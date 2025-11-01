Győri Audi ETO KC - Metz HB – online közvetítés 16 órától

A Győri Audi ETO KC fontos mérkőzést játszik szombaton 16 órakor. A vendég a francia Metz HB lesz - ez a két csapat áll már csak veretlenül a Bajnokok Ligája A-csoportjában.

Tjasa Stanko is megjárta a Metzet, a játékost nyáron igazolta az Audi ETO.

Fotó: Krizsán Csaba

A találkozó kiemelt fontosságú a csoportelsőség szempontjából is, a hasonló játékstílus miatt igazán kiélezett mérkőzésre lehet számítani.

Úgy gondolom, jelenleg az ETO és a Metz játssza a világon a leghatékonyabb és leglátványosabb kézilabdát.

- véli Per Johansson. A győriek vezetőedzője szerint fizikailag, tempóban és taktikában is az ellenfél fölé kell nőnie csapatának.