számára is, a vásárlásból befolyt összeget teljes egészében a klub az Esély a Gyógyulásra Rákbetegek Győri Egyesületének ajánlotta fel. Az ETO több mint háromszázezer forintot gyűjtött össze októberben, az összeget már átadták a szervezetnek.

Az Audi ETO a pink október kampány után a férfi egészségre hívja fel a figyelmet - a klub edzői és dolgozói szakállt növesztenek.

Fotó: Krizsán Csaba

A Győri Audi ETO KC-nál a sport messze túlmutat a pályán - nemcsak az adománygyűjtésről szólt a kampány, hanem fontos üzenetet is hordozott. Ugyan úgy, mint a novemberi akció.