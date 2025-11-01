november 1., szombat

Kézilabda

3 órája

Óriási játék! Az Audi ETO törte meg a franciák nyerő szériáját - XXL-galéria

A Bajnokok Ligája A-csoportjának két hibátlan együttese küzdött meg egymással szombaton. Az Audi ETO a Metz HB együttesét látta vendégül az Audi-arénában.

Venesz Klaudia

A csoportelsőség szempontjából rendkívül fontos mérkőzést játszott november 1-jén a Győri Audi ETO KC. Per Johansson nagy iramú találkozón győzte le a francia Metz Handballt. 

Audi ETO - Metz
Audi ETO - Metz mérkőzés ezúttal is parázs csatát hozott.
Fotó: Krizsán Csaba

Telt ház fogadta az Audi ETO és Metz csapatát Győrben

A telt házas hazai szektorokban állva tapsoló szurkolókkal közösen konferálták fel az Audi ETO játékosait. A győriek keretéből ezúttal kimaradt Szemerey Zsófi: a játékos a találkozó előtti edzésen fejre kapott találatot, elővigyázatosságból nem lépett pályára. A mérkőzés előtt köszöntötték a jubiláló Bruna de Paulát, aki 100. alkalommal húzott zöld-fehér mezt tétmérkőzésen.

Győri Audi ETO KC – Metz Handball 31-27 (16-8)

Győr, Audi-aréna, EHF Bajnokok Ligája, 7. forduló. 4472 néző. V.: Mads Hansen, Jesper Madsen (dánok)
Audi ETO: SAKO – Hovden, HOUSHEER 5, Lagerquist, Jörensen 3/1, DE PAULA 8, Fodor 4. Cs.: Dulfer, Blom 1, Kristiansen 1, VAN WETRING 4, Elver 2, Hagman 3, Breistöl. Vezetőedző: Per Johansson.

Metz: Bundsen – GRANIER 4, GRANDVEAU 5/2, Smits, BOUKTIT 7/1, Axnér, Wajoka 3. Cs.: Novotná (kapus), Albek 1, Vámos 3, Augustine, Ngombele 4, Godard, Borg. Vezetőedző: Emmanuel Mayonnade.

Hétméteresek: 2/1, ill. 7/3. Kiállítások: 8, ill. 4 perc.

Az utolsó percekben dőlt el

A találkozó első győri lehetősége kimaradt, ám a túloldalon Hatadou Sako már a nyitó percekben bravúrt mutatott be, így az első gólt Dione Housheer szerezte meg, amivel az Audi ETO került előnybe. A Metz eleinte tartotta a lépést, de a francia támadások hatékonyságát több kimaradt ziccer és egy, a Mosonmagyaróvárról a Metzhez igazolt Albek Anna által elhibázott hétméteres is visszavetette. A győriek ezzel szemben gyorsan ritmust váltottak, és tíz perc elteltével már három góllal vezettek (5–2). A hazai lendületet Fodor Csenge jubileumi, 200. Bajnokok Ligája-találata is tovább fokozta.

A padról beszálló Bo Van Wetering rögtön két gyors góllal jelezte formáját, ezzel megduplázva a különbséget (10–4). A jól működő győri védekezés mögött Hatadou Sako szenzációsan védett, hetven százalék feletti hatékonysággal hárította a metzi próbálkozásokat. A franciák támadójátéka egyre inkább megtört, az ETO pedig fokozatosan növelte előnyét. Az első játékrész végén nyolcgólos hazai vezetést mutatott az eredményjelző.

A fordulást követően sem változott a játék képe: a győriek magabiztosan kontrollálták a találkozót. A Metz nem tudott ritmust váltani sem támadásban, sem védekezésben – bár átmenetileg két góllal csökkentette hátrányát, Emile Hovden és Bruna de Paula gyors találatai újra helyreállították a nyolcgólos különbséget (22–14).

A második félidő közepén a győri játék ritmusa kissé megtorpant, több technikai hiba is becsúszott, amit a franciák könyörtelenül kihasználtak: a vendégek hét sikeres támadása mellett az ETO csupán háromszor talált be, így a Metz két gólra zárkózott (26–26).

Az utolsó percekben azonban ismét előjött a győriek rutinja és stabilitása: egy 3–0-s sorozattal gyorsan kinyílt az olló, és végül magabiztos, megérdemelt győzelmet arattak.

A találkozó legjobbja egyértelműen Hatadou Sako volt, aki több kulcsfontosságú védést is bemutatott, de ki kell emelni a találkozón nyolc gólig jutó Bruna de Paula játékát is. Az ETO a győzelemmel továbbra is százszázalékos mérleggel vezeti a Bajnokok Ligája A-csoportját, miközben ismét bizonyította: hazai pályán továbbra is nehéz ellenfél bárki számára.

Győri Audi ETO KC - Metz HB 31-27 (16-8)

Fotók: Krizsán Csaba

Mérkőzés utáni értékelések

  • Per Johansson: - Nagyon messze volt ez a tökéletes mérkőzéstől. Amikor az első félidőben nyolc góllal vezettünk, azt hittem, ez könnyebb győzelem lesz. Annak örülök, hogy tudtuk tartani az iramot, de végig nyitott volt a játék. Hata (Hatadou Sako) rengeteget hozzátett a kapuban ahhoz, hogy az előnyünket megtartottuk. A két legjobb csapat találkozott ma, nem csoda, hogy ez a végletekig kiélezett mérkőzés volt.
  • Hatadou Sako: - Kemény, fizikális játék volt a mai. Nagyon jó volt a védelem, ezzel nekem is lényegesen könnyebb dolgom volt. Nagyon köszönöm a csapatnak, hogy ez ilyen jól működött. Gyorsan játszottak, tudtuk, hogy a Metz kemény ellenfél, bárhonnan érkezhet támadás.
  • Emmanuel Mayonnade: - Megérdemelten nyert az ETO. Egy gyors játékot tudtak ránk kényszeríteni. Sako fantasztikusan védett, de nem csak ennek köszönhetik a győzelmüket. Csalódott vagyok. Nem úgy viselkedtem, ahogy kellett volna, voltak pillanatok, amikor elragadtak az érzelmek.
  • Tyra Axnér: - A második félidő jobban sikerült, mint az első. A lehetőségeinket nem sikerült kihasználni és nem tudtunk felállni. A lehetőségünk megvolt a zárkózásra, de nem tudtunk élni vele. Szomorú vagyok, a mai nem a mi napunk volt. Az ilyen mérkőzésekre nem lehet így kiállni. Biztos vagyok abban, hogy a folytatásban másképp készülünk.
