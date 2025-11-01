Óriási játék! Az Audi ETO törte meg a franciák nyerő szériáját - XXL-galéria

A csoportelsőség szempontjából rendkívül fontos mérkőzést játszott november 1-jén a Győri Audi ETO KC. Per Johansson nagy iramú találkozón győzte le a francia Metz Handballt.

Audi ETO - Metz mérkőzés ezúttal is parázs csatát hozott.

Fotó: Krizsán Csaba

Telt ház fogadta az Audi ETO és Metz csapatát Győrben

A telt házas hazai szektorokban állva tapsoló szurkolókkal közösen konferálták fel az Audi ETO játékosait. A győriek keretéből ezúttal kimaradt Szemerey Zsófi: a játékos a találkozó előtti edzésen fejre kapott találatot, elővigyázatosságból nem lépett pályára. A mérkőzés előtt köszöntötték a jubiláló Bruna de Paulát, aki 100. alkalommal húzott zöld-fehér mezt tétmérkőzésen.

Győri Audi ETO KC – Metz Handball 31-27 (16-8) Győr, Audi-aréna, EHF Bajnokok Ligája, 7. forduló. 4472 néző. V.: Mads Hansen, Jesper Madsen (dánok)

Audi ETO: SAKO – Hovden, HOUSHEER 5, Lagerquist, Jörensen 3/1, DE PAULA 8, Fodor 4. Cs.: Dulfer, Blom 1, Kristiansen 1, VAN WETRING 4, Elver 2, Hagman 3, Breistöl. Vezetőedző: Per Johansson. Metz: Bundsen – GRANIER 4, GRANDVEAU 5/2, Smits, BOUKTIT 7/1, Axnér, Wajoka 3. Cs.: Novotná (kapus), Albek 1, Vámos 3, Augustine, Ngombele 4, Godard, Borg. Vezetőedző: Emmanuel Mayonnade. Hétméteresek: 2/1, ill. 7/3. Kiállítások: 8, ill. 4 perc.

Az utolsó percekben dőlt el

A találkozó első győri lehetősége kimaradt, ám a túloldalon Hatadou Sako már a nyitó percekben bravúrt mutatott be, így az első gólt Dione Housheer szerezte meg, amivel az Audi ETO került előnybe. A Metz eleinte tartotta a lépést, de a francia támadások hatékonyságát több kimaradt ziccer és egy, a Mosonmagyaróvárról a Metzhez igazolt Albek Anna által elhibázott hétméteres is visszavetette. A győriek ezzel szemben gyorsan ritmust váltottak, és tíz perc elteltével már három góllal vezettek (5–2). A hazai lendületet Fodor Csenge jubileumi, 200. Bajnokok Ligája-találata is tovább fokozta.

A padról beszálló Bo Van Wetering rögtön két gyors góllal jelezte formáját, ezzel megduplázva a különbséget (10–4). A jól működő győri védekezés mögött Hatadou Sako szenzációsan védett, hetven százalék feletti hatékonysággal hárította a metzi próbálkozásokat. A franciák támadójátéka egyre inkább megtört, az ETO pedig fokozatosan növelte előnyét. Az első játékrész végén nyolcgólos hazai vezetést mutatott az eredményjelző.